Язык жестов. «Пятерка» Роналду и пах Симеоне

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После матча «Атлетико» - «Юве» не в последнюю очередь обсуждали жесты Роналду и Симеоне. «Соккер.ру» - об этих и других памятных жестах из истории футбола.

Роналду и пять Кубков чемпионов

Еще во время первого тайма игры на «Ванда Метрополитано» камеры поймали Роналду, который показывал пять больших пальцев, а потом сделал характерное движение кистью, в нашей культуре обозначающее «ну, так себе».

Nobody:



Cristiano Ronaldo: “I’ve won five champions leagues.” pic.twitter.com/39exmPMPOQ — Mozo Football (@MozoSports) 20 февраля 2019 г.

Началось соревнование в остроумии: кто-то говорил, что Роналду предлагает «Ювентусу» играть в пять форвардов, другие утверждали, что это призыв к замене 5-го номера Пьянича, который играет «так себе», третьи подобрались ближе всего к истине: по их мнению, Роналду хвастался пятью победами в Лиге чемпионов или пятью «Золотыми мячами». В подтрибунном помещении раздосадованный поражением Криштиану растолковал непонятливым и разрешил все споры: «У меня 5 Кубков чемпионов, а у „Атлетико“ - 0».

'I’ve got five Champions League trophies and Atleti have zero.'



Cristiano Ronaldo, gracious in defeat as ever pic.twitter.com/E1IIlyjkwj — Metro Sport (@Metro_Sport) 20 февраля 2019 г.

Понятно, что Роналду завелся не на ровном месте. Все это эмоции, вызванные неудачной игрой и оскорблениями, которые постоянно долетали до Роналду с трибун, но президент «Атлетико» Энрике Сересо в ответ выступил тоже весьма интригующее: «Маленькое уточнение: Роналду выиграл Лигу чемпионов не пять раз, а три. В двух финалах с „Атлетико“ он на самом деле не выигрывал. Кто это сделал? Об этом я скажу в следующий раз». Не томите же, сеньор Сересо!

Симеоне и мужское достоинство

Между тем, своего тренера Сересо поддержал и оправдал вырвавшимися наружу эмоциями, хотя Диего тоже отличился. Эль Чоло и сам знает, что показал неприличный жест, но утверждает, что ему в тот момент было просто необходимо показать болельщикам, что у команды есть яйца.

To VAR ,



Yours sincerely, Diego Simeone pic.twitter.com/Wic1D97tST — Sean (@SeanWalkerSport) 20 февраля 2019 г.

Диего Симеоне: «Это нехороший жест, я это признаю, но я чувствовал, что мне необходимо его показать. Это была очень тяжёлая игра, мы так жёстко бились... Диего Коста очень старался, хотя не был готов на сто процентов. Я должен был показать, что я чувствую. Будучи игроком, я сделал то же самое в матче „Лацио“ - „Болонья“ и повторил это снова, чтобы показать нашим фанатам, что у нас есть яйца. Этот жест не был направлен на команду соперника, я обращался к нашим поклонникам. Сейчас могу только извиниться перед теми, кого обидел, но всё это шло от сердца».

Проверено: Симеоне действительно не впервые в порыве футбольной страсти продемонстрировал наличие «яиц» публично (в данном случае речь о большом командном достоинстве). Вот доказательство.

Руки сами тянутся! У Диего Симеоне есть специальный жест для празднования важных голов и побед. 2:0 в матче с «Ювентусом» - явно нерядовое событие… https://t.co/aekUDdbGDG pic.twitter.com/1WIqWu85YU — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 21 февраля 2019 г.

Жест Эффенберга

Кто только из футболистов и тренеров впоследствии не показывал средний палец, многие были замечены за этим жестом, но в футбольном мире за «факом» прочно закрепился эвфемизм «жест Эффенберга». Во время матча ЧМ -1994 между Германией и Южной Кореей немецкий фанаты выражали неудовольствие неубедительной игрой Эффенберга, и когда за четверть часа до конца матча Штефан был заменен, он услышал в свой адрес свист и оскорбления. Не стирая улыбку с лица, Эффе показал, что думает об этих парнях.

Ночью после игры у Штефана случился разговор с тренером Берти Фогтсом, который не хотел слышать никаких оправданий. Эффенберг был выведен из состава Бундестим на чемпионате мира, а Фогтс пообещал, что никогда больше не позовет его в сборную. И слово свое сдержал: в свои лучшие годы Штефан был лишен возможности выступать за национальную команду. Одним пальцем разрушил международную карьеру. Теперь в футбольном мире, когда кто-то кого-то посылает при помощи простой и понятной комбинации пальцев, обязательно вспоминают Эффенберга.

Швейцарские «орлы»

Скандал случился во время ЧМ -2018, который проходил в России. В матче Сербия – Швейцария футболисты из страны сыров и часов одержали волевую победу, а два мяча в составе «Нати» забили этнические албанцы – Джака и Шакири. Свои успехи Гранит и Джердан решили отпраздновать демонстрацией провокационного жеста: изобразили с помощью ладоней двуглавого орла с флага Албании. О непростых отношениях Сербии и Албании из-за Косово лишний раз говорить не приходится, а тут игроки, выступающие за всегда нейтральную Швейцарию, смешали спорт с политикой. Позже Шакири и Джака извинились, им удалось избежать наказания от ФИФА .

Робби Фаулер и белая дорожка

Двадцать лет назад форвард «Ливерпуля» Робби Фаулер заработал и реализовал пенальти в дерби с «Эвертоном», а отметить свой успех форвард решил оригинальным способом: опустился на колени над линией разметки и стал имитировать, будто нюхает ее. В Футбольной Ассоциации расценили этот жест как недопустимый, посчитав, что Фаулер демонстрирует процесс употребления кокаина. Нападающий получил четырехматчевую дисквалификацию и заплатил штраф в размере 60 тысяч фунтов.