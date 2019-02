Язык жестов. «Пятерка» Роналду и пах Симеоне

После матча «Атлетико» - «Юве» не в последнюю очередь обсуждали жесты Роналду и Симеоне. «Соккер.ру» - об этих и других памятных жестах из истории футбола.

Роналду и пять Кубков чемпионов

Еще во время первого тайма игры на «Ванда Метрополитано» камеры поймали Роналду, который показывал пять больших пальцев, а потом сделал характерное движение кистью, в нашей культуре обозначающее «ну, так себе».

Началось соревнование в остроумии: кто-то говорил, что Роналду предлагает «Ювентусу» играть в пять форвардов, другие утверждали, что это призыв к замене 5-го номера Пьянича, который играет «так себе», третьи подобрались ближе всего к истине: по их мнению, Роналду хвастался пятью победами в Лиге чемпионов или пятью «Золотыми мячами». В подтрибунном помещении раздосадованный поражением Криштиану растолковал непонятливым и разрешил все споры: «У меня 5 Кубков чемпионов, а у „Атлетико“ - 0».

'I’ve got five Champions League trophies and Atleti have zero.'



Cristiano Ronaldo, gracious in defeat as ever pic.twitter.com/E1IIlyjkwj