Анчелотти: «„Атлетико“ не играет плохо, они заставляют вас играть плохо»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился мнением об игре «Атлетико».

«Атлетико» не играет плохо, они заставляют вас играть плохо. Вы не можете играть против них, как вам нравится. Для этого есть много причин. Их команда хорошо организована, они чрезвычайно агрессивны в любой ситуации. Даже с рефери.

На первой минуте матча с «Юве» игроки «Атлетико» уже окружили рефери. На мой взгляд, это запланированная стратегия, потому что они всегда так делали.

Сейчас они играют лучше, чем раньше, даже если в их игре отсутствует футбольная эстетика. Но мне нравится их футбол, да.