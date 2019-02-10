Бордель и древнее наследие. Секреты гербов клубов Чемпионшипа

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«Соккер.ру» раскрывает секреты логотипов команд второго английского дивизиона, где играют прадеды футбола – древнейшие клубы.

«Астон Вилла». Лев со звездой

Победитель Кубка чемпионов 1982 года сейчас в Чемпионшипе. А льва символом выбрал еще Уильям Макгрегор – один из основателей Футбольной Лиги, дед современной футбольной системы. Почему цвета клуба бордовый и голубой? Никто не знает. Зато знаем, что в 2007 году эмблему упростили, оставили надпись «Готов» и добавили льву звезду – символ как раз той самой европейской победы.



«Бирмингем». Союз Земли и мяча

Прямо как с гербом СССР – мелочиться не стали, выбрали символом глобус. Нарисовали планету над мячом. А поначалу логотипом «Бирмингем Сити» был герб города. Затем придумали скрестить буквы аббревиатуры, маркирующей название. А в честь столетия в 1972 году придумали конкурс, был создан вариант, привычный всем. Хотят быть открытыми миру, а получается скверно.

«Болтон». Современный минимализм

У «Болтон Уондерерс» давно крутой логотип. Хорошо скрестили буквы, опередили время. Но после того, как переехали на новую арену «Рибок Стэдиум» в 1997 году, то додумались сесть на лицо истории. Ведь дополнили логотип страшными «лентами тысячелетия». Но в 2014 году стадион поменял название, а клуб – спонсора для пошива формы. Убрали ленты, вернули розу – была на старых гербах. Получилось красиво, чисто и четко.



«Блэкберн». Чемпионы дома Ланкастеров

Клуб создали на базе школы Шрусбери. Не удивительно, что использовали их цвета. И название крутое, ведь «Роверс» - это «Бродяги». А вот алую розу – знак графства Ланкашир, переняли в местной геральдике. Один из чемпионов АПЛ взял символ войны Алой и Белой роз – династий Ланкастеров и Йорков. Герб не такой красивый, как символы из «Игры престолов», зато именно представитель стороны Алой розы Генрих Тюдор выиграл ту войну. Ширер своего времени?

«Брентфорд». Пчела, набравшаяся злости

В 70-х на логотипе появилась первая большая пчела. Но напоминала она колорадского жука, была красно-черной. В конце восьмидесятых нарисовали в честь столетия брата пчелки Майи, а позже сделали знак старомодным. В 2017 году все исправили – пчела стала агрессивнее. Фанатам не хватает красно-белых полос, а у насекомого тело и крылья в разных стилях нарисованы. Плюс две лапы оборваны, но «художник так видит».



«Бристоль Сити». Единороги против зарянок

«Робинс» - прозвище клуба, что значит «зарянка». Маленькая птица, что охотится на мух. Но она с мостом изображена на логотипе для второй формы, на первой и третьей видите привычных единорогов. Но не из-за реакции фанатов, в этом случае как раз они делали все, чтобы птицу как символ не забывали. Но и единорогов – герб города Бристоль, чтут, ведь привыкли к ним страшненьким.

«Дерби Каунти». Баран и новые ворота

Для «Дерби» нарисовали первую эмблему в 1924 году. Набрали местных символов, в том числе голову барана, что красуется на гербе города. Десятилетиями правили логотип, баран много раз крутился - смотрел то вправо, то влево. В 2013 году убрали все надписи, оставили только узнаваемый символ. В круге баран смотрелся лучше?



«Халл Сити». Вечные «тигры»

Прозвище клуб придумал себе почти сразу после основания. И под это дело поменяли футболки на оранжево-черные. А когда в моду вошли изображения клубных гербов на груди, то появился первый тигр. Страшный невероятно, похожий на облезлую гиену. Лишь в конце прошлого века сын бывшего президента клуба создал нынешний знак. На днях сделали ребрендинг, но аккуратный.

«Ипсвич Таун». Достойная синяя лошадка

Сначала использовали… правильно – герб города. Но в 1972 году, за девять лет до победы в Кубке УЕФА , организовали конкурс. Выиграла работа казначея объединения фанатов мистера Геймейджа. Лошадь Джон посчитал достойным животным, чтобы символизировать старый клуб, а вот рисовать не умел. И ворота Вулси – местная достопримечательность, изображены не так, как в жизни, и лошадка была еще хуже, чем сейчас.



«Лидс». Сова, павлин и роза Йоркшира

Бывший клуб Кантона и нынешняя команда Бьелсы совместила в современном знаке отсылки к предыдущим гербам. Есть аббревиатура названия, а также роза Йоркшира и мяч. А раньше кто только не был на эмблеме «Лидса». И павлин, и буквы друг на дружке – один из самых странных знаков, прозванный «Смайли». До этого долго использовали сову и сов, взятых с герба Лидса. У «Лидса» страшненький знак, такие градиенты успели устареть.

«Мидлсбро». Король без джунглей

Символы придумывают, воруют, они возникают и исчезают, их меняют. Но «Мидлсбро» - пример клуба, который верен традициям. Своего красного льва забрали с герба графства Норт-Йоркшир, только цвет изменили на красный. И хотя в 1986-м пережили ликвидацию и возрождение клуба, для связи с 1876 годом изначального основания решили оставить герб классическим. Геральдический лев стоит на задних лапах.



«Миллуолл». Лев, связывающий с пабом

Рожденный в 1885 году клуб, который сейчас ассоциируются с футбольными хулиганами, с 1936 года использует как символ льва, что атакует. Похожая вывеска была у паба «Красный лев», а логотип «Миллуолла» определенное время был красным. Позже львов стало два, но затем вернули одного. Маскот, понятно, тоже лев. Зовут Зампа, как улицу Зампа Роуд, на которой расположен стадион.

«Норвич Сити». Голландская гостья на гербе

Голландские иммигранты в конце девятнадцатого века привезли с Англию домашних животных – канареек. Те прижились и стали символом клуба из Норвича. Желтый и зеленый цвета – из формы, в которой играли в 1906 году, лев и замок – понятное дело, из геральдики местности. Там изображен замок города родом с 11 века. Современный страшненький, но милый вариант нарисован в конце шестидесятых Тимом Уотсоном – выиграл конкурс в местной газете.



«Ноттингем Форрест». Не Робин Гуд, а Гарибальди

Один из самых красивых гербов в футболе. Но почему дерево красное? В честь Гарибальди – национального героя Италии. Его добровольцы носили красные рубашки, а сам Джузеппе был кумиром основателей английского клуба. Логотипа у «Ноттингем Форрест» не было до 1946 года, и лишь в 1974-м нарисовали знаменитое дерево. Байка гласила, что это дело рук Клафа, но это выдумка, Брайан появился чуть позже. А вот что «Арсенал» проникся красным после того, как донашивали футболки земляков героя легенд Робина Гуда – правда.

«Престон Норт Энд». Молчание вечных ягнят

«Престон» основали в 1880 году, один из старейших клубов планеты. Разумеется, что на их гербе увидите геральдический символ местности. Ягненок держит крест, а выше три розы Ланкашира. Пасхальный агнец – отсылка к покровителю города, святому Уилфриду. Буквы «PP» на гербе одни расшифровывают как «Принц мира» - агнец Иисус, другие – «Гордый Престон». Жаль лишь, что ягненка неудачно перерисовали в новое время, он стал похож на старого барана без рогов. Прошлый был милее.



«Куинз Парк Рейнджерс». Братство кольца

Впервые буквы, составляющие аббревиатуру КПР , переплелись на знаке клуба в 1975 году. До этого использовали герб лондонского района, где обитают. Но первый вариант был грубоватым, а второй - элегантнее. К нему вернулись в 2016 году, смотрится связка трех английских букв по-королевски. Аккуратный, легкий, четкий и узнаваемый знак – у КПР хороший логотип. Лучше, чем прежняя попытка нарисовать щит с полосками, символизирующими прозвище – «Обручи».

«Рединг». От деревьев ко льву и короне

Поначалу, как многие, просто одолжили герб города. Затем пробовали нарисовать простой знак для футболок – изобразили букву «R», дорисовали от руки реку и деревья. Затем опозорились, когда поручили нарисовать герб клуба дочери главного тренера – получилось скверно, зато играли в те годы успешно. Только в 1998 году получили современный герб с маленьким львом, короной, разделением на четыре сектора - неплохой знак.



«Ротерхэм». «Мельники» выбирают красное

Цвета клуба успели измениться с желтого и черного на красный и белый. А от герба города перешли к упрощенному символу – ветряной мельнице, которая держится на мяче. В названии клубного стадиона «Миллмур» спрятано английское слово «мельница». Связь очевидная, арена построена на месте, где раньше работали мельники. Знак простой, но перерисован с первого неудачного и смотрится круто. Пусть просто, зато понятно – исторический, но современный символ.

«Шеффилд Юнайтед». Перекрещенные клинки

Сейчас играют в красно-белой форме, но начинали в белых майках и синих трусах. «Шеффилд Юнайтед» - давний клуб, кличка у них звонкая – «Клинки». По легенде мечи Сингбада скрестил рядом с розой Йоркшира бывший игрок клуба Джимми Хаган еще в конце 50-х. Но этот дизайн стали использовать как официальный клубный символ лишь через двадцать лет. Зато знак прижился – до сих пор применяли только мелкий редизайн, ведь логотип простой и узнаваемый.



«Шеффилд Уэнсдей». Не суббота, а среда

Представьте название ФК «Саратов Пятница» - смешно звучит. Но поскольку в Шеффилде в 1867 году уже существовал одноименный клуб «Шеффилд» – к слову, самый старый из доживших до нашего времени (сейчас играет в 8-й лиге и основан на 10 лет раньше, чем «Уэнсдей»), то пришлось выбирать другое имя. Почему «Среда», а не «Четверг»? У крикетистов, от которых позже отсоединились, выходной был в среду. Сову символом выбрали в 1912 году, в 2016-м вернули эмблему 50-х, но птица там страшненькая. Такой популярный символ - сова, но не решились перерисовать, чтобы было круче.

«Сток Сити». Без опознавательных

Один из самых скучных гербов. Сверху написано «Сток Сити», а внизу - «Гончары». С таким же успехом могли себя величать любым другим прозвищем. Ничего, что связывало бы знак с клубной историей, тут нет. А ведь «Сток Сити» основали в 1863 году! Раньше у них был герб со «стаффордским узлом» и гончарной печью – одним из символов промышленности города. В «Сток Сити» бездушно подошли к эмблеме. Прискорбно, ведь история есть. Первый обладатель «Золотого мяча» Меттьюз 17 лет играл за «гончаров», а потом возвращался. Даже хороший шрифт не сильно спасает.



«Суонси». Красивый черный лебедь

Любимый клуб актрисы Кэтрин Зеты-Джонс менял знак в 21 веке. И сохранили связь с историей. Получилось простое и стильное изображение. И округлые очертания герба сохранили. Хотя цвета меняли, ведь исторический лебедь был белым, а нарисован был крайне неудачно. В лучшем случае напоминал страшненького гуся, а многим даже утку. Теперь все четко, но белый лебедь стал черным.

«Уиган». От пафоса до простого дерева

Сначала взяли пафосный местный герб – с соболями, ромбами (не спартаковскими), щитом, декстером в виде Ястреба и синистером в виде коронованного Льва. И черными бриллиантами, символизирующими уголь. Но позже упростили эмблему максимально. Оставили только корону, как символ грамоты Эдварда III, которую Уиган получил в 1350 году, и «wiggin tree» - так рябину зовут местные. Причем дерево выбрали знаком именно из-за рифмы с названием города.



ВБА . Певчий дрозд из борделя

Фанаты «Вест Бромвича» рассказывают детям, что дрозды часто сидели на перекладине ворот, благодаря чему стали символами клуба. Жили птицы в кустах боярышника, что рос вокруг арены – его листья тоже на эмблеме. А вот для взрослых есть прозаичная, но веселая и похожая на правду версия. Футболисты в начале 20-го века постоянно собирались в борделе для обсуждения игр, и не только. Местные труженицы держали дрозда в клетке. В 30-х такую птицу поселили на стадионе, по легенде она пела, только если побеждали.

От древней геральдики до борделя времен событий в сериале «Острые козырьки» - у клубов Чемпионшипа, многие из которых основаны в 19-м веке, богатая история и интересные, нередко красивые логотипы.