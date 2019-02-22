Стало известно расписание матчей «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что по итогам жеребьевки «Краснодару» предстоит сыграть с «Валенсией», «Зенит» померится силами с «Вильярреалом».
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы (7 марта)
«Зенит» - «Вильярреал» (начало - в 20:55 мск)
«Ренн» - «Арсенал» (начало - в 20:55 мск)
«Севилья» - «Славия» (начало - в 20:55 мск)
«Динамо» (Загреб) - «Бенфика» (начало - в 20:55 мск)
«Айнтрахт» - «Интер» (начало - в 20:55 мск)
«Валенсия» - «Краснодар» (начало - в 23:00 мск)
«Наполи» - «Зальцбург» (начало - в 23:00 мск)
«Челси» - «Динамо» (Киев) (начало - в 23:00 мск).
Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (14 марта)
«Краснодар» - «Валенсия» (начало - в 20:55 мск)
«Зальцбург» - «Наполи» (начало - в 20:55 мск)
«Динамо» (Киев) - «Челси» (начало - в 20:55 мск)
«Вильярреал» - «Зенит» (начало - в 23:00 мск)
«Арсенал» - «Ренн» (начало - в 23:00 мск)
«Славия» - «Севилья» (начало - в 23:00 мск)
«Бенфика» - «Динамо» (Загреб) (начало - в 23:00 мск)
«Интер» - «Айнтрахт» (начало - в 23:00 мск).
з.ы. Черышев - не наш. )))
з.ы. Черышев - не наш. )))
Я голосовал, на разных сайтах, что оба клуба пройдут дальше.
Вот так, дружно и мастерски, нашим клубам надо шагать к финалу.
Я как знал, что чиновники УЕФА сфальсифицируют результаты жеребьёвки и подстроят нашим клубам ОЧЕРЕДНУЮ пакость.
Они на этом КРИМИНАЛЕ уже давно и не одну футбольную "собаку" съели!
До этого подсунули турков и немцев.
А в этот раз, нашим клубам подложили испанцев в надежде на то, что наши клубы не смогут их пройти.
Очень хочется верить, что наши клубы смогут противостоять этим КРИМИНАЛЬНЫМ махинаторским фальсификациям чиновников УЕФА и они сумеют пройти испанцев.
Краснодар показывает ОТЛИЧНЫЙ футбол не по сезону и ещё улучшит игру.
Зениту надо стабилизировать игру и улучшить взаимодействие игроков на поле.
Приход в Зенит Азмуна должен помочь команде пройти испанцев.
Жеребьёвки европейских турниров должны быть ЧЕСТНЫМИ, а не КРИМИНАЛЬНЫМИ.
Чиновники УЕФА придумали систему фальсификаций и теперь на этом ЖИРУЮТ и всех держат в дураках!
Я голосовал, на разных сайтах, что оба клуба пройдут дальше.
Вот так, дружно и мастерски, нашим клубам надо шагать к финалу.
Я как знал, что чиновники УЕФА сфальсифицируют результаты жеребьёвки и подстроят нашим клубам ОЧЕРЕДНУЮ пакость.
Они на этом КРИМИНАЛЕ уже давно и не одну футбольную "собаку" съели!
До этого подсунули турков и немцев.
А в этот раз, нашим клубам подложили испанцев в надежде на то, что наши клубы не смогут их пройти.
Очень хочется верить, что наши клубы смогут противостоять этим КРИМИНАЛЬНЫМ махинаторским фальсификациям чиновников УЕФА и они сумеют пройти испанцев.
Краснодар показывает ОТЛИЧНЫЙ футбол не по сезону и ещё улучшит игру.
Зениту надо стабилизировать игру и улучшить взаимодействие игроков на поле.
Приход в Зенит Азмуна должен помочь команде пройти испанцев.
Жеребьёвки европейских турниров должны быть ЧЕСТНЫМИ, а не КРИМИНАЛЬНЫМИ.
Чиновники УЕФА придумали систему фальсификаций и теперь на этом ЖИРУЮТ и всех держат в дураках!