«Рома» едва не потеряла очки в игре с аутсайдером Серии А

«Рома» одержала победу над «Фрозиноне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
«Рома» (44 очка) располагается на пятом месте в турнирной таблице, «Фрозиноне» (16 очков) - предпоследний.
Фрозиноне, стадион Бенито Стирпе
«Фрозиноне» - «Рома» 2:3 (1:2)
Голы: Чьяно 5, Пинамонти 80 - Джеко 30, Пеллегрини 31, Джеко 90+5
«Фрозиноне»: Спортиелло, Саламон, Капуано, Гольданига, Кассата, Чибса (Тротта 76), Вивиани, Бегетто (Молинаро 60), Дзампано, Чиофани, Чьяно
Главный тренер: Барони Марко.
«Рома»: Ульсен, Маркано , Манолас (Фасио 77), Коларов, Сантон, Пеллегрини, Н'Зонзи (Кристанте 65), Де Росси, Джеко, Эль-Шаарави, Перотти (Дзаньоло 65)
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Эль-Шаарави 39, Джеко 42, Гольданига 68, Кассата 78
Судья: Манганьелло Джанлука.
Напомним, что в прошлом туре «Рома» одержала победу над «Болоньей».
Челси – мальчик.
Никак не привыкну к этому!
Челси – мальчик.
Никак не привыкну к этому!
Не смотря на то что Рома 2 месяца не проигрывает в чемпионате...8 игр....в обороне по прежнему "день открытых дверей"...33 пропущенных...у идущего рядом Милана в 2 раза меньше...и это ещё без результатов Кубка где Рома умудряется по 7 мячей пропускать..))
Удачи в ЛЧ !!!!!!
Не смотря на то что Рома 2 месяца не проигрывает в чемпионате...8 игр....в обороне по прежнему "день открытых дверей"...33 пропущенных...у идущего рядом Милана в 2 раза меньше...и это ещё без результатов Кубка где Рома умудряется по 7 мячей пропускать..))
Удачи в ЛЧ !!!!!!
Но видимо не судьба - упустили ничью на своём поле.
Но видимо не судьба - упустили ничью на своём поле.
Это между прочим та команда, которая в прошлом сезоне вынесла Барсу!!!
Это между прочим та команда, которая в прошлом сезоне вынесла Барсу!!!