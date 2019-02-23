Де Лаурентис: «Какой толк в победах, если у тебя долг в 200 млн евро?»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 22’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 37’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 12’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 12’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 20’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 24’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 65’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 23’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 68’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 6’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 38’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Де Лаурентис: «Какой толк в победах, если у тебя долг в 200 млн евро?»

23 февраля 2019, 14:26

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о соперничестве с «Ювентусом». Сейчас отставание неаполитанцев от туринцев в Серии А составляет 13 очков, а стадион «Наполи» на домашних матчах заполняется всё хуже и хуже.

Есть ощущение, что болельщики на нашем стадионе постоянно испытывают разочарование. Но мы в любом случае будем бороться до конца. Ведь если кто-то сломается при первом препятствии, значит, он неудачник по жизни. А если он не хочет быть неудачником - будет биться до конца.

Необязательно побеждает тот, кто пришел первым. Мы все будем ощущать себя победителями, если будем играть с усердием и со страстью.

Подумайте сами: если бы я создал долг в 200 млн евро, чтобы купить одного игрока, какой был бы толк в наших победах? Давайте думать о правильном рецепте успеха.

Напомним, летом «бьянконери» приобрели Криштиану Роналду за 100 млн евро. Его зарплата составила 30 млн евро за сезон.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Козинак
   51 / 887
23 февраля в 19:58
Мешковина ещё та , МС гораздо меньше мешок,чем Ювентус
факты к-н
Козинак
Козинак ответил juvenale
   540 / 887
23 февраля в 19:37
Мешковина ещё та , МС гораздо меньше мешок,чем Ювентус
Козинак
Козинак ответил Князю бан по барабану
   540 / 887
23 февраля в 19:35
Анжи клуб сильный?)
juvenale
juvenale ответил Князю бан по барабану
   51 / 887
23 февраля в 19:10
Напоминают РПЛовскую 51ю - состав самый мощный в лиге, а понту нет.)
ххаа точно
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил juvenale
   16 / 887
23 февраля в 19:10
Вы в начале деньги научитесь зарабатывать, как Ювентус)постройте свой стадион,а то играете в толчке.Юве только адидас будет 50 платить....ну кончено проще же гавкать и ничего не делать
Напоминают РПЛовскую 51ю - состав самый мощный в лиге, а понту нет.)
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   51 / 887
23 февраля в 19:08
И где та тонкая грань между безумным шейхом и умнейшим Аньелли, хрен их разберёт?)) Ну тогда не нойте, когда клубы таковых называют мешками. Денежные мешки и есть.
Вы в начале деньги научитесь зарабатывать, как Ювентус)постройте свой стадион,а то играете в толчке.Юве только адидас будет 50 платить....ну кончено проще же гавкать и ничего не делать
juvenale
juvenale ответил Crack99
   51 / 887
23 февраля в 19:07
И что плохого в том, что некоторые владельцы вливают свои личные деньги в клуб? Аньели любит свой клуб следовательно ему не жалко сотку лямов закинуть, но в отличае от шейхов, Он это делает с умом. А Де Лаурентис, не хочет ничего вливать, он хочет, чтоб клуб заработал, часть себе отхапать и все остальное на клуб тратить. Для него Наполи, чисто бизнес проект. Ты явно должен это понимать!)
Это когда Аньелли свои личные деньги в Юве вливал?
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
23 февраля в 19:04
никакого толка
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
23 февраля в 19:03
Сёня должны вы,затра должны вам! Играй гад!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Nickolai S
   16 / 887
23 февраля в 19:02
Позови чёрта... он и явится.
Здарова, Николай. Ты снова мне льстишь. Хотя что-то демоническое в моей натуре есть.

С праздником!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   16 / 887
23 февраля в 19:01
Каталонский выкидыш заскочил за очередной оплеухой. Аха-ха)
Nickolai S
Nickolai S ответил Князю бан по барабану
   369 / 887
23 февраля в 19:01
По ходу не только Де Лаурентис завидует. Аха-ха)
Позови чёрта... он и явится.
Nickolai S
Nickolai S ответил juvenale
   369 / 887
23 февраля в 19:00
Ювентус мешок,как псж и сити хаха что у человека в голове)
    Князю бан по барабану
    Князю бан по барабану ответил Nickolai S
       16 / 887
    23 февраля в 19:00
    Главный смысл в том, что Де Лаурентис завидует и это абсолютно нормально. Но в рамках своей работы он и так прыгнул значительно выше головы. А Ювентус, в свою очередь, благодаря ТНК Аньелли такой же беспонтовый мешок с гигантскими вливаниями извне как и остальные "горячо любимые" вами ПСЖ, сити и юнайтед.
    По ходу не только Де Лаурентис завидует. Аха-ха)
    Nickolai S
    Nickolai S ответил Crack99
       369 / 887
    23 февраля в 18:59
    И что плохого в том, что некоторые владельцы вливают свои личные деньги в клуб? Аньели любит свой клуб следовательно ему не жалко сотку лямов закинуть, но в отличае от шейхов, Он это делает с умом. А Де Лаурентис, не хочет ничего вливать, он хочет, чтоб клуб заработал, часть себе отхапать и все остальное на клуб тратить. Для него Наполи, чисто бизнес проект. Ты явно должен это понимать!)
    И где та тонкая грань между безумным шейхом и умнейшим Аньелли, хрен их разберёт?))
    Ну тогда не нойте, когда клубы таковых называют мешками. Денежные мешки и есть.
    Nickolai S
    Nickolai S ответил particular
       369 / 887
    23 февраля в 18:57
    Вы, о чём любезный?!..:)) Какие-то домыслы к написанному... Речь шла о несбыточных деньгах на невероятного игрока..:)) Без фамилий и регалий..:))
    Приятно пообщаться с проницательным собеседником, адекватно реагирующим на безобидное подтрунивание.)
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответил заDOOMчивый
       316 / 887
    23 февраля в 18:53
    расцвет итальянской лиги и сборной был в 90-тых годах,тогда и купленные судьи.да и каждый игрок мечтал попасть в Серию А. Мафиози делали своё дело,в частности Галлиани и Берлускони. Но вот с 2000годов, финансовые потоки начали перетекать в Барсу и Реал.а итальянский футбол становился менее привлекательным. И если раньше сборная не попадала на ЧМ или ЧЕ то это было сенсацией, но спустя десять лет - это стало обыденностью. Денег нет, ну и конечно судьи всё реже и реже свистят в пользу макаронов. Сейчас финансы по прежнему крутятся в Барсе и Реале, поэтому они могут позволить себе купить любого игрока за любые деньги, добавился ПСЖ и АПЛ,чуть более скромнее.... На сегодняшний день молодые игроки из Серии А перебираются в Барсу или Реал,ПСЖ ,либо в АПЛ, А СПИСАННЫЕ ИГРОКИ перебираются в Италию. вот такой круговорот в Природе. Да и конечно для "отыгравших" лучше меньше денег но играть в еврокомандах,с переспективой попасть в Еврокубки,чем в Китае проводить остаток времени. Поэтому СериАл становится тихой гаванью для возрастных футболистов. Ну и те,кто не смог заиграть в Барсе,Реале или АПЛ .тоже находят своё место в более слабом чемпионате.
    Ау, какие барсареал?Ты, с цаплей на аве, должен знать, что 00-расцвет английских клубов.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       374 / 887
    23 февраля в 18:37
    Заголовок не соответствует тексту,так что,автор,ты кю!!!
    dok66
    dok66
       358 / 887
    23 февраля в 18:34
    Деньги правят миром и это данность , которую надо принять
    Crack99
    Crack99 ответил Nickolai S
    23 февраля в 18:18
    Главный смысл в том, что Де Лаурентис завидует и это абсолютно нормально. Но в рамках своей работы он и так прыгнул значительно выше головы. А Ювентус, в свою очередь, благодаря ТНК Аньелли такой же беспонтовый мешок с гигантскими вливаниями извне как и остальные "горячо любимые" вами ПСЖ, сити и юнайтед.
    И что плохого в том, что некоторые владельцы вливают свои личные деньги в клуб?
    Аньели любит свой клуб следовательно ему не жалко сотку лямов закинуть, но в отличае от шейхов, Он это делает с умом.
    А Де Лаурентис, не хочет ничего вливать, он хочет, чтоб клуб заработал, часть себе отхапать и все остальное на клуб тратить. Для него Наполи, чисто бизнес проект.
    Ты явно должен это понимать!)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил juvenale
       188 / 887
    23 февраля в 17:46
    давно такого бреда не читал)
    АГА, до сих пор в розовых очках ходят чёрно-белые пони.
    particular
    particular ответил Nickolai S
       8 / 887
    23 февраля в 17:42
    Криро?! Свят свят! Оставьте себе вашу красотку
    Вы, о чём любезный?!..:)) Какие-то домыслы к написанному...
    Речь шла о несбыточных деньгах на невероятного игрока..:)) Без фамилий и регалий..:))
    Red_team
    Red_team
       478 / 887
    23 февраля в 17:40
    Nickolai S
    Ну ясно, обычная черная зависть, фу!
    juvenale
    juvenale ответил Nickolai S
       51 / 887
    23 февраля в 17:15
    Главный смысл в том, что Де Лаурентис завидует и это абсолютно нормально. Но в рамках своей работы он и так прыгнул значительно выше головы. А Ювентус, в свою очередь, благодаря ТНК Аньелли такой же беспонтовый мешок с гигантскими вливаниями извне как и остальные "горячо любимые" вами ПСЖ, сити и юнайтед.
    Ювентус мешок,как псж и сити хаха что у человека в голове)
    juvenale
    juvenale ответил Red_team
       51 / 887
    23 февраля в 17:14
    Назвать МЮ беспонтовым мешком - это эпический зашквар. Наполи даже в самых сладких фантазиях не снилось столько титулов. Соответственно Наполи тогда вообще бесполезный пустой клуб на фоне Юнайтед. Ну и да, МЮ зарабатывает мешки бабла, так за это наоборот уважать нужно, я вообще не понимаю как в отношении МЮ "мешок" можно трактовать в отрицательном ключе, или банальная зависть, что Наполи - бомжи и нищеброды на фоне МЮ?
      juvenale
      juvenale ответил заDOOMчивый
         51 / 887
      23 февраля в 17:13
      расцвет итальянской лиги и сборной был в 90-тых годах,тогда и купленные судьи.да и каждый игрок мечтал попасть в Серию А. Мафиози делали своё дело,в частности Галлиани и Берлускони. Но вот с 2000годов, финансовые потоки начали перетекать в Барсу и Реал.а итальянский футбол становился менее привлекательным. И если раньше сборная не попадала на ЧМ или ЧЕ то это было сенсацией, но спустя десять лет - это стало обыденностью. Денег нет, ну и конечно судьи всё реже и реже свистят в пользу макаронов. Сейчас финансы по прежнему крутятся в Барсе и Реале, поэтому они могут позволить себе купить любого игрока за любые деньги, добавился ПСЖ и АПЛ,чуть более скромнее.... На сегодняшний день молодые игроки из Серии А перебираются в Барсу или Реал,ПСЖ ,либо в АПЛ, А СПИСАННЫЕ ИГРОКИ перебираются в Италию. вот такой круговорот в Природе. Да и конечно для "отыгравших" лучше меньше денег но играть в еврокомандах,с переспективой попасть в Еврокубки,чем в Китае проводить остаток времени. Поэтому СериАл становится тихой гаванью для возрастных футболистов. Ну и те,кто не смог заиграть в Барсе,Реале или АПЛ .тоже находят своё место в более слабом чемпионате.
      давно такого бреда не читал)
      drug01
      drug01
         115 / 887
      23 февраля в 17:12
      Это плохо....
      Nickolai S
      Nickolai S ответил Евгений Макрушин
         369 / 887
      23 февраля в 16:39
      Очередное пустое бла-бла от Вас...есть очень хорошая для Вас пословица."П..ть не мешки ворочать"....я конечно понимаю,что в интернете не принято за свои слова отвечать,но все же....С чего Вы взяли,что я горячо люблю ПСЖ,МС,и Юнайтед???И что значит беспонтовый мешок с гигантскими вливаниями из вне?
      Это значит, что Наполи на самоокупаемости, а не моет бабло с помощью мутных схем. При этом глава вхож в исполком УЕФА. Соревновательный принцип? Не, не слышал. Об этом дедушка Делау и сказал.
      И да. Ты мне не выкай.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил Байкал-38
         188 / 887
      23 февраля в 16:39
      Дорого гей обошёлся Юве, а если ЛЧ не выиграют, то вообще полный зашквар будет.
      да уже на футболках давно отбился трансфер,осталось только зарплату платить,но концерн ФИАТ не из бедных,пару Феррари продадут и рассчитаются. Вот только не могу понять,с чем вызваны такие иллюзии,что с приходом КР7 завоюют ЛЧ? Неужто всё дело в одном игроке? Очень сомнительно. Даже если взять состав Реала который брал ЛЧ и Юбку с КР7, то тут между уровнем игроков находится пропасть. А если ещё добавить кабинетного Переса,то тут вообще без шансов. Предыдущая игра на Барнабэу доказала.что даже в безнадёжной ситуации,найдётся надёжный судья.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
         188 / 887
      23 февраля в 16:33
      расцвет итальянской лиги и сборной был в 90-тых годах,тогда и купленные судьи.да и каждый игрок мечтал попасть в Серию А. Мафиози делали своё дело,в частности Галлиани и Берлускони. Но вот с 2000годов, финансовые потоки начали перетекать в Барсу и Реал.а итальянский футбол становился менее привлекательным. И если раньше сборная не попадала на ЧМ или ЧЕ то это было сенсацией, но спустя десять лет - это стало обыденностью. Денег нет, ну и конечно судьи всё реже и реже свистят в пользу макаронов.
      Сейчас финансы по прежнему крутятся в Барсе и Реале, поэтому они могут позволить себе купить любого игрока за любые деньги, добавился ПСЖ и АПЛ,чуть более скромнее....
      На сегодняшний день молодые игроки из Серии А перебираются в Барсу или Реал,ПСЖ ,либо в АПЛ, А СПИСАННЫЕ ИГРОКИ перебираются в Италию. вот такой круговорот в Природе. Да и конечно для "отыгравших" лучше меньше денег но играть в еврокомандах,с переспективой попасть в Еврокубки,чем в Китае проводить остаток времени. Поэтому СериАл становится тихой гаванью для возрастных футболистов. Ну и те,кто не смог заиграть в Барсе,Реале или АПЛ .тоже находят своё место в более слабом чемпионате.
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