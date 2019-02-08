Неприкосновенные номера

сегодня, 21:30

«Нант» вывел из обращения номер, под которым выступал трагически погибший Сала. «Соккер.ру» - о номерах, которые клубы по тем или иным причинам сделали неприкосновенными.

1-й номер. Не так часто подвергается изъятию. Вот «Сан-Паулу», к примеру, поступил хитро, закрепив за легендарным вратарем-бомбардиром Рожерио Сени не «единичку», которая по-прежнему используется, а номер «01» - инвертированную десятку. Одно время на спине Рожерио действительно красовались две цифры. Индонезийский клуб «Персела» увековечил память голкипера Хойрола Худы, который на протяжении 18 лет верой и правдой служил этой команде и погиб после столкновения с партнером по команде во время футбольного матча. Мексиканская «Пачука» изъяла первый номер из обращения после того, как колумбийский вратарь Мигель Калеро завершил карьеру (более 500 матчей за клуб), через год Калеро скоропостижно скончался (тромбоз), и «Пачука» объявила о «вечном» закреплении первого номера за Мигелем, кроме того, его именем была названа школа вратарей при клубе.

2-й номер. «Базель» закрепил «двойку» за клубной легендой Массимо Чеккарони, который живет и здравствует. А вот у «Ференцвароша» история грустная. Венгерский клуб оставил 2-й номер за Тибором Симоном посмертно. Этот крайний защитник провел всю карьеру в «Ференцвароше», а в 36 лет умер через два дня после жесточайшего избиения в одном из пабов Будапешта.

3-й номер. Никто не может играть за «Милан» под третьим номером, который принадлежит легенде клуба – Паоло Мальдини. Правда, есть одна оговорка: если соискателем тройки будет ближайший родственник Паоло по фамилии Мальдини, то пожалуйста. У «Интера» третий номер тоже извлечен из обращения. Он принадлежал Джачинто Факкетти, отыгравшему за «нерадзурри» 18 лет и управлявшему клубом в качестве президента до последних дней жизни.

4-й номер. И снова «Интер». Конечно же, номер Хавьера Дзанетти неприкосновенен. В другом итальянском клубе, который гораздо скромнее «Интера», аналогичным образом отблагодарили свою легенду – Антонио Гальярдо. А вот в «Утрехте» «четверка» выведена из обращения по другой причине: в 2005 году игрок этого голландского клуба Давид Ди Томмазо скончался вследствие сердечного приступа.

5-й номер. В венском «Рапиде» никто десять лет не играл под «пятеркой», которую носил на спине Петер Шёттель, выступавший за столичную команду с 1988-го по 2002-й год. По истечении «срока благодарности» 5-й номер был возвращен в эксплуатацию.

6-й номер. «Золотой игрок», чемпион мира и величайший футболист в истории «Вест Хэма» удостоился чести спустя 15 лет после смерти. «Молотобойцы» закрепили «шестерку» за Муром в 2008 году. В «Милане» никто не осмеливается брать номер, под которым играл Франко Барези. «Парма» совсем недавно отметила свою легенду – Алессандро Лукарелли, который помог клубу вернуться из трясины итальянского футбола в Серию A. В «Дженоа» чтут память ушедшего молодым экс-капитана Джанлуки Синьорини.

7-й номер. Популярный номер, с которым клубы не очень-то хотят расставаться. Известны случаи, когда выводили на время, а потом возвращали обратно. Уже 35 лет держится мексиканский клуб « УАНЛ Тигрес», закрепивший «семерку» за перуанцем Херонимо Барбадильей.

8-й номер. Чешский клуб «Динамо» из Ческе-Будеёвице никому не дает играть под «восьмеркой» Карела Поборски, выросшего в мировую футбольную знаменитость. Карел, поигравший за «Манчестер Юнайтед» и «Лацио», начинал и заканчивал карьеру в «Динамо». «Локомотив» из Пловдива без ума от своей легенды – Христо Бонева.

9-й номер. В «Нанте» «девятка» теперь закреплена за Эмилиано. Сала ушел из французского клуба, но так и не перешел в «Кардифф», погибнув в небе между Францией и Британией. Это не единственный случай посмертного закрепления девятого номера, были случаи в Англии, Алжире, Словакии.

10-й номер. Пожалуй, самый вожделенный номер в футболе, но есть случаи изъятия «десятки», причем весьма яркие. Так, в «Наполи» 10 – это число Марадоны, в «Брешии» номер закреплен за Роберто Баджо, в «Гонведе» - за Ференцем Пушкашем, а в «Нью-Йорк Космос» - за Пеле.

11-й номер. «Кальяри» не считает возможным награждать кого бы то ни было 11-м номером после того, как под ним играл сам Джиджи Рива. Польский «Видзев» после смерти легендарного Влодзимежа Смолярека наложил вето на использование этого номера в главной команде.

12-й номер. Часто этот номер выводят в пользу болельщиков, а в «Палмейрасе» отметили вратаря Маркоса, чемпиона мира 2002 года. Правда, 12-й изъят с условием: нельзя только вратарям, на полевых игроков запрет не распространяется.

13-й номер. После шокирующей смерти Давиде Астори 13-й номер вывели из обращения сразу два итальянских клуба, с которыми он был тесно связан – «Фиорентина» и «Кальяри».

16-й номер. Московский ЦСКА не пользуется 16-м номером в память о Сергее Перхуне, вратаре, чья жизнь трагически оборвалась вследствие столкновения на футбольном поле.

17-й номер. «Хельсингборг» вывел из обращения 17-й номер в честь клубной легенды – Хенрика Ларссона, который прославился на весь мир, но не забыл о своих корнях. Казанский «Рубин» помнит о погибшем молодым Ленаре Гильмуллине, который играл под 17-м номером.

21-й номер. Федерация футбола Испании запрещает закреплять номера в диапазоне с 1-го по 25-й, поэтому возможности «закрепить навеки» у клубов нет. «Эспаньол» решил, что 21-й номер сможет носить только воспитанник клуба, сумевший пробиться в главную команду. Сейчас это Марк Рока.

23-й номер. Закреплен «Уралом» за Петром Хрустовским, трагически погибшим в автокатастрофе в возрасте 24 лет.

25-й номер. Под 25-м играл Пьермарио Морозини, итальянский полузащитник, скончавшийся несколько лет назад от сердечного приступа. «Виченца» и «Ливорно» вывели этот номер из обращения.

26-й номер. Результативный испанец Хонатан Сориано за пять лет забил 100500 голов за «Ред Булл Зальцбург» и стал клубной легендой.

29-й номер. Венгерского нападающего скосил сердечный приступ прямо во время игры. Страшные кадры. «Бенфика» со скорбью проводила Миклоша Фехера в последний путь и рассталась с 29-м номером.

33-й номер. Донецкий «Шахтер» не планирует в ближайшее время выпускать на поле футболистов с двумя «тройками» на спине. Дарио Срна заслужил, чтобы любимый номер остался при нем.

61-й номер. После завершения карьеры Гекденизом Караденизом «Рубин» не вполне рассчитался с легендой по задолженности, но извлек из обращения номер, под которым выступал турок в Казани.