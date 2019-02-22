Колодин: «Пока не думаю о тренерской карьере»

Бывший игрок сборной России Денис Колодин рассказал о своей тренерской работе. Сейчас специалист тренирует детей в химкинской СДЮШОР.
Пока не знаю. Вот, в Химках тренирую детишек. Как говорил известный киногерой, «тренируюсь на кошечках». Смотрю, наблюдаю за собой. Смогу – не смогу, справлюсь – не справлюсь. Успехи переменные. Иногда хорошо играют. А порой – так плохо, что хочется закончить все и сразу. Сразу мысли лезут: ребята хорошие, может, с другим тренером лучше играть будут? В общем, все сложно.
Хочется ли поработать на уровне ФНЛ или ПФЛ? Не думал об этом. Нужно опыта набраться, а людей, которые фишки расставляют, везде хватает… Кстати, категорию каждые три года необходимо подтверждать. А вдруг у меня не получится (смеется) ?
Ранее Колодин рассказал о своих травмах.