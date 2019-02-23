Де Зеув: «Изменилась ли Россия? Стало холоднее»

Бывший футболист «Спартака», который приехал в Москву на турнир «Кубок Легенд» в составе сборной Нидерландов, Деми де Зеув поделился своими эмоциями от посещения России.

Рад вернуться в Россию. Не был здесь очень много лет. Другая ли это уже страна? Погода изменилась! Стало холоднее! И все же приятно вернуться. Пока встретился только с Тихоновым. Увижусь ли с Карпиным? Нет, но завтра встречаюсь со своими друзьями из России. К сожалению, на матчи РПЛ тоже не попаду. Улетаю уже в понедельник.