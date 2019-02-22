Сафонов: «Роша запомнился лишь тем, что ему папа поставил памятник»

Известный агент Алексей Сафонов раскритиковал форварда «Спартака» Педро Рошу.
У Педро Роши вообще не пошло... А потратили за него 12 миллионов. ЦСКА себе таких ляпов не позволяет. У армейцев цена ошибки гораздо меньше. Во всяком случае, меня он не впечатляет. Может быть, некоторые болельщики от него без ума... Пока он запомнился лишь тем, что ему на родине папа поставил памятник. Вот в принципе и все.
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел всего 1 матч в РПЛ.
Может и правда парню практики не хватало, ибо все время на лавке просиживал.
Вообще, пока не представляю, как он с его бразильским характером заиграет в нашем снежно-жестком чемпионате с кучей троллейбусов и карасей?
Может и правда парню практики не хватало, ибо все время на лавке просиживал.
Вообще, пока не представляю, как он с его бразильским характером заиграет в нашем снежно-жестком чемпионате с кучей троллейбусов и карасей?
Но аыделенную денежку освоили ;)
Но аыделенную денежку освоили ;)
А известному агенту Сафонову, надо не Рошу критиковать, а восхвалять агентов, которые научились впаривать клубам, за большие бабки игроков, которые не соответствуют тому уровню, который агенты расписывают о своих клиентах.
А известному агенту Сафонову, надо не Рошу критиковать, а восхвалять агентов, которые научились впаривать клубам, за большие бабки игроков, которые не соответствуют тому уровню, который агенты расписывают о своих клиентах.
https://www.youtube.com/watch?v=BIR_Mp1gBDY
И памятник не надо трогать, он исполнен в стиле Остапа Бендера!
Ведь втюхать копеечную бездарность за 12 лямов, это один из 400 сравнительно честных способов отъема денег у Спартака.
И памятник не надо трогать, он исполнен в стиле Остапа Бендера!
Ведь втюхать копеечную бездарность за 12 лямов, это один из 400 сравнительно честных способов отъема денег у Спартака.