Дивеев примерил футбольную форму ЦСКА

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.65 4.1 4.9
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.7 3.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.5 1.9
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.57 3.8 5.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви -:- Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
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Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
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Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
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ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
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Дивеев примерил футбольную форму ЦСКА

23 февраля 2019, 15:09

Пресс-служба ЦСКА опубликовала первые фотографии новичка команды Игоря Дивеева в форме московского клуба.

Напомним, что недавно футболист присоединился к «красно-синим» на правах аренды

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Все комментарии
drug01
drug01
   114 / 887
23 февраля в 19:22
Удачных игр!!!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   97 / 887
23 февраля в 19:19
Отлично смотрится! Добро пожаловать в ЦСКА, Игорь) Успехов тебе и побед вместе с армейцами!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   51 / 887
23 февраля в 19:00
Смотрю матч ЦСКА Уфа, Игорь Дивеев ХОРОШ, с листа, а как играет будто всю жизнь играл в ЦСКА.! Наш парень!
Jum13
Jum13
   18 / 887
23 февраля в 18:22
time out

Безудержным смехом
Sargent
Sargent
   180 / 887
23 февраля в 17:10
Удачи Дивееву!
Kuprin
Kuprin
   345 / 887
23 февраля в 17:08
Повезло пацану!
time out
time out ответил serh62
   27 / 887
23 февраля в 17:04
эта тряпка почему то заставляет наливаться ваши зенки нездоровым цветом...
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил Спартак лучший в мире
       120 / 887
    23 февраля в 17:03
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         120 / 887
      23 февраля в 17:01
      Красавец!
      Jum13
      Jum13
         18 / 887
      23 февраля в 16:48
      Gorenje и спартачи - созданы друг для друга
      RIR68
      RIR68 ответил Переписанный
         183 / 887
      23 февраля в 16:21
      Норм человека бы вырвало
        Переписанный
        Переписанный
           101 / 887
        23 февраля в 16:21
        Норм человека бы вырвало
        serh62
        serh62 ответил Спартак лучший в мире
           196 / 887
        23 февраля в 16:19
        Примерил половую тряпку
        эта тряпка почему то заставляет наливаться ваши зенки нездоровым цветом...
        SHMEL
        SHMEL
           44 / 887
        23 февраля в 16:19
        Ему идет.Должен гордиться,что одел форму великого клуба!Удачи Игорю и ЦСКА!
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил Спартак лучший в мире
           2 / 887
        23 февраля в 15:39
        Примерил половую тряпку
          МКС
          МКС
             93 / 887
          23 февраля в 15:39
          -"На кабылу что ли шили?"

          Подумал новичок
          ЦCКА навсегда
          ЦCКА навсегда
             2 / 887
          23 февраля в 15:32
          Успехов!
          mangoх12
          mangoх12
             17 / 887
          23 февраля в 15:31
          Удачи ему !
          cska plus
          cska plus
             12 / 887
          23 февраля в 15:31
          Удачи и успеха Игорю в великом клубе!
          Спартак лучший в мире
          Спартак лучший в мире
             140 / 887
          23 февраля в 15:28
            Leha-ha50
            Leha-ha50
               10 / 887
            23 февраля в 15:23
            Давай, Игорек, дерзай!!!
            Все в твоих ногах!!!......но и о голове не забывай!!!
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