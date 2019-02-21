Лихачев продолжит карьеру в «Тюмени»

21 февраля 2019, 11:17

Защитник Александр Лихачев, накануне покинувший «Спартак-2», перебрался в «Тюмень». 22-летний игрок перешел в клуб на правах свободного агента, он уже заявлен на вторую часть сезона.

За «Спартак-2» Лихачев провел за три сезона 55 матчей.