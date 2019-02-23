«Бавария» обыграла «Герту»

В рамках 23-го тура Бундеслиги «Бавария» дома оказалась сильнее «Герты». После этого матча мюнхенцы догоняют лидирующую «Боруссию» Д (51 пункт), у которой есть матч в запасе. Берлинцы же расположились на 10 позиции (32 очка).
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Герта» 1:0 (0:0)
Гол: Мартинес 62
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба, Мартинес, Хамес, Горецка (Алькантара 46), Гнабри, Рибери (Коман 58 (Мюллер 67) ), Левандовски.
Главный тренер: Ковач Нико.
«Герта»: Ярстейн, Штарк, Рекик, Лустенбергер, Лазаро, Миттельштедт, Груич, Майер (Дардои 79), Дуда, Зелке, Калу (Ястржембски 79).
Главный тренер: Дардаи Паль.
Предупреждения: Киммих 51, Хамес 90+1
Удаление: Рекик 84
Судья: Осмерс Харм.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Бавария» обыграла «Аугсбург».