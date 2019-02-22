Сафонов: «Роша запомнился лишь тем, что ему папа поставил памятник»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 26’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 41’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 16’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 23’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 16’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 24’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 28’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 69’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 26’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 27’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 26’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 72’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 10’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 42’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Сафонов: «Роша запомнился лишь тем, что ему папа поставил памятник»

22 февраля 2019, 23:50

Известный агент Алексей Сафонов раскритиковал форварда «Спартака» Педро Рошу.

У Педро Роши вообще не пошло... А потратили за него 12 миллионов. ЦСКА себе таких ляпов не позволяет. У армейцев цена ошибки гораздо меньше. Во всяком случае, меня он не впечатляет. Может быть, некоторые болельщики от него без ума... Пока он запомнился лишь тем, что ему на родине папа поставил памятник. Вот в принципе и все.

В текущем сезоне 24-летний бразилец провел всего 1 матч в РПЛ

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   324 / 887
23 февраля в 14:16
Роша уже прославился
Гус Пойет
Гус Пойет
   249 / 887
23 февраля в 14:10
Агент Сафонов и этим не запомнился
Спагетти
Спагетти ответил Alladins
   766 / 887
23 февраля в 13:02
Ага Федун лично к тебе и твоим родным за деньгами приезжал;))
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
23 февраля в 11:40
Приехал в Россию ноунеймом, так и уедет к себе в Бразилию все тем же Рошей) А парень то думал, что через Спартак можно будет получить предложение из Европы. Как бы не так)
Alladins
Alladins
   44 / 887
23 февраля в 11:31
Спартак оплатил всё народными деньгами.
Т34
Т34 ответил tolctoy
   22 / 887
23 февраля в 11:17
Очередное ржание из конюшни.Похоже ему молотком выбили последние мозги.
Мозги можно выбить только в том случае, если они есть.
Последний Аккаунт
Последний Аккаунт
23 февраля в 10:49
Легенда "Спартака" наравне с Де Зеувом).
Остапчук 67
Остапчук 67
   588 / 887
23 февраля в 10:42
Что теперь, снести памятник?
makkie
makkie
   23 / 887
23 февраля в 10:41
Еще один, крайний шанс Роше заиграть при Кононове.
Может и правда парню практики не хватало, ибо все время на лавке просиживал.

Вообще, пока не представляю, как он с его бразильским характером заиграет в нашем снежно-жестком чемпионате с кучей троллейбусов и карасей?
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 887
23 февраля в 10:31
Кто ж его в состав поставит, он же памятник.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
23 февраля в 09:55
Ехали за Лауном, привезли Педро.
Но аыделенную денежку освоили ;)
anfield1984
anfield1984 ответил Т34
   661 / 887
23 февраля в 09:31
Сарказм. Черный юмор. Знакомо?
tolctoy
tolctoy
   518 / 887
23 февраля в 09:20
Очередное ржание из конюшни.Похоже ему молотком выбили последние мозги.
Т34
Т34 ответил anfield1984
   22 / 887
23 февраля в 09:12
Просто Роша умер для отца перейдя в Спартак
Вот тут ты не прав. Роша, перейдя в Спартак, стал кормильцем для всей семьи, которые благодаря ему зажили безбедно. От того отец и памятник поставил на больших радостях за благополучие, которое принес сын. Не каждому сваливается такое счастье. Для него сын не умер, а превратился в Бога благополучия.
mugik1973
mugik1973
   264 / 887
23 февраля в 09:11
Сафонов по ходу совсем берега попутал. Ему наверное не известны такие игроки как Олонаре, Цауня и т.д. поэтому и не знает что селекционный отдел табуна тоже пальцем в небо тычат.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   103 / 887
23 февраля в 08:35
давно уже нужно памятник педроше поставить у открывашки как символ безцельно потраченных денег
Т34
Т34
   22 / 887
23 февраля в 08:11
Папа поставил памятник сыну Педро. Это его дело, кому и что ставить. Но этот памятник больше говорит о бездарности спартаковского селекционного отдела, об отношении чиновников к Спартаку в руководящем аппарате, для которых команда является только приложение к их кормушке. Тут многие бомжеконские эХсперты смеются над Рошей, над его ценой, за которую он был приобретен. Роша здесь не причем, не он назначал за себя цену. Да, не пошло у него в Спартаке, но не всегда и у всех все складывается в новой стране и в новой команде. Дома Педро играл на хорошем уровне, но это не давало право спартаковским чинушам брать игрока за такие большие деньги на "авось" заиграет.
А известному агенту Сафонову, надо не Рошу критиковать, а восхвалять агентов, которые научились впаривать клубам, за большие бабки игроков, которые не соответствуют тому уровню, который агенты расписывают о своих клиентах.
anfield1984
anfield1984
   661 / 887
23 февраля в 08:05
Просто Роша умер для отца перейдя в Спартак
удав
удав
   240 / 887
23 февраля в 08:00
батя явно что то знает,раз при жизни памятники ставит,наверно не ждет сына домой из тарасовки=)
ivany4
ivany4
   411 / 887
23 февраля в 07:58
Лучше памятник за зарплату Спартака, чем тюрьма за деньги Зенита.)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 887
23 февраля в 07:11
А может памятник совсем другому Педре ???
beefs
beefs
   116 / 887
23 февраля в 06:59
Не переживайте, Роша ещё запедрит...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   26 / 887
23 февраля в 06:09
О, Педро...))) Может еще при Кононове заиграет!) А так, конечно, 12 млн не стоит.)
cska plus
cska plus
   12 / 887
23 февраля в 05:28
Одно слово педро да ещё и хрюша.
Байкал-38
Байкал-38
   37 / 887
23 февраля в 05:25
Не трогайте легенду Спартака Педру Рошу!!!
И памятник не надо трогать, он исполнен в стиле Остапа Бендера!
Ведь втюхать копеечную бездарность за 12 лямов, это один из 400 сравнительно честных способов отъема денег у Спартака.
Mangur
Mangur
   195 / 887
23 февраля в 03:36
Надпись на памятнике :"Он вернулся из России живым. "
parallels
parallels
   15 / 887
23 февраля в 02:23
свинохвостые усиленно делают вид, что этой новости тут нет 😅 легенда спартака после дезеува незаслуженно остался без внимания своих преданных фанатов из тарасовки!
Alladins
Alladins
   44 / 887
23 февраля в 02:20
За 12 миллионов приобрели бревно с памятником.
Гуливер
Гуливер
   307 / 887
23 февраля в 01:52
легенда спартака
Jum13
Jum13 ответил Miaf
   18 / 887
23 февраля в 01:44
Спартак чемпион
Был
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