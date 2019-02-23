«Бавария» обыграла «Герту»

23 февраля 2019, 19:26

В рамках 23-го тура Бундеслиги «Бавария» дома оказалась сильнее «Герты». После этого матча мюнхенцы догоняют лидирующую «Боруссию» Д (51 пункт), у которой есть матч в запасе. Берлинцы же расположились на 10 позиции (32 очка).

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Герта» 1:0 (0:0)

Гол: Мартинес 62

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба, Мартинес, Хамес, Горецка (Алькантара 46), Гнабри, Рибери (Коман 58 (Мюллер 67) ), Левандовски.

Главный тренер: Ковач Нико.

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Рекик, Лустенбергер, Лазаро, Миттельштедт, Груич, Майер (Дардои 79), Дуда, Зелке, Калу (Ястржембски 79).

Главный тренер: Дардаи Паль.

Предупреждения: Киммих 51, Хамес 90+1

Удаление: Рекик 84

Судья: Осмерс Харм.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Бавария» обыграла «Аугсбург».