Аллегри: «У нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к матчу с „Атлетико“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Атлетико». Напомним, что первая встреча завершилась победой мадридского коллектива (2:0).

У нас есть 20 дней, чтобы подготовиться к этому матчу. Это должен быть чудесный вечер. Я не знаю, пройдем ли мы дальше, но мы должны сделать все возможное.

Это также означает, что мы должны обязательно бороться за победу в последующих трех встречах Серии А, чтобы подойти к ответной игре с «Атлетико» в наилучшей форме.