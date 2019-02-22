Стало известно расписание матчей «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы

22 февраля 2019, 19:01

Пресс-служба УЕФА опубликовала расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что по итогам жеребьевки «Краснодару» предстоит сыграть с «Валенсией», «Зенит» померится силами с «Вильярреалом».

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы (7 марта)

«Зенит» - «Вильярреал» (начало - в 20:55 мск)

«Ренн» - «Арсенал» (начало - в 20:55 мск)

«Севилья» - «Славия» (начало - в 20:55 мск)

«Динамо» (Загреб) - «Бенфика» (начало - в 20:55 мск)

«Айнтрахт» - «Интер» (начало - в 20:55 мск)

«Валенсия» - «Краснодар» (начало - в 23:00 мск)

«Наполи» - «Зальцбург» (начало - в 23:00 мск)

«Челси» - «Динамо» (Киев) (начало - в 23:00 мск).

Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (14 марта)

«Краснодар» - «Валенсия» (начало - в 20:55 мск)

«Зальцбург» - «Наполи» (начало - в 20:55 мск)

«Динамо» (Киев) - «Челси» (начало - в 20:55 мск)

«Вильярреал» - «Зенит» (начало - в 23:00 мск)

«Арсенал» - «Ренн» (начало - в 23:00 мск)

«Славия» - «Севилья» (начало - в 23:00 мск)

«Бенфика» - «Динамо» (Загреб) (начало - в 23:00 мск)

«Интер» - «Айнтрахт» (начало - в 23:00 мск).