Де Зеув: «Изменилась ли Россия? Стало холоднее»

Бывший футболист «Спартака», который приехал в Москву на турнир «Кубок Легенд» в составе сборной Нидерландов, Деми де Зеув поделился своими эмоциями от посещения России.
Рад вернуться в Россию. Не был здесь очень много лет. Другая ли это уже страна? Погода изменилась! Стало холоднее! И все же приятно вернуться. Пока встретился только с Тихоновым. Увижусь ли с Карпиным? Нет, но завтра встречаюсь со своими друзьями из России. К сожалению, на матчи РПЛ тоже не попаду. Улетаю уже в понедельник.
Легенда "Спартака"! Жарко будет в баньке, думаю. Главное, чтобы жена Глушакова случайно не зашла, а то окончательно разочаруется в муже.
Пришли потом видео встречи со спартаковскими друзьями Роналду, ему понравится.
Легенда "Спартака"! Жарко будет в баньке, думаю. Главное, чтобы жена Глушакова случайно не зашла, а то окончательно разочаруется в муже.
Пришли потом видео встречи со спартаковскими друзьями Роналду, ему понравится.
Завтра банька у Глушакова
Завтра банька у Глушакова