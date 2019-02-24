Баркли: «Впереди у „Челси“ хорошие времена»

Полузащитник «Челси» Росс Баркли рассказал о работе под руководством итальянского тренера Маурицио Сарри.

Мы учимся новому каждый день. В команде играют высококлассные футболисты, и мы все хотим развиваться. Первый сезон Хосепа Гвардиолы тоже напоминал американские горки. Когда я был в «Эвертоне», мы обыграли их 4:0.

Мы амбициозно настроены и хотим стать одной из лучших команд в мире. «Челси» - один из крупнейших клубов в мире. Нам пока не удается играть в том стиле, который нравится тренеру, но всё будет со временем. Впереди хорошие времена.

Сарри старается улучшать каждого игрока. Можно на примере «Наполи» увидеть, как хорошо он поработал с футболистами, насколько они стали сильнее. Мы уверены, что преодолеем этот период и добьемся успеха.