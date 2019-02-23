Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу в Севилье

23 февраля 2019, 20:08

В рамках 25-го тура Примеры «Барселона» на выезде смогла переиграть «Севилью». После этого матча каталонцы продолжают лидировать в турнире (57 пунктов). «Севилья» же расположилась на 5 позиции (37 очков).

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Барселона» 2:4 (2:1)

Голы: Навас 22, Меркадо 42 - Лионель Месси 26, Лионель Месси 67, Лионель Месси 85, Суарес 90+3

«Севилья»: Вацлик, Вебер (Амаду 58), Кьер, Гомес, Навас, Рог (Роке Меса 62), Меркадо (Васкес 51), Промес, Сарабия, Бен-Йеддер, Эвер Банега

Главный тренер: Мачин Пабло.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Роберто 46), Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Бускетс, Видаль (Дембеле 46), Лионель Месси, Суарес, Коутиньо (Аленья 79)

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Пике 39, Рог 48, Вебер 57, Васкес 70, Кьер 81, Сарабия 83, Роке Меса 90

Судья: Лаос Матеу.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Барселона» обыграла «Вальядолид».