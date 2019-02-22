Маньяков: «Барриос - настоящая „собака“»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал работу «Зенита» на трансферном рынке.

Уже по вчерашней игре против «Фенербахче» стало ясно, что покупка Азмуна — это попадание в десятку. Барриос, как принято называть опорников, настоящая «собака». В плане разрушения он очень интересный футболист. «Зениту» не хватало именно такого игрока в центре поля, потому что Краневиттер не справляется в полной мере с отведенной ему ролью. Ну и Ракицкий. Я думаю, этот трансфер добавит яиц футбольному клубу «Зенит».