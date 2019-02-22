Колодин: «Возможно, я просто побоялся уезжать из страны»

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин признался, что не думал о трансфере в зарубежный клуб.

Меня звал «Аякс»? Какая разница? У меня в «Динамо» все хорошо было. Возможно, просто побоялся уезжать из страны. Языка же не знал. Лично я переговоры не вел, но агенты советовали рассмотреть предложение. Вот, отвечаю, рассмотрел. Остаюсь в Москве. Подумал: кто я? Откуда выбрался? Играешь в «Динамо», сборной, что еще нужно? Тогда казалось так. Не жалею об этом.