Трех футболистов «Лиона» ограбили, пока они играли с «Барселоной»

20 февраля 2019, 21:07

Пока шел матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной», три игрока французского клуба были ограблены.

Из дома Мемфиса Депая вынесли одежду на определенную сумму. Грабители взломали дверь в подвале Люка Тусара и забрали оттуда мультимедийную систему и рюкзак. Также был ограблен Папе Диоп.

Поединок «Лиона» и «Барселоны» завершился со счетом 0:0.