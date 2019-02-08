Неприкосновенные номера

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 12’  Вальядолид 0:0  Вильярреал 3 3.3 2.35
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 40’  Кьево 0:2  Рома 5.7 4.1 1.57
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 42’  Майнц 1:3  Байер 3.7 3.7 1.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 27’  Дижон 1:0  Марсель 3.8 3.4 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 6.3 3.4 1.62
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 0:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 12’ Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно 0:0 Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 9’ Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 42’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.53 4.3 5.3
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 0:3 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2.15 3.35 3.15
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КельнКельн 4:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.5 4.05 5.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 0:2 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 2:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 12’ Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 0:0 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.45 2.9 3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 9’ Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 2:1 Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 2:1 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 1:1 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:2 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 1.5 4.5 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 1.85 3.9 3.6
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд 0:0 Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.72 3.7 4.3
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд 4:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2:1 Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг 1:1 Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 55’ Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 0:2 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.2 4.3 1.45
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 0:3 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.75 3.4 2.4
22:30 41’ Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:0 Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:3 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 3:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 1:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.5 3.2 2.1
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 26’ Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй 1:1 Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 23’ Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 1:0 Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 24’ Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли 0:0 Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 55’ Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1:1 Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.7 2.75
22:00 55’ Логотип футбольный клуб НансиНанси 0:1 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.3 2.9 3.3
22:00 56’ Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 0:1 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 56’ Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:1 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.5 3.75 7
22:00 52’ Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:0 Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 55’ Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1:0 Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 57’ Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.6 2.75 3.1
22:00 52’ Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 0:0 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.55 2.75 3.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 0:1 Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 13.5 7 1.15
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 3.1 3 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:2 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2.2 3.1 3.25
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Неприкосновенные номера

сегодня, 21:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мальдини Паоло
Мальдини Паоло
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Срна Дарио
Срна Дарио
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Карадениз Гекдениз
Карадениз Гекдениз
Полузащитник

«Нант» вывел из обращения номер, под которым выступал трагически погибший Сала. «Соккер.ру» - о номерах, которые клубы по тем или иным причинам сделали неприкосновенными.

1-й номер. Не так часто подвергается изъятию. Вот «Сан-Паулу», к примеру, поступил хитро, закрепив за легендарным вратарем-бомбардиром Рожерио Сени не «единичку», которая по-прежнему используется, а номер «01» - инвертированную десятку. Одно время на спине Рожерио действительно красовались две цифры. Индонезийский клуб «Персела» увековечил память голкипера Хойрола Худы, который на протяжении 18 лет верой и правдой служил этой команде и погиб после столкновения с партнером по команде во время футбольного матча. Мексиканская «Пачука» изъяла первый номер из обращения после того, как колумбийский вратарь Мигель Калеро завершил карьеру (более 500 матчей за клуб), через год Калеро скоропостижно скончался (тромбоз), и «Пачука» объявила о «вечном» закреплении первого номера за Мигелем, кроме того, его именем была названа школа вратарей при клубе.

2-й номер. «Базель» закрепил «двойку» за клубной легендой Массимо Чеккарони, который живет и здравствует. А вот у «Ференцвароша» история грустная. Венгерский клуб оставил 2-й номер за Тибором Симоном посмертно. Этот крайний защитник провел всю карьеру в «Ференцвароше», а в 36 лет умер через два дня после жесточайшего избиения в одном из пабов Будапешта.

3-й номер. Никто не может играть за «Милан» под третьим номером, который принадлежит легенде клуба – Паоло Мальдини. Правда, есть одна оговорка: если соискателем тройки будет ближайший родственник Паоло по фамилии Мальдини, то пожалуйста. У «Интера» третий номер тоже извлечен из обращения. Он принадлежал Джачинто Факкетти, отыгравшему за «нерадзурри» 18 лет и управлявшему клубом в качестве президента до последних дней жизни.

4-й номер. И снова «Интер». Конечно же, номер Хавьера Дзанетти неприкосновенен. В другом итальянском клубе, который гораздо скромнее «Интера», аналогичным образом отблагодарили свою легенду – Антонио Гальярдо. А вот в «Утрехте» «четверка» выведена из обращения по другой причине: в 2005 году игрок этого голландского клуба Давид Ди Томмазо скончался вследствие сердечного приступа.

5-й номер. В венском «Рапиде» никто десять лет не играл под «пятеркой», которую носил на спине Петер Шёттель, выступавший за столичную команду с 1988-го по 2002-й год. По истечении «срока благодарности» 5-й номер был возвращен в эксплуатацию.

6-й номер. «Золотой игрок», чемпион мира и величайший футболист в истории «Вест Хэма» удостоился чести спустя 15 лет после смерти. «Молотобойцы» закрепили «шестерку» за Муром в 2008 году. В «Милане» никто не осмеливается брать номер, под которым играл Франко Барези. «Парма» совсем недавно отметила свою легенду – Алессандро Лукарелли, который помог клубу вернуться из трясины итальянского футбола в Серию A. В «Дженоа» чтут память ушедшего молодым экс-капитана Джанлуки Синьорини.

7-й номер. Популярный номер, с которым клубы не очень-то хотят расставаться. Известны случаи, когда выводили на время, а потом возвращали обратно. Уже 35 лет держится мексиканский клуб «УАНЛ Тигрес», закрепивший «семерку» за перуанцем Херонимо Барбадильей.

8-й номер. Чешский клуб «Динамо» из Ческе-Будеёвице никому не дает играть под «восьмеркой» Карела Поборски, выросшего в мировую футбольную знаменитость. Карел, поигравший за «Манчестер Юнайтед» и «Лацио», начинал и заканчивал карьеру в «Динамо». «Локомотив» из Пловдива без ума от своей легенды – Христо Бонева.

9-й номер. В «Нанте» «девятка» теперь закреплена за Эмилиано. Сала ушел из французского клуба, но так и не перешел в «Кардифф», погибнув в небе между Францией и Британией. Это не единственный случай посмертного закрепления девятого номера, были случаи в Англии, Алжире, Словакии.

10-й номер. Пожалуй, самый вожделенный номер в футболе, но есть случаи изъятия «десятки», причем весьма яркие. Так, в «Наполи» 10 – это число Марадоны, в «Брешии» номер закреплен за Роберто Баджо, в «Гонведе» - за Ференцем Пушкашем, а в «Нью-Йорк Космос» - за Пеле.

11-й номер. «Кальяри» не считает возможным награждать кого бы то ни было 11-м номером после того, как под ним играл сам Джиджи Рива. Польский «Видзев» после смерти легендарного Влодзимежа Смолярека наложил вето на использование этого номера в главной команде.

12-й номер. Часто этот номер выводят в пользу болельщиков, а в «Палмейрасе» отметили вратаря Маркоса, чемпиона мира 2002 года. Правда, 12-й изъят с условием: нельзя только вратарям, на полевых игроков запрет не распространяется.

13-й номер. После шокирующей смерти Давиде Астори 13-й номер вывели из обращения сразу два итальянских клуба, с которыми он был тесно связан – «Фиорентина» и «Кальяри».

16-й номер. Московский ЦСКА не пользуется 16-м номером в память о Сергее Перхуне, вратаре, чья жизнь трагически оборвалась вследствие столкновения на футбольном поле.

17-й номер. «Хельсингборг» вывел из обращения 17-й номер в честь клубной легенды – Хенрика Ларссона, который прославился на весь мир, но не забыл о своих корнях. Казанский «Рубин» помнит о погибшем молодым Ленаре Гильмуллине, который играл под 17-м номером.

21-й номер. Федерация футбола Испании запрещает закреплять номера в диапазоне с 1-го по 25-й, поэтому возможности «закрепить навеки» у клубов нет. «Эспаньол» решил, что 21-й номер сможет носить только воспитанник клуба, сумевший пробиться в главную команду. Сейчас это Марк Рока.

23-й номер. Закреплен «Уралом» за Петром Хрустовским, трагически погибшим в автокатастрофе в возрасте 24 лет.

25-й номер. Под 25-м играл Пьермарио Морозини, итальянский полузащитник, скончавшийся несколько лет назад от сердечного приступа. «Виченца» и «Ливорно» вывели этот номер из обращения.

26-й номер. Результативный испанец Хонатан Сориано за пять лет забил 100500 голов за «Ред Булл Зальцбург» и стал клубной легендой.

29-й номер. Венгерского нападающего скосил сердечный приступ прямо во время игры. Страшные кадры. «Бенфика» со скорбью проводила Миклоша Фехера в последний путь и рассталась с 29-м номером.

33-й номер. Донецкий «Шахтер» не планирует в ближайшее время выпускать на поле футболистов с двумя «тройками» на спине. Дарио Срна заслужил, чтобы любимый номер остался при нем.

61-й номер. После завершения карьеры Гекденизом Караденизом «Рубин» не вполне рассчитался с легендой по задолженности, но извлек из обращения номер, под которым выступал турок в Казани.

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Все комментарии
parallels
parallels
   6 / 771
сегодня в 23:00
69, дезеув, спартак.. помним...
Viduka
Viduka
   420 / 771
сегодня в 22:50
Минутка шизофрении. 17-й номер также выведен из обращения в Лидсе, но не потому, что закреплен за кем-то, а из-за панического страха бывшего владельца Челлино перед данным числом . По этой же причине из команды был изгнан вратарь команды Кенни Пэдди, родившийся 17 мая.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   384 / 771
сегодня в 22:41
Еще Марк-Вивьен Фоэ 23 в Ман Сити был закреплен и 17 в Лансе
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   48 / 771
сегодня в 22:20
Жутковато както!
NAZAR 007
NAZAR 007
   33 / 771
сегодня в 21:44
Здоровья и долгих лет -ныне здравствующим легендам клубов, светлая память-почившим !
NAZAR 007
NAZAR 007
   33 / 771
сегодня в 21:42
В "Анжи" 11-й номер навсегда закреплен за форвардом
Ибрагимом Гасанбековым , к сожалению, посмертно (((
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