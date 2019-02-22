Ростсельмаш стал официальным спонсором «Ростова»

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«Ростов» объявил о заключении спонсорского соглашения с группой компаний Ростсельмаш, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под одноименным брендом.

Контракт заключен до конца 2019 года.

По условиям соглашения, Ростсельмаш будет экспонировать топовые модели своей агротехники на территории стадиона перед домашними матчами клуба. Новый спонсор совместно с болельщиками будет награждать лучших футболистов «Ростова» памятными подарками.

«Убежден, что новость о старте сотрудничества между клубом и Ростсельмаш обрадует наших болельщиков. Не секрет, что наша история тесно связана, поэтому не сомневаюсь, что совместные активности будут выглядеть максимально органично, и положат начало новому витку тесных и взаимовыгодных отношений», — сказал гендиректор «Ростова» Константин Волосов.

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Ростсельмаш - официальный спонсор ФК «Ростов»



Официальным спонсором футбольного клуба «Ростов» стала группа компаний Ростсельмаш, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ.



Подробнее: https://t.co/U3M0cnxCYw pic.twitter.com/ixuSkAAF6Q — Football Club Rostov (@rostovfc) 22 февраля 2019 г.

Накануне «Ростов» оформил аренду защитника «Зенита» Михи Мевли.