«Вольфсбург» разгромил «Боруссию» М

«Вольфсбург» одержал крупную победу над менхенгладбахской «Боруссией» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» М (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, «Вольфсбург» (38) располагается на пятой строчке.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» - «Вольфсбург» 0:3 (0:1)
Голы: Герхардт 38, Мехмеди 68, Мехмеди 83
«Боруссия»: Зоммер, Джонсон, Гинтер, Эльведи, Вендт, Нойхаус (Дрмич 82), Крамер, Денис Закариа (Хофманн 46), Херрманн (Плеа 66), Штиндль, Азар
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
«Вольфсбург»: Кастелс, Виллиам, Кнохе, Брукс, Русийон, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Реджбекай 78), Вегхорст (Клаус 84), Брекало (Мехмеди 64)
Главный тренер: Лаббадиа Бруно.
Предупреждения: Брекало 58, Нойхаус 61, Штиндль 87
Судья: Кампка Роберт.
В параллельном матче «Бавария» обыграла «Герту».
какие-то гады эти немцы,2 экспресса разрушили)
какие-то гады эти немцы,2 экспресса разрушили)