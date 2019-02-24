Не игрок одного сезона, но к Салаху есть вопросы

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Повторить голевой результат прошлого чемпионата Мохамед не сможет, но «Соккер.ру» копает глубже. Салах убедил в исключительности?

«Манчестер Сити» чемпион не из-за голов Агуэро, а вот «Ливерпуль» без помощи Салаха вряд ли доберется до долгожданного празднования. В каждой команде роль ключевого снайпера разная. И когда говорим о Мохамеде, то можем смело констатировать – самые худшие опасения не оправдались.

Поклонники результативного футбола переживали, что травма плеча в финале ЛЧ и проваленный ЧМ -18 поставят точку в истории про нового египетского фараона. Казалось, джин отвернулся от проворного Мохамеда, и желания не будут сбываться. Но Клопп все предельно грамотно спланировал – дал Салаху спокойно войти в сезон после неудач.

Вингер не сразу забивал, а неспешно раскачивался. А Юрген, когда в октябре Салах собрал три подряд матча с голами, успокоил публику – травма плеча больше не тревожит Мохамеда, снова готов радовать публику. В этом сезоне у Салаха есть паузы без попаданий мячом в сетки, но аритмия всегда была свойственна взрывному по природе футболисту.

Общие цифры сезона приличные, хотя не такие космические, как у Месси или Мбаппе прямо сейчас. Но в 34 матчах в разных турнирах у Салаха уже 20 мячей и 7 ассистов. Перед нами одна из самых главных звезд АПЛ и, следовательно, мирового футбола.

В чем отличия от прошлого сезона?

Первый год в «Ливерпуле» и конкретно в АПЛ получился сказочным и эталонным. По голам все понятно – средняя результативность Салаха в чемпионате упала с 0.99 мяча каждые 90 минут до 0.69 гола за полный матч. Разница в 30 % - солидный темповой откат. Раньше тратил на гол 4.5 удара, теперь – 5.12. Хотя спад не мешает Мохамеду делить первую строчку по голам в лиге на данный момент.

Зато ассистов в новом сезоне должно быть больше – уже 7 против 10 (0.27 и 0.30 в среднем за 90 минут). Также не скатился по точности паса. Бракует 24-25 % передач, всегда был не таким аккуратным, как Месси, например. Также стало меньше ударов, и разница заметная – скатился с 4 до 3.3 выстрела за матч. Зато подтянулся в оборонительной работе – стало больше отборов, перехватов и совершенных фолов.

Явно установка Клоппа – просит прессинговать защитников. Салах примерно половину матчей провел на позиции центрфорварда, меняясь с Фирмино, а не строго справа в атаке на месте вингера. Поэтому рост количества ключевых передач, сохранение показателей дриблинга и заработанных фолов говорит в пользу Мохамеда. Доказывает стабильность, поскольку по большинству параметров в точности повторяет прошлый сезон в АПЛ , хотя и не стал еще круче.

И тут надо сделать поправку. Когда собрал 32 мяча, то чаще работал со смещением на правый фланг, что заметно даже по количеству ударов из этой зоны в прошлом сезоне. А сейчас у Салаха карта выстрелов, как у центрального нападающего, коим является во многих матчах. Фирмино удобно отступает назад, выполняя черновую работу, а фараону создают идеальные условия. Салах лидер АПЛ по xG – качеству полученных моментов, и позволил себе минимум 5 промахов из хороших позиций.

Что настораживает в игре Салаха?

Во-первых, снизил эффективность работы по центру штрафной, в круге радиусом метров 5-6 вокруг точки для исполнения пенальти. В прошлом сезоне из этой зоны забил 15 голов с игры (без учета пенальти), в этом – всего 4. Падение заметное и объясняет отставание по голам от прошлогодних показателей. Но не в количестве дело, а еще и в том, как Салах в целом подходит к играм.

Забивая середнякам и создавая против них голы передачами, даже отправляя мяч в сетку прямым ударом с угла поля – как в матче за сборную Египта, Мохамед часто пропадает с радаров, когда нужен. «Тоттенхэм» и ПСЖ в сентябре переиграли без его участия, хотя был на поле и матчи складывались непросто, разница дважды в один мяч. С «Челси» потеряли очки в АПЛ , когда Салах не смог помочь.

В Неаполе уступили – снова Мохамед был плох. Как и в матче против «Манчестер Сити», когда была нулевая ничья на «Энфилд Роуд». Намек понятен – есть претензии к играм именно против статусных соперников. Создать три гола в ворота «Кардиффа» для египтянина проще простого, а вот забить «Арсеналу» в гостях не смог. И ПСЖ проиграли в Париже с ним на поле. В дерби с «Эвертоном» победу выжали тоже без участия Мохамеда.

У него есть важный победный мяч «Наполи», но победа над МЮ 3:1 обошлась без пасов и голов Салаха. Ассист и гол «Арсеналу» случился, когда «Ливерпуль» и так вел в счете, то есть форвард добил раненного соперника в матче, где итоговый результат был 5:1. А вот в следующем матче против «Сити» форвард снова сыграл слабо. Ни «Лестеру», ни «Вест Хэму» победные мячи Салах забить не смог. С «Борнмутом» сыграл лучше, но отличился при счете 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Наконец, против «Баварии» Мохамед был плох. Чтобы подбить промежуточный итог накануне сражения против МЮ , нужно суммировать результаты матчей против «Наполи», ПСЖ и представителей английской «большой шестерки». У Салаха 12 таких матчей, в которых играл больше 3 минут (столько провел в проигранной битве Кубка Лиги с «Челси», и этот матч не учитываем), но лишь 2 гола и 1 ассист. А речь о парне, у которого в сезоне 20 голов и 7 ассистов. Ужасная статистика против именно прямых конкурентов.

В чем Мохамед должен прибавить?

Салах всегда был взрывным игроком, а такие берут паузы. В прошлом сезоне отдавал всего 26 передач за игру, хотя бил по воротам 4 раза за матч, то есть на один удар приходилось всего шесть пасов напарникам. И в среднем по 17 созданных для них моментов на 10 поединков. Эгоистическая составляющая в игре Мохамеда сохранилась. Но защитники чуть лучше готовы к Салаху – стал чаще терять мяч в борьбе.

С другой стороны, при таком объеме атакующих действий и маленьком вовлечении в игру с мячом – «Ливерпуль» не работает через Салаха, у него и сейчас всего 28 пасов за поединок в среднем в АПЛ , Мохамед остается эффективным оружием в завершающих фазах атак. Пусть частенько теряет мяч или плохо его обрабатывает. Но египтянин играет на большой скорости и не выполняет те задачи, что Месси в «Барселоне».

Например, у Лионеля по 56 пасов за матч. Вдвое больше, чем у Мохамеда. И по 3.1 созданному моменту – в полтора раза больше. Возможно, именно нехватка диспетчерских включений ухудшает впечатления от игры Салаха? В этом сезоне даже у собирателей голов, вроде Роналду, Азара или Стерлинга, немало голевых передач – у каждого больше, чем у Мохамеда. Даже если взглянуть на xA – опасность созданных моментов, то остаются вопросы.

За счет частых появлений на поле суммарный показатель Салаха третий в лиге – после Фрэйзера и Стерлинга. Но в пересчете на 90 минут получается, что Сане, Давид Сильва и даже Колашинац, Алексис Санчес и Зинченко создают качественные моменты чаще, чем лидер «Ливерпуля». Если претендует на звание игрока года и титул, то должен чаще включаться в игру в сложных матчах. Клопп позволяет ему отдыхать ради правильных рывков, но у Салаха объективно многовато невзрачных центральных боев в этом сезоне.

Неужели форварда морально надломил фол Рамоса, стал тушеваться с грандами? Проверим сегодня на «Олд Траффорд», где «Ливерпулю» традиционно не рады. В общем и целом Мохамед – красавец. Никто и не ждал, что повторит до запятой рекордный сезон. Держит темп лучших игроков АПЛ – похвально. Но от лидера одного из фаворитов всегда ждешь большего. И сегодня у Салаха персональный экзамен. Пока на его счету важные победные мячи в основном только против середняков.

МЮ сейчас поднялся в первую четверку, и это серьезный враг. Салаху для закрепления на небосводе для футбольных звезд мало общего количества голов. Нужны персональные победы над такими соперниками, как команда Сульшера. «Ливерпуль» и так подпустил «Манчестер Сити» слишком близко в феврале месяце. Клопп даровал Салаху в атаке полную свободу, Мохамед играет так, как ему удобно. И за это нужно отплачивать выдающейся игрой с грандами. А в этом сезоне чаще всего исчезает именно в сложных матчах.