Де Лаурентис: «Интересно было бы сыграть с „Челси“ в финале Лиги Европы»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что неаполитанцы готовы побороться за победу в Лиге Европы. В 1/8 финала команда встретится с «Зальцбургом».

«Наполи» никого не боится в Лиге Европы. Команда играет в Европе уже девять лет и утвердила свой статус. Великий тренер Карло Анчелотти сможет отправить нас к вершине.

С жеребьевкой нам повезло, ведь мы побываем в прекрасном городе Зальцбурге, не говорю уже о том, что с местной командой нам будет проще, чем с некоторыми другими. Если нам удастся добраться до финала в Баку, мы повеселимся. Сейчас нет смысла предсказывать, не хочется накаркать, поэтому будем идти от матча к матчу.

Интересно было бы сыграть с «Челси» в финале, если Сарри, конечно, продержится. Надеюсь, что он добьется успеха, он до безумия любит свою работу.