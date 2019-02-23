Де Лаурентис: «Какой толк в победах, если у тебя долг в 200 млн евро?»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о соперничестве с «Ювентусом». Сейчас отставание неаполитанцев от туринцев в Серии А составляет 13 очков, а стадион «Наполи» на домашних матчах заполняется всё хуже и хуже.
Есть ощущение, что болельщики на нашем стадионе постоянно испытывают разочарование. Но мы в любом случае будем бороться до конца. Ведь если кто-то сломается при первом препятствии, значит, он неудачник по жизни. А если он не хочет быть неудачником - будет биться до конца.
Необязательно побеждает тот, кто пришел первым. Мы все будем ощущать себя победителями, если будем играть с усердием и со страстью.
Подумайте сами: если бы я создал долг в 200 млн евро, чтобы купить одного игрока, какой был бы толк в наших победах? Давайте думать о правильном рецепте успеха.
Напомним, летом «бьянконери» приобрели Криштиану Роналду за 100 млн евро. Его зарплата составила 30 млн евро за сезон.
С праздником!
С праздником!
Ну тогда не нойте, когда клубы таковых называют мешками. Денежные мешки и есть.
Ну тогда не нойте, когда клубы таковых называют мешками. Денежные мешки и есть.
Аньели любит свой клуб следовательно ему не жалко сотку лямов закинуть, но в отличае от шейхов, Он это делает с умом.
А Де Лаурентис, не хочет ничего вливать, он хочет, чтоб клуб заработал, часть себе отхапать и все остальное на клуб тратить. Для него Наполи, чисто бизнес проект.
Ты явно должен это понимать!)
Аньели любит свой клуб следовательно ему не жалко сотку лямов закинуть, но в отличае от шейхов, Он это делает с умом.
А Де Лаурентис, не хочет ничего вливать, он хочет, чтоб клуб заработал, часть себе отхапать и все остальное на клуб тратить. Для него Наполи, чисто бизнес проект.
Ты явно должен это понимать!)
Речь шла о несбыточных деньгах на невероятного игрока..:)) Без фамилий и регалий..:))
Речь шла о несбыточных деньгах на невероятного игрока..:)) Без фамилий и регалий..:))
Ну ясно, обычная черная зависть, фу!
Ну ясно, обычная черная зависть, фу!
И да. Ты мне не выкай.
И да. Ты мне не выкай.
Сейчас финансы по прежнему крутятся в Барсе и Реале, поэтому они могут позволить себе купить любого игрока за любые деньги, добавился ПСЖ и АПЛ,чуть более скромнее....
На сегодняшний день молодые игроки из Серии А перебираются в Барсу или Реал,ПСЖ ,либо в АПЛ, А СПИСАННЫЕ ИГРОКИ перебираются в Италию. вот такой круговорот в Природе. Да и конечно для "отыгравших" лучше меньше денег но играть в еврокомандах,с переспективой попасть в Еврокубки,чем в Китае проводить остаток времени. Поэтому СериАл становится тихой гаванью для возрастных футболистов. Ну и те,кто не смог заиграть в Барсе,Реале или АПЛ .тоже находят своё место в более слабом чемпионате.
Сейчас финансы по прежнему крутятся в Барсе и Реале, поэтому они могут позволить себе купить любого игрока за любые деньги, добавился ПСЖ и АПЛ,чуть более скромнее....
На сегодняшний день молодые игроки из Серии А перебираются в Барсу или Реал,ПСЖ ,либо в АПЛ, А СПИСАННЫЕ ИГРОКИ перебираются в Италию. вот такой круговорот в Природе. Да и конечно для "отыгравших" лучше меньше денег но играть в еврокомандах,с переспективой попасть в Еврокубки,чем в Китае проводить остаток времени. Поэтому СериАл становится тихой гаванью для возрастных футболистов. Ну и те,кто не смог заиграть в Барсе,Реале или АПЛ .тоже находят своё место в более слабом чемпионате.