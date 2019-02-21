Язык жестов. «Пятерка» Роналду и пах Симеоне

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 Закончился первый тайм  Вильярреал 0:1  Спортинг 1.93 3.5 4.1
20:55 Идет первый тайм, 45’  Зенит 2:1  Фенербахче 1.88 3.55 4.72
20:55 Закончился первый тайм  Валенсия 0:0  Селтик 1.63 3.9 5.55
20:55 Закончился первый тайм  Айнтрахт Ф 2:0  Шахтер Дн 1.87 3.9 3.8
20:55 Закончился первый тайм  Наполи 1:0  Цюрих 1.18 7.5 14
20:55 Закончился первый тайм  Зальцбург 3:0  Брюгге 1.5 4.5 6.4
20:55 Закончился первый тайм  Динамо Зб 2:0  Виктория П 1.67 3.75 5.5
20:55 Закончился первый тайм  Арсенал 2:0  БАТЭ 1.12 8 25
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.47 4.7 6.4
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.2 3.3 3.4
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.25 6 12
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.43 4.8 7
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2.07 3.4 3.65
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.15 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлендМидленд 3:3 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 1:0 Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.9 3.2 4.2
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 1:0 Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли 0:1 Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 2.2 3.6 2.85
20:10 64’ Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 1.8 3.6 4
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.52 3.65 6.6
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 4:1 Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт 3:0 Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 5:1 Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 3:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 2:4 Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник 2:2
(2:3 п.) 		Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб РигаРига 2:2
(5:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 2.5 2.65 3.3
20:25 59’ Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад 0:0 Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль 3.6 3.4 1.95
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Язык жестов. «Пятерка» Роналду и пах Симеоне

сегодня, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Шакири Джердан
Шакири Джердан
Нападающий
Джака Гранит
Джака Гранит
Полузащитник

После матча «Атлетико» - «Юве» не в последнюю очередь обсуждали жесты Роналду и Симеоне. «Соккер.ру» - об этих и других памятных жестах из истории футбола.

Роналду и пять Кубков чемпионов

Еще во время первого тайма игры на «Ванда Метрополитано» камеры поймали Роналду, который показывал пять больших пальцев, а потом сделал характерное движение кистью, в нашей культуре обозначающее «ну, так себе».

Началось соревнование в остроумии: кто-то говорил, что Роналду предлагает «Ювентусу» играть в пять форвардов, другие утверждали, что это призыв к замене 5-го номера Пьянича, который играет «так себе», третьи подобрались ближе всего к истине: по их мнению, Роналду хвастался пятью победами в Лиге чемпионов или пятью «Золотыми мячами». В подтрибунном помещении раздосадованный поражением Криштиану растолковал непонятливым и разрешил все споры: «У меня 5 Кубков чемпионов, а у „Атлетико“ - 0».

Понятно, что Роналду завелся не на ровном месте. Все это эмоции, вызванные неудачной игрой и оскорблениями, которые постоянно долетали до Роналду с трибун, но президент «Атлетико» Энрике Сересо в ответ выступил тоже весьма интригующее: «Маленькое уточнение: Роналду выиграл Лигу чемпионов не пять раз, а три. В двух финалах с „Атлетико“ он на самом деле не выигрывал. Кто это сделал? Об этом я скажу в следующий раз». Не томите же, сеньор Сересо!

Симеоне и мужское достоинство

Между тем, своего тренера Сересо поддержал и оправдал вырвавшимися наружу эмоциями, хотя Диего тоже отличился. Эль Чоло и сам знает, что показал неприличный жест, но утверждает, что ему в тот момент было просто необходимо показать болельщикам, что у команды есть яйца.

Диего Симеоне: «Это нехороший жест, я это признаю, но я чувствовал, что мне необходимо его показать. Это была очень тяжёлая игра, мы так жёстко бились... Диего Коста очень старался, хотя не был готов на сто процентов. Я должен был показать, что я чувствую. Будучи игроком, я сделал то же самое в матче „Лацио“ - „Болонья“ и повторил это снова, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Этот жест не был направлен на команду соперника, я обращался к нашим поклонникам. Сейчас могу только извиниться перед теми, кого обидел, но всё это шло от сердца».

Проверено: Симеоне действительно не впервые в порыве футбольной страсти продемонстрировал наличие «яиц» публично (в данном случае речь о большом командном достоинстве). Вот доказательство.

Жест Эффенберга

Кто только из футболистов и тренеров впоследствии не показывал средний палец, многие были замечены за этим жестом, но в футбольном мире за «факом» прочно закрепился эвфемизм «жест Эффенберга». Во время матча ЧМ-1994 между Германией и Южной Кореей немецкий фанаты выражали неудовольствие неубедительной игрой Эффенберга, и когда за четверть часа до конца матча Штефан был заменен, он услышал в свой адрес свист и оскорбления. Не стирая улыбку с лица, Эффе показал, что думает об этих парнях.

Ночью после игры у Штефана случился разговор с тренером Берти Фогтсом, который не хотел слышать никаких оправданий. Эффенберг был выведен из состава Бундестим на чемпионате мира, а Фогтс пообещал, что никогда больше не позовет его в сборную. И слово свое сдержал: в свои лучшие годы Штефан был лишен возможности выступать за национальную команду. Одним пальцем разрушил международную карьеру. Теперь в футбольном мире, когда кто-то кого-то посылает при помощи простой и понятной комбинации пальцев, обязательно вспоминают Эффенберга.

Швейцарские «орлы»

Скандал случился во время ЧМ-2018, который проходил в России. В матче Сербия – Швейцария футболисты из страны сыров и часов одержали волевую победу, а два мяча в составе «Нати» забили этнические албанцы – Джака и Шакири. Свои успехи Гранит и Джердан решили отпраздновать демонстрацией провокационного жеста: изобразили с помощью ладоней двуглавого орла с флага Албании. О непростых отношениях Сербии и Албании из-за Косово лишний раз говорить не приходится, а тут игроки, выступающие за всегда нейтральную Швейцарию, смешали спорт с политикой. Позже Шакири и Джака извинились, им удалось избежать наказания от ФИФА.

Робби Фаулер и белая дорожка

Двадцать лет назад форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер заработал и реализовал пенальти в дерби с «Эвертоном», а отметить свой успех форвард решил оригинальным способом: опустился на колени над линией разметки и стал имитировать, будто нюхает ее. В Футбольной Ассоциации расценили этот жест как недопустимый, посчитав, что Фаулер демонстрирует процесс употребления кокаина. Нападающий получил четырехматчевую дисквалификацию и заплатил штраф в размере 60 тысяч фунтов.

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Все комментарии
milan-f
milan-f
   191 / 826
сегодня в 20:50
У Кантоны хорошая "нога" жестов хехехе
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 826
сегодня в 20:47
А жест Эменике стаду баранов?
Такие моменты украшают футбол,а то иногда невольно задумываешься что на поле роботы- машины
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   528 / 826
сегодня в 20:46
    LinkReal
    LinkReal
       710 / 826
    сегодня в 20:39
    А Ди Канио и его жест?
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