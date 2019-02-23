Асхабадзе оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита» на 5 баллов

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе положительно оценил работу «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.

Селекцию нужно оценивать в совокупности – как по трансферам на вход, так и на выход. Особенно приятно, когда приобретённый футболист сразу же даёт результат. Имею в виду игру Азмуна в матче с «Фенербахче». Это достаточно серьёзное усиление. Как и опытный Ракицкий. Эти футболисты в принципе адаптированы к нашей лиге.

Барриос? У него видны положительные качества. Мощный, достаточно цепкий в борьбе, хорошо видит поле. Но ему ещё потребуется время для адаптации, для понимания, в какой клуб он попал, с кем ему предстоит дальше играть. С этим и были связаны некоторые недочёты во встречах с турками.