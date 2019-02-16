Ванду Нару закидали камнями болельщики «Интера»

В Италии разгорается новый скандал. Пресса сообщает, что Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, подверглась нападению фанатов.
Недалеко от домашнего стадиона «Сан-Сиро» машину Ванды закидали камнями болельщики. В этот момент за рулем находилась Нара, а дети сидели на заднем сидении. Отмечается, что никто не пострадал.
Недавно Ванду публично обвинили в том, что она намеренно сорвала переговоры по продлению контракта Мауро Икарди.
Тут она лезет в дела мужа и говорит , что ему делать .
Современные мужики тряпки .К сожелению их большинство .
Тут она лезет в дела мужа и говорит , что ему делать .
Современные мужики тряпки .К сожелению их большинство .
Надеюсь Перес не ступит, подписав этого подкаблучника!
Раньше я хотел, чтоб его купили, но после всего что происходит в последнее время, Икарди не вариант для Реала!!!
Надеюсь Перес не ступит, подписав этого подкаблучника!
Раньше я хотел, чтоб его купили, но после всего что происходит в последнее время, Икарди не вариант для Реала!!!
Да и мужик у нее тряпка , если ей многое позволяет .
Да и мужик у нее тряпка , если ей многое позволяет .
Её бы там камнями закидали гораздо раньше, если вы понимаете, о чем я))
Её бы там камнями закидали гораздо раньше, если вы понимаете, о чем я))
А в СССР, чтобы стать матерью-героиней, нужно было воспитать не менее 10 детей. Тут ей еще работать и работать.
А в СССР, чтобы стать матерью-героиней, нужно было воспитать не менее 10 детей. Тут ей еще работать и работать.