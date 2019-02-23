Де Лаурентис: «Какой толк в победах, если у тебя долг в 200 млн евро?»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о соперничестве с «Ювентусом». Сейчас отставание неаполитанцев от туринцев в Серии А составляет 13 очков, а стадион «Наполи» на домашних матчах заполняется всё хуже и хуже.

Есть ощущение, что болельщики на нашем стадионе постоянно испытывают разочарование. Но мы в любом случае будем бороться до конца. Ведь если кто-то сломается при первом препятствии, значит, он неудачник по жизни. А если он не хочет быть неудачником - будет биться до конца.

Необязательно побеждает тот, кто пришел первым. Мы все будем ощущать себя победителями, если будем играть с усердием и со страстью.

Подумайте сами: если бы я создал долг в 200 млн евро, чтобы купить одного игрока, какой был бы толк в наших победах? Давайте думать о правильном рецепте успеха.