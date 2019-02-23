Дубль Мбаппе принес ПСЖ победу над «Нимом»

В рамках 26-го тура Лиги 1 ПСЖ дома оказался сильнее «Нима». После этого матча парижане продолжают лидировать в чемпионате (68 очков). «Ним» же расположился на 10 позиции (36 очков).
Париж, стадион Парк де Пренс
«Пари Сен-Жермен» - «Ним» 3:0 (1:0)
Голы: Нкунку 40, Мбаппе 69, Мбаппе 89
«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Маркиньос, Силва, Бернат, Алвес (Дагба 73), Паредес, Верратти (Нсоки 80), Курзава, Нкунку, Мбаппе, Чупо-Мотинг (Диаби 80)
Главный тренер: Тухель Томас.
«Ним»: Бернардони, Алакуш, Бриансон, Ландре, Мауасса, Саванье, Рипар (Гийом 76), Вальс (Бозок 89), Ферри, Бобишон (Тиуб 65), Буанга
Главный тренер: Блакар Бернар.
Предупреждения: Паредес 16, Мбаппе 45+1, Бернат 72
Судья: Делерю Амори.
В прошлом туре ПСЖ разгромил «Монпелье».
А Промес(((
Гыгыгггггыгыгы
А Промес(((
Гыгыгггггыгыгы
это ж надо так поверхостно футбол обозревать и тут потом коленки протирать,смех
это ж надо так поверхостно футбол обозревать и тут потом коленки протирать,смех
Неужели, если матч закончится с результатом 1:0, гол Нкунку на 40-мин, то это будет не победа.
Неужели, если матч закончится с результатом 1:0, гол Нкунку на 40-мин, то это будет не победа.
Запишите на счету у Мбаппе 30 голов. И все.
Запишите на счету у Мбаппе 30 голов. И все.
12-го числа обсудим, ну а завтра поддержим Сульшера)
12-го числа обсудим, ну а завтра поддержим Сульшера)
Мбаппе это будущее футбола.
А Азар, Неймар, Коутиньо это обычные середняки.
Мбаппе это будущее футбола.
А Азар, Неймар, Коутиньо это обычные середняки.