Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Нимом»

23 февраля 2019, 20:52

В рамках 26-го тура Лиги 1 ПСЖ дома оказался сильнее «Нима». После этого матча парижане продолжают лидировать в чемпионате (68 очков). «Ним» же расположился на 10 позиции (36 очков).

Париж, стадион Парк де Пренс

«Пари Сен-Жермен» - «Ним» 3:0 (1:0)

Голы: Нкунку 40, Мбаппе 69, Мбаппе 89

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Маркиньос, Силва, Бернат, Алвес (Дагба 73), Паредес, Верратти (Нсоки 80), Курзава, Нкунку, Мбаппе, Чупо-Мотинг (Диаби 80)

Главный тренер: Тухель Томас.

«Ним»: Бернардони, Алакуш, Бриансон, Ландре, Мауасса, Саванье, Рипар (Гийом 76), Вальс (Бозок 89), Ферри, Бобишон (Тиуб 65), Буанга

Главный тренер: Блакар Бернар.

Предупреждения: Паредес 16, Мбаппе 45+1, Бернат 72

Судья: Делерю Амори.