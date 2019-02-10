Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Первый дивизион
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Премьер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Лестер Сити 1.67 3.7 5.35
19:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм  Леганес 2:0  Бетис - - -
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.6 4 5.3
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 23’  Болонья 1:0  Дженоа 2.3 3.05 3.4
17:00 сегодня  Торино -:-  Удинезе 1.7 3.5 5.5
17:00 сегодня  Аталанта -:-  СПАЛ 1.33 5 9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Вердер -:-  Аугсбург 1.7 3.85 4.8
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2.2 3.3 3.35
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Монако 2.3 3.2 3.25
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Реймс 2.75 3 2.75
17:00 сегодня  Нант -:-  Ним 1.95 3.4 4
19:00 сегодня  Ренн -:-  Сент-Этьен 2.05 3.4 3.6
19:00 сегодня  Генгам -:-  Лилль 3.5 3.25 2.15
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.1 7.5 27
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1.9 3.3 3.65
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр -:- Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа -:- Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния -:- Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси -:- Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат -:- Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.32 4.79 9.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 5.5 4.5 1.47
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.8 3.3 2.4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.4 3.1 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.18 6.5 18
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.37 4.2 10.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.3 3.1 3.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.6 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 2.75 3.4 2.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:0 Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.45 2.6 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.15 2.85 3.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.45 2.8 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.1 3 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.8 3.1 4.9
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.55 4.1 6.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.28 5.6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.55 3.1 2.75
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 39’ Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:0 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.85 3.6 3.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2.45 3.25 2.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.6 3.4 2.5
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5.1 4 1.6
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 4:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 0:1 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.3 3.25 2.95
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 3.5 3.35 2.02
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2.1 3.2 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.25 5 11
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:00 90’ Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 2:1 Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 2.75 3.1 2.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 59’ Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 0:0 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.35 3.2 3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.53 4.5 5
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ -:- Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 4.8 3.8 1.62
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 2 3.2 3.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 1.28 4.7 12.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТунТун -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 4 3.75 1.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СьонСьон -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн - - -
ГлавнаяБлогиМодный разговор

Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

сегодня, 12:00

«Соккер.ру» раскрывает секреты логотипов команд второго английского дивизиона, где играют прадеды футбола – древнейшие клубы. 

«Астон Вилла». Лев со звездой

Победитель Кубка чемпионов 1982 года сейчас в Чемпионшипе. А льва символом выбрал еще Уильям Макгрегор – один из основателей Футбольной Лиги, дед современной футбольной системы. Почему цвета клуба бордовый и голубой? Никто не знает. Зато знаем, что в 2007 году эмблему упростили, оставили надпись «Готов» и добавили льву звезду – символ как раз той самой европейской победы.  
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Бирмингем». Союз Земли и мяча

Прямо как с гербом СССР – мелочиться не стали, выбрали символом глобус. Нарисовали планету над мячом. А поначалу логотипом «Бирмингем Сити» был герб города. Затем придумали скрестить буквы аббревиатуры, маркирующей название. А в честь столетия в 1972 году придумали конкурс, был создан вариант, привычный всем. Хотят быть открытыми миру, а получается скверно. 

«Болтон». Современный минимализм

У «Болтон Уондерерс» давно крутой логотип. Хорошо скрестили буквы, опередили время. Но после того, как переехали на новую арену «Рибок Стэдиум» в 1997 году, то додумались сесть на лицо истории. Ведь дополнили логотип страшными «лентами тысячелетия». Но в 2014 году стадион поменял название, а клуб – спонсора для пошива формы. Убрали ленты, вернули розу – была на старых гербах. Получилось красиво, чисто и четко.
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Блэкберн». Чемпионы дома Ланкастеров

Клуб создали на базе школы Шрусбери. Не удивительно, что использовали их цвета. И название крутое, ведь «Роверс» - это «Бродяги». А вот алую розу – знак графства Ланкашир, переняли в местной геральдике. Один из чемпионов АПЛ взял символ войны Алой и Белой роз – династий Ланкастеров и Йорков. Герб не такой красивый, как символы из «Игры престолов», зато именно представитель стороны Алой розы Генрих Тюдор выиграл ту войну. Ширер своего времени?  

«Брентфорд». Пчела, набравшаяся злости 

В 70-х на логотипе появилась первая большая пчела. Но напоминала она колорадского жука, была красно-черной. В конце восьмидесятых нарисовали в честь столетия брата пчелки Майи, а позже сделали знак старомодным. В 2017 году все исправили – пчела стала агрессивнее. Фанатам не хватает красно-белых полос, а у насекомого тело и крылья в разных стилях нарисованы. Плюс две лапы оборваны, но «художник так видит». 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Бристоль Сити». Единороги против зарянок 

«Робинс» - прозвище клуба, что значит «зарянка». Маленькая птица, что охотится на мух. Но она с мостом изображена на логотипе для второй формы, на первой и третьей видите привычных единорогов. Но не из-за реакции фанатов, в этом случае как раз они делали все, чтобы птицу как символ не забывали. Но и единорогов – герб города Бристоль, чтут, ведь привыкли к ним страшненьким. 

«Дерби Каунти». Баран и новые ворота

Для «Дерби» нарисовали первую эмблему в 1924 году. Набрали местных символов, в том числе голову барана, что красуется на гербе города. Десятилетиями правили логотип, баран много раз крутился - смотрел то вправо, то влево. В 2013 году убрали все надписи, оставили только узнаваемый символ. В круге баран смотрелся лучше? 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Халл Сити». Вечные «тигры»

Прозвище клуб придумал себе почти сразу после основания. И под это дело поменяли футболки на оранжево-черные. А когда в моду вошли изображения клубных гербов на груди, то появился первый тигр. Страшный невероятно, похожий на облезлую гиену. Лишь в конце прошлого века сын бывшего президента клуба создал нынешний знак. На днях сделали ребрендинг, но аккуратный. 

«Ипсвич Таун». Достойная синяя лошадка

Сначала использовали… правильно – герб города. Но в 1972 году, за девять лет до победы в Кубке УЕФА, организовали конкурс. Выиграла работа казначея объединения фанатов мистера Геймейджа. Лошадь Джон посчитал достойным животным, чтобы символизировать старый клуб, а вот рисовать не умел. И ворота Вулси – местная достопримечательность, изображены не так, как в жизни, и лошадка была еще хуже, чем сейчас. 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Лидс». Сова, павлин и роза Йоркшира

Бывший клуб Кантона и нынешняя команда Бьелсы совместила в современном знаке отсылки к предыдущим гербам. Есть аббревиатура названия, а также роза Йоркшира и мяч. А раньше кто только не был на эмблеме «Лидса». И павлин, и буквы друг на дружке – один из самых странных знаков, прозванный «Смайли». До этого долго использовали сову и сов, взятых с герба Лидса. У «Лидса» страшненький знак, такие градиенты успели устареть. 

«Мидлсбро». Король без джунглей

Символы придумывают, воруют, они возникают и исчезают, их меняют. Но «Мидлсбро» - пример клуба, который верен традициям. Своего красного льва забрали с герба графства Норт-Йоркшир, только цвет изменили на красный. И хотя в 1986-м пережили ликвидацию и возрождение клуба, для связи с 1876 годом изначального основания решили оставить герб классическим. Геральдический лев стоит на задних лапах. 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Миллуолл». Лев, связывающий с пабом

Рожденный в 1885 году клуб, который сейчас ассоциируются с футбольными хулиганами, с 1936 года использует как символ льва, что атакует. Похожая вывеска была у паба «Красный лев», а логотип «Миллуолла» определенное время был красным. Позже львов стало два, но затем вернули одного. Маскот, понятно, тоже лев. Зовут Зампа, как улицу Зампа Роуд, на которой расположен стадион. 

«Норвич Сити». Голландская гостья на гербе

Голландские иммигранты в конце девятнадцатого века привезли с Англию домашних животных – канареек. Те прижились и стали символом клуба из Норвича. Желтый и зеленый цвета – из формы, в которой играли в 1906 году, лев и замок – понятное дело, из геральдики местности. Там изображен замок города родом с 11 века. Современный страшненький, но милый вариант нарисован в конце шестидесятых Тимом Уотсоном – выиграл конкурс в местной газете.
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Ноттингем Форрест». Не Робин Гуд, а Гарибальди

Один из самых красивых гербов в футболе. Но почему дерево красное? В честь Гарибальди – национального героя Италии. Его добровольцы носили красные рубашки, а сам Джузеппе был кумиром основателей английского клуба. Логотипа у «Ноттингем Форрест» не было до 1946 года, и лишь в 1974-м нарисовали знаменитое дерево. Байка гласила, что это дело рук Клафа, но это выдумка, Брайан появился чуть позже. А вот что «Арсенал» проникся красным после того, как донашивали футболки земляков героя легенд Робина Гуда – правда. 

«Престон Норт Энд». Молчание вечных ягнят

«Престон» основали в 1880 году, один из старейших клубов планеты. Разумеется, что на их гербе увидите геральдический символ местности. Ягненок держит крест, а выше три розы Ланкашира. Пасхальный агнец – отсылка к покровителю города, святому Уилфриду. Буквы «PP» на гербе одни расшифровывают как «Принц мира» - агнец Иисус, другие – «Гордый Престон». Жаль лишь, что ягненка неудачно перерисовали в новое время, он стал похож на старого барана без рогов. Прошлый был милее. 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Куинз Парк Рейнджерс». Братство кольца

Впервые буквы, составляющие аббревиатуру КПР, переплелись на знаке клуба в 1975 году. До этого использовали герб лондонского района, где обитают. Но первый вариант был грубоватым, а второй - элегантнее. К нему вернулись в 2016 году, смотрится связка трех английских букв по-королевски. Аккуратный, легкий, четкий и узнаваемый знак – у КПР хороший логотип. Лучше, чем прежняя попытка нарисовать щит с полосками, символизирующими прозвище – «Обручи».

«Рединг». От деревьев ко льву и короне

Поначалу, как многие, просто одолжили герб города. Затем пробовали нарисовать простой знак для футболок – изобразили букву «R», дорисовали от руки реку и деревья. Затем опозорились, когда поручили нарисовать герб клуба дочери главного тренера – получилось скверно, зато играли в те годы успешно. Только в 1998 году получили современный герб с маленьким львом, короной, разделением на четыре сектора - неплохой знак. 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Ротерхэм». «Мельники» выбирают красное

Цвета клуба успели измениться с желтого и черного на красный и белый. А от герба города перешли к упрощенному символу – ветряной мельнице, которая держится на мяче. В названии клубного стадиона «Миллмур» спрятано английское слово «мельница». Связь очевидная, арена построена на месте, где раньше работали мельники. Знак простой, но перерисован с первого неудачного и смотрится круто. Пусть просто, зато понятно – исторический, но современный символ.  

«Шеффилд Юнайтед». Перекрещенные клинки

Сейчас играют в красно-белой форме, но начинали в белых майках и синих трусах. «Шеффилд Юнайтед» - давний клуб, кличка у них звонкая – «Клинки». По легенде мечи Сингбада скрестил рядом с розой Йоркшира бывший игрок клуба Джимми Хаган еще в конце 50-х. Но этот дизайн стали использовать как официальный клубный символ лишь через двадцать лет. Зато знак прижился – до сих пор применяли только мелкий редизайн, ведь логотип простой и узнаваемый. 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Шеффилд Уэнсдей». Не суббота, а среда

Представьте название ФК «Саратов Пятница» - смешно звучит. Но поскольку в Шеффилде в 1867 году уже существовал одноименный клуб «Шеффилд» – к слову, самый старый из доживших до нашего времени (сейчас играет в 8-й лиге и основан на 10 лет раньше, чем «Уэнсдей»), то пришлось выбирать другое имя. Почему «Среда», а не «Четверг»? У крикетистов, от которых позже отсоединились, выходной был в среду. Сову символом выбрали в 1912 году, в 2016-м вернули эмблему 50-х, но птица там страшненькая. Такой популярный символ - сова, но не решились перерисовать, чтобы было круче.  

«Сток Сити». Без опознавательных

Один из самых скучных гербов. Сверху написано «Сток Сити», а внизу - «Гончары». С таким же успехом могли себя величать любым другим прозвищем. Ничего, что связывало бы знак с клубной историей, тут нет. А ведь «Сток Сити» основали в 1863 году! Раньше у них был герб со «стаффордским узлом» и гончарной печью – одним из символов промышленности города. В «Сток Сити» бездушно подошли к эмблеме. Прискорбно, ведь история есть. Первый обладатель «Золотого мяча» Меттьюз 17 лет играл за «гончаров», а потом возвращался. Даже хороший шрифт не сильно спасает.
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

«Суонси». Красивый черный лебедь

Любимый клуб актрисы Кэтрин Зеты-Джонс менял знак в 21 веке. И сохранили связь с историей. Получилось простое и стильное изображение. И округлые очертания герба сохранили. Хотя цвета меняли, ведь исторический лебедь был белым, а нарисован был крайне неудачно. В лучшем случае напоминал страшненького гуся, а многим даже утку. Теперь все четко, но белый лебедь стал черным. 

«Уиган». От пафоса до простого дерева

Сначала взяли пафосный местный герб – с соболями, ромбами (не спартаковскими), щитом, декстером в виде Ястреба и синистером в виде коронованного Льва. И черными бриллиантами, символизирующими уголь. Но позже упростили эмблему максимально. Оставили только корону, как символ грамоты Эдварда III, которую Уиган получил в 1350 году, и «wiggin tree» - так рябину зовут местные. Причем дерево выбрали знаком именно из-за рифмы с названием города. 
Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

ВБА. Певчий дрозд из борделя

Фанаты «Вест Бромвича» рассказывают детям, что дрозды часто сидели на перекладине ворот, благодаря чему стали символами клуба. Жили птицы в кустах боярышника, что рос вокруг арены – его листья тоже на эмблеме. А вот для взрослых есть прозаичная, но веселая и похожая на правду версия. Футболисты в начале 20-го века постоянно собирались в борделе для обсуждения игр, и не только. Местные труженицы держали дрозда в клетке. В 30-х такую птицу поселили на стадионе, по легенде она пела, только если побеждали. 

От древней геральдики до борделя времен событий в сериале «Острые козырьки» - у клубов Чемпионшипа, многие из которых основаны в 19-м веке, богатая история и интересные, нередко красивые логотипы.

Поделиться
Другие материалы по теме
Неприкосновенные номера
08 февраляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии14
«Халл Сити» обновил клубную эмблему
06 февраля ФотоКомментарии16
Игроки «Барселоны» выйдут на Эль Класико с фамилиями на китайском на спине
06 февраля ВидеоКомментарии25
Луис Адриано сменил свой имидж
27 января ФотоКомментарии44
Представлен мяч Кубка Америки-2019
25 января ВидеоКомментарии1
ОфициальноПредставлен мяч для матчей плей-офф Лиги чемпионов
19 января ФотоКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Дед за ЦСКА
   13 / 784
сегодня в 14:52
Гербы как гербы. Вопрос Станиславу Горину - а причём тут бордели???
Ну он там всё написал же

============================

А вот для взрослых есть прозаичная, но веселая и похожая на правду версия. Футболисты в начале 20-го века постоянно собирались в борделе для обсуждения игр, и не только. Местные труженицы держали дрозда в клетке. В 30-х такую птицу поселили на стадионе, по легенде она пела, только если побеждали.

============================

Очень даже забавная версия происхождения герба )))
Jum13
Jum13
   13 / 784
сегодня в 14:51
Ромбик с диагональной линией и буквой "С" - это свинья в спортзале на турнике, в память о гимнастическом тарасовском прошлом
SHEFFIELD WEDNESDAY
SHEFFIELD WEDNESDAY
   239 / 784
сегодня в 14:36
В принципе, ничего нового!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   4 / 784
сегодня в 14:02
Пока что из вас Вильярреал хамон сделал.))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 784
сегодня в 13:58
Гербы как гербы. Вопрос Станиславу Горину - а причём тут бордели???
Footbolista
Footbolista ответил Scuderia Ferrari
   27 / 784
сегодня в 13:56
Предпочитаю черную иберийскую свинью))...если ты в курсе)...
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Footbolista
   4 / 784
сегодня в 13:55
У Пищевика розовый кабан.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   15 / 784
сегодня в 13:51
Сенкую! Отличная статья.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   52 / 784
сегодня в 13:47
Муха на гербе,жесть!😂
Footbolista
Footbolista
   27 / 784
сегодня в 13:23
у зенита певчий баклан)...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100