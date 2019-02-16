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Ванду Нару закидали камнями болельщики «Интера»

16 февраля 2019, 12:29

В Италии разгорается новый скандал. Пресса сообщает, что Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, подверглась нападению фанатов. 

Недалеко от домашнего стадиона «Сан-Сиро» машину Ванды закидали камнями болельщики. В этот момент за рулем находилась Нара, а дети сидели на заднем сидении. Отмечается, что никто не пострадал. 

Недавно Ванду публично обвинили в том, что она намеренно сорвала переговоры по продлению контракта Мауро Икарди. 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
17 февраля 2019 в 03:10, ред.
Что то плохо закидали раз не кто не пострадал. Тут одно из двух: Или у этой Ванды машина бронированая или фанаты Интера такие же мазилы как Месська. Скорее всего второй вариант.
Ладожский
Ладожский
17 февраля 2019 в 00:21
Ну и нравы в толерантности Европы.
ballak144
ballak144 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
16 февраля 2019 в 22:51
    3ton
    3ton ответ Волшебный Палец Перотти (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 22:37
    Это совсем другое .
    Тут она лезет в дела мужа и говорит , что ему делать .

    Современные мужики тряпки .К сожелению их большинство .
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж ответ волгoдoн (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:14
    Аххаххах
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ mihaluch (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:04
    уверен,что Блоха ещё алименты платит и этот будет платить,когда за по-моложе выйдет.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:03
    ну может Роналду нарожать,как суррогатная))))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Жека10 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 20:02
    самое прикольное,если встретятся с Реалом,то Кристинка может и промазать))))
    Андреа
    Андреа ответ Волшебный Палец Перотти (комментарий удален) (раскрыть)
    16 февраля 2019 в 18:43
    у тебя жена хозяйка, а он написал о жене хозяин, абсолютно разные жёны
    Гус Пойет
    Гус Пойет
    16 февраля 2019 в 17:46
    Ну хоть не палок накидали
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    16 февраля 2019 в 16:55
      3ton
      3ton
      16 февраля 2019 в 16:35
      Когда баба в доме хозяин - это не к чему хорошу не приводит.
      Да и мужик у нее тряпка , если ей многое позволяет .
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      16 февраля 2019 в 14:58
      Уважуха им.Аха))
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      16 февраля 2019 в 14:55
        Sadjon
        Sadjon
        16 февраля 2019 в 14:40
        Фанаты люди импульсивные....а чего она ждала после той грязи, которую постоянно лила в прессе....
        Penokkio
        Penokkio
        16 февраля 2019 в 14:20
        Ей ещё повезло, что живет не на Ближнем Востоке.
        Её бы там камнями закидали гораздо раньше, если вы понимаете, о чем я))
        FC Barcelona twitter
        FC Barcelona twitter
        16 февраля 2019 в 14:15
        Колдунья чтоли
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответ mihaluch (раскрыть)
        16 февраля 2019 в 13:42
        Награды "Мать-Героиня" в России нет.

        А в СССР, чтобы стать матерью-героиней, нужно было воспитать не менее 10 детей. Тут ей еще работать и работать.
        VIPded
        VIPded
        16 февраля 2019 в 13:30
        Камни в машину с детьми это уже перебор даже для 56ов Интера...(((
        mihaluch
        mihaluch ответ RUSTY8 (раскрыть)
        16 февраля 2019 в 13:19
        Не порнозвезда, ни б..дь, а просто честная давалка, трое детей от Макси Лопеса и два от Икарди. В России была бы матерью-героиней
        КЭТиК
        КЭТиК
        16 февраля 2019 в 13:16
        Нужно было кидать когда детей нет, а то как-то не красиво.
        Lewa2708
        Lewa2708
        16 февраля 2019 в 12:52
        Некрасивая история вся эта, вокруг Икарди
        EAGinLE
        EAGinLE
        16 февраля 2019 в 12:50
        хулиганы
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ RUSTY8 (раскрыть)
        16 февраля 2019 в 12:47
        ты про кого? выше про мать с детьми
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        16 февраля 2019 в 12:46
        Хуже только фаны газпроекта
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответ RUSTY8 (раскрыть)
        16 февраля 2019 в 12:44
        Ну это же болельщики "Интера", какой клуб, такие и болельщики)))
        RUSTY8
        RUSTY8
        16 февраля 2019 в 12:35, ред.
        Порнозвезда канеш та еще ядь, но так себя вести низзя((
        Гость
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