Трех футболистов «Лиона» ограбили, пока они играли с «Барселоной»

Пока шел матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», три игрока французского клуба были ограблены.
Из дома Мемфиса Депая вынесли одежду на определенную сумму. Грабители взломали дверь в подвале Люка Тусара и забрали оттуда мультимедийную систему и рюкзак. Также был ограблен Папе Диоп.
Поединок «Лиона» и «Барселоны» завершился со счетом 0:0.
Сегодня 21:13
Гинеровцы работают. Гинер же сказал, что на достигнутом не остановится. Вот и взялся за старое. Бабки-то нужны по-зарез.
☆☆☆☆☆☆
Федуновцам лишь бы ляпнуть? При чём тут ЛИОН (!) и Гинер?
Сегодня 21:13
Гинеровцы работают. Гинер же сказал, что на достигнутом не остановится. Вот и взялся за старое. Бабки-то нужны по-зарез.
☆☆☆☆☆☆
Федуновцам лишь бы ляпнуть? При чём тут ЛИОН (!) и Гинер?