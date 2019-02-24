Мата и Эррера получили травмы в игре с «Ливерпулем»

24 февраля 2019, 17:59

«Манчестер Юнайтед» понес две потери во время матча АПЛ против «Ливерпуля». Еще в первом тайме из-за травм поле покинули Хуан Мата и Андер Эррера.

Насколько серьезные повреждения у обоих игроков, станет известно после медицинского обследования.