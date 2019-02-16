Ванду Нару закидали камнями болельщики «Интера»

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16 февраля 2019, 12:29

В Италии разгорается новый скандал. Пресса сообщает, что Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» , подверглась нападению фанатов.

Недалеко от домашнего стадиона «Сан-Сиро» машину Ванды закидали камнями болельщики. В этот момент за рулем находилась Нара, а дети сидели на заднем сидении. Отмечается, что никто не пострадал.

Недавно Ванду публично обвинили в том, что она намеренно сорвала переговоры по продлению контракта Мауро Икарди.