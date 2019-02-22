Колодин: «После травм карьера пошла кувырком»

Бывший игрок сборной России Денис Колодин рассказал о травмах, которые «помогли» ему завершить карьеру.

Первую серьезную травму я получил сразу после Евро-2008. Прошло всего три тура, а в Самаре у меня порвались связки голеностопа. А через год, опять в Самаре, еще одна травма – и до свидания, карьера. Одной ногой отталкивался, а вторая, как клюка, на месте стояла. Куда уж тут бежать и бить? Скорость, конечно, упала. Но я и так-то был не особо быстрый. После этого карьера пошла кувырком. Пика коснулся и вниз на саночках. После этого я просто цеплялся за воздух. Это уже было не полноценное продолжение карьеры.