Асхабадзе оценил зимнюю трансферную кампанию «Зенита» на 5 баллов

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе положительно оценил работу «Зенита» на трансферном рынке этой зимой.
Селекцию нужно оценивать в совокупности – как по трансферам на вход, так и на выход. Особенно приятно, когда приобретённый футболист сразу же даёт результат. Имею в виду игру Азмуна в матче с «Фенербахче». Это достаточно серьёзное усиление. Как и опытный Ракицкий. Эти футболисты в принципе адаптированы к нашей лиге.
Барриос? У него видны положительные качества. Мощный, достаточно цепкий в борьбе, хорошо видит поле. Но ему ещё потребуется время для адаптации, для понимания, в какой клуб он попал, с кем ему предстоит дальше играть. С этим и были связаны некоторые недочёты во встречах с турками.
Продажа Паредеса за 47 миллионов в ПСЖ говорит сама за себя. Так что «Зенит» приятно удивил, особенно с последней покупкой Азмуна. На мой взгляд, на фоне других клубов питерцам можно спокойно поставить пятёрку.
Один из новичков «Зенита» Сердар Азмун, впервые выйдя на поле в стартовом составе новой команды, забил 2 гола и отдал результативную передачу в матче с «Фенербахче» в Лиге Европы (3:1), став лучшим игроком недели в ЛЕ.
"Они" должны ругать и критиковать.....
Ставят "пятёрки".....значит Зенит где то дал промашку....)))
"Они" должны ругать и критиковать.....
Ставят "пятёрки".....значит Зенит где то дал промашку....)))