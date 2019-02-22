Маньяков: «Барриос - настоящая „собака“»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал работу «Зенита» на трансферном рынке.
Уже по вчерашней игре против «Фенербахче» стало ясно, что покупка Азмуна — это попадание в десятку. Барриос, как принято называть опорников, настоящая «собака». В плане разрушения он очень интересный футболист. «Зениту» не хватало именно такого игрока в центре поля, потому что Краневиттер не справляется в полной мере с отведенной ему ролью. Ну и Ракицкий. Я думаю, этот трансфер добавит яиц футбольному клубу «Зенит».
с ним рефери и тих и мил.
Судейка ты смотри однако
чтоб он кого не укусил.
с ним рефери и тих и мил.
Судейка ты смотри однако
чтоб он кого не укусил.
В чем проблемы то?
В чем проблемы то?
Очень стыдно за Спартак ..... ну очень, однако
Очень стыдно за Спартак ..... ну очень, однако
Так они еще решили прикупить
Позор проекту
Так они еще решили прикупить
Позор проекту