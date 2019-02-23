Аллегри рассказал о физической форме игроков «Ювентуса»

23 февраля 2019, 14:21

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накануне матча 25-го тура Серии А против «Болоньи» рассказал о физическом состоянии своих футболистов.

Вчера состояние Пьянича было не очень хорошее, но скоро мы сможем увидеть положительную динамику. Завтра выйдет на поле с первых минут Перин. Кьеллини, скорее всего, получит отдых. Физически команда готова к предстоящей встрече.

Напомним, что недавно «Атлетико» одержал победу над «Ювентусом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.