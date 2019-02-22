Колодин: «Пока не думаю о тренерской карьере»

Бывший игрок сборной России Денис Колодин рассказал о своей тренерской работе. Сейчас специалист тренирует детей в химкинской СДЮШОР .

Пока не знаю. Вот, в Химках тренирую детишек. Как говорил известный киногерой, «тренируюсь на кошечках». Смотрю, наблюдаю за собой. Смогу – не смогу, справлюсь – не справлюсь. Успехи переменные. Иногда хорошо играют. А порой – так плохо, что хочется закончить все и сразу. Сразу мысли лезут: ребята хорошие, может, с другим тренером лучше играть будут? В общем, все сложно.