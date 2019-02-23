Коман получил очередную травму в матче с «Гертой»

23 февраля 2019, 19:48

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман получил повреждение в матче 23-го тура чемпионата Германии против «Герты». Форвард был заменен на 68 минуте встречи.

Напомним, что Коман совсем недавно вернулся в строй после травмы лодыжки.