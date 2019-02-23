Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу в Севилье

В рамках 25-го тура Примеры «Барселона» на выезде смогла переиграть «Севилью». После этого матча каталонцы продолжают лидировать в турнире (57 пунктов). «Севилья» же расположилась на 5 позиции (37 очков).
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Барселона» 2:4 (2:1)
Голы: Навас 22, Меркадо 42 - Лионель Месси 26, Лионель Месси 67, Лионель Месси 85, Суарес 90+3
«Севилья»: Вацлик, Вебер (Амаду 58), Кьер, Гомес, Навас, Рог (Роке Меса 62), Меркадо (Васкес 51), Промес, Сарабия, Бен-Йеддер, Эвер Банега
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Роберто 46), Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль (Дембеле 46), Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья 79)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Пике 39, Рог 48, Вебер 57, Васкес 70, Кьер 81, Сарабия 83, Роке Меса 90
Судья: Лаос Матеу.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Барселона» обыграла «Вальядолид».
Mes que un club!
:)
Mes que un club!
:)
Месси — гений футбола!
Месси — гений футбола!
Первый шлифовщик бестолковой португальской принцессы 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Который якобы фанат реала 😂😂 но на самом то деле теперь оказывается с детства за кабинет уве 😂😂🤦🏻♂️
Первый шлифовщик бестолковой португальской принцессы 🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Который якобы фанат реала 😂😂 но на самом то деле теперь оказывается с детства за кабинет уве 😂😂🤦🏻♂️
редкий к-н....
еще пары команд не хватает
редкий к-н....
еще пары команд не хватает