Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу в Севилье

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 20’  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 34’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 9’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 16’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 9’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 17’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 21’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 45’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 62’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 19’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 1:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 19’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 65’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 3’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
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Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу в Севилье

23 февраля 2019, 20:08
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В рамках 25-го тура Примеры «Барселона» на выезде смогла переиграть «Севилью». После этого матча каталонцы продолжают лидировать в турнире (57 пунктов). «Севилья» же расположилась на 5 позиции (37 очков).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Барселона» 2:4 (2:1)
Голы: Навас 22, Меркадо 42 - Лионель Месси 26, Лионель Месси 67, Лионель Месси 85, Суарес 90+3

«Севилья»: Вацлик, Вебер (Амаду 58), Кьер, Гомес, Навас, Рог (Роке Меса 62), Меркадо (Васкес 51), Промес, Сарабия, Бен-Йеддер, Эвер Банега
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Роберто 46), Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль (Дембеле 46), Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья 79)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Пике 39, Рог 48, Вебер 57, Васкес 70, Кьер 81, Сарабия 83, Роке Меса 90

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Барселона» обыграла «Вальядолид».

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский
   94 / 887
24 февраля в 16:48
Класс победил Севилью.
Egorium
Egorium
   70 / 887
24 февраля в 15:50
Севилья с пупсиком не Севилья.
yldyz
yldyz ответил abramjan
   868 / 887
24 февраля в 14:27
Мамбу бомбит бум бум.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   239 / 887
24 февраля в 13:27
Опрос дает четкое представление кто есть футбольный бог а кто лгбт активист
Лакшери
Лакшери
   277 / 887
24 февраля в 13:14
Почему к фамилии Месси имя дописали ?
GrafDrakula
GrafDrakula
   724 / 887
24 февраля в 12:24
ох уж этот король Осасун и Леванте, ох вейт...
alex1990for
alex1990for ответил Санчо Панса
   371 / 887
24 февраля в 12:11
Каталонский клуб с волевой выездной победой! Промес проводит все матчи за Севилью, в которых этот клуб проигрывает) Да, трансфер пупсика в андалуссийский клуб себя не оправдывает. Ну а Лео - мастер с большой буквы! На этот раз он все свои мячи забил с игры, что удивительно)
что удивительного-то?) не смеши меня, он всегда практически с игры кладет
alex1990for
alex1990for ответил abramjan
   371 / 887
24 февраля в 12:10
вот что саматропин животворящий делает!!!!!!!!!
пок-пок-пок
JackDaw
JackDaw
   558 / 887
24 февраля в 11:39
    kts
    kts
       598 / 887
    24 февраля в 10:28
    Просто лучший.
    Козинак
    Козинак
       540 / 887
    24 февраля в 10:03
    Мой Месси нафириндычит голов авоську и тележку полную кому угодно,хоть Баварии ,хоть Севилье, а любимый клуб моего гения это Реал,ему он постоянно кладет хет-трик!
    shlomo
    shlomo
       109 / 887
    24 февраля в 09:57
    Есть Буффонище ....а есть Мессёнище!!!!!
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       287 / 887
    24 февраля в 09:41
    Visca el Barca! Visca Catalunya!

    Mes que un club!

    :)
    abramjan
    abramjan
    24 февраля в 08:28
    вот что саматропин животворящий делает!!!!!!!!!
    galem72
    galem72
       142 / 887
    24 февраля в 08:25
    У португалофилов знатно подгорело. ))
    Месси — гений футбола!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       324 / 887
    24 февраля в 08:24
    Всех гранатовых с победой!
    dok66
    dok66
       358 / 887
    24 февраля в 08:02
    В нужный момент в нужном месте . У Севильи нужно было выигрывать
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10 ответил FERIS
       69 / 887
    24 февраля в 06:53
      yldyz
      yldyz ответил FERIS
         868 / 887
      24 февраля в 06:46
        Санчо Панса
        Санчо Панса
           97 / 887
        24 февраля в 05:25
        Каталонский клуб с волевой выездной победой! Промес проводит все матчи за Севилью, в которых этот клуб проигрывает) Да, трансфер пупсика в андалуссийский клуб себя не оправдывает. Ну а Лео - мастер с большой буквы! На этот раз он все свои мячи забил с игры, что удивительно)
        BarsfanBaku
        BarsfanBaku ответил Козинак
           479 / 887
        24 февраля в 04:12
        понимаю симпатию к игроку , но человека так возвышать нельзя . Бог Один и это точно не Месси )) извините не смог мимо пройти
        Пашка Медведь
        Пашка Медведь ответил Тага Дага
        24 февраля в 03:56
        Он наверное такой же перебежщик из Мадрида как и половина персофанов Роналду. Теперь они стали фанами Юве. Столько лет слежу за футболом не замечал враждебного настроя фанов Юве к Барселоне. Скорее наоборот, очень дружелюбны. В этом году внезапно они появились миллионны, не трудно догадаться. Эмигранты из Мадрида)) феномен Месси в том что он предан своему клубу, и бывших сливочных это подгорает, или псевдофанов как князь этот правокатор.
        Козинак
        Козинак ответил Пашка Медведь
           540 / 887
        24 февраля в 03:47
        Я тоже помню Недведа, он был неплохим парнем, я с ним отдыхала на яхте
        Козинак
        Козинак
           540 / 887
        24 февраля в 03:45
        Поклонники Роналду пришли в гости. А вас звали?
        Пашка Медведь
        Пашка Медведь ответил juvenale
        24 февраля в 03:45
          Borzoy555
          Borzoy555
          24 февраля в 01:55
          И этого аргентинца называют лучшим? Да он же простой замыкатель мячей. На него вся команда играет а он просто ногу подставляет. Помню как про роналду каталонские сектанты тоже самое говорили и истерили, а щас свой же игрок играет в таком же плане)))
          juvenale
          juvenale ответил Russiаnhammer
             51 / 887
          24 февраля в 00:20
          не спорь с картофанычем,там кристина головного мозга)
            Бестрофейный
            Бестрофейный
               145 / 887
            24 февраля в 00:16
            Барселона опять унизила Севилью на зло свинкам.
            egoos
            egoos ответил FERIS
               348 / 887
            24 февраля в 00:10
            Гном раз в месяц выстрелил,а его сектанты и обожатели уже кипятком сцут от счастья)))
              Agamaga
              Agamaga
                 290 / 887
              24 февраля в 00:07
              Маленький ювентоша маниакально доказывает всем, что их гей это лучшее, что было в футболе. Месси тем и хорош, что в своей карьере он хет-трик положил именно в ворота кефирных, и это тот клуб который называет себя лучшим клубом мира, и голы в ворота кабинетуса никак его не возвысит.
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