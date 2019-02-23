«Майнц» разгромил «Шальке»

23 февраля 2019, 19:25

В рамках 23-го тура Бундеслиги «Майнц» дома оказался сильнее «Шальке». После этого матча «Майнц» остается на 11 месте в турнирной таблице (30 очков). «Шальке» же расположился на 14 позиции (23 пункта).

Майнц, стадион Опель Арена

«Майнц» - «Шальке-04» 3:0 (1:0)

Голы: Онисиво 18, Матета 73, Онисиво 84

«Майнц»: Мюллер, Донати, Белл, Ниакате, Кариколь, Озтюнали, Гбамен, Латца, Бутьюс (Максим 86), Онисиво, Уджа (Матета 64)

Главный тренер: Шварц Сандро.

«Шальке-04»: Нюбель, Брума (Райт 69), Сане, Настасич, Омар (Арит 57), Калиджури, Бенталеб, Руди, Очипка, Ут, Скржыбски (Кутуджу 63)

Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Латца 29, Брума 50, Озтюнали 61, Бутьюс 72, Калиджури 75, Онисиво 84

Судья: Яблонски Свен.

В прошлом туре «Шальке» не смог обыграть «Фрайбург».