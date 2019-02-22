Сафонов: «Роша запомнился лишь тем, что ему папа поставил памятник»

Известный агент Алексей Сафонов раскритиковал форварда «Спартака» Педро Рошу.

У Педро Роши вообще не пошло... А потратили за него 12 миллионов. ЦСКА себе таких ляпов не позволяет. У армейцев цена ошибки гораздо меньше. Во всяком случае, меня он не впечатляет. Может быть, некоторые болельщики от него без ума... Пока он запомнился лишь тем, что ему на родине папа поставил памятник. Вот в принципе и все.