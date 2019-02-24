Не игрок одного сезона, но к Салаху есть вопросы

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Вторая лига
  • Болгария. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Россия. Кубок России
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Украина. Премьер-Лига
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Австрия. Первая Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бельгия. Вторая лига
  • Болгария. Вторая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Индия. Ай-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Марокко. Ботола Про
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Нидерланды. Первый дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Португалия. Сегунда
  • Румыния. Лига 1
  • Румыния. Лига 2
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Первая лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Чили. Примера дивизион
  • Чили. Примера B
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • ЮАР. Премьер-Лига
Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2.95 2.95 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен  Челси -:-  Брайтон энд Хоув - - -
17:05 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Ливерпуль - - -
17:05 сегодня  Арсенал -:-  Саутгемптон 1.5 4.5 6.5
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5.5 4.5 1.55
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 55’  Леганес 0:1  Валенсия 3.05 2.95 2.6
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Вильярреал 1.5 3.9 7.7
20:30 сегодня  Вальядолид -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Леванте -:-  Реал 5.35 5 1.5
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:30 42’  Сампдория 0:0  Кальяри 1.8 3.45 4.8
17:00 сегодня  Кьево -:-  Дженоа 3.35 3.2 2.27
17:00 сегодня  Болонья -:-  Ювентус 6.5 3.95 1.55
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  СПАЛ 2 3.3 4
20:00 сегодня  Парма -:-  Наполи 10 5 1.33
22:30 сегодня  Фиорентина -:-  Интер 2.85 3.3 2.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Айнтрахт Ф 5 4.05 1.65
20:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Байер 1.85 3.8 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Бордо 2.25 2.95 3.75
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Кан 1.8 3.5 4.7
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Реймс 2.15 3.1 3.8
19:00 сегодня  Ренн -:-  Марсель 2.7 3.55 2.5
23:00 сегодня  Монако -:-  Лион 3 3.4 2.35
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 8’  Арсенал К 0:1  Десна 4 3.2 1.95
18:00 сегодня  Ворскла -:-  Карпаты 2.05 3 3.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 0:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.4 2.15 3.25
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:1 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 16 4.5 1.28
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2.4 3.5 2.75
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.8 3.25 2.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 5.8 4.3 1.5
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РидРид 1:1 Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 12’ Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 0:0 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 1.5 3.8 6.5
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира 2.15 3.4 3.1
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур 1 X 2
15:00 11’ Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 0:0 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 1.63 3.85 5.2
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 3.15 2.05 3.9
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 11 3.6 1.43
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1.27 5.5 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине 2:0 Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 1:1 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2:3 Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:2 Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2 2.85 4.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 2.75 3.35 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.65 3.7 5.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.2 3.35 3.05
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 53’ Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 2.45 3.1 2.85
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.75 3.3 4.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.37 4.4 8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 1.2 6 11
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 4.5 1.78 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия 1.8 3.35 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.6 3.4 2.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.25 3.1 3.3
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 3.25 3.35 2.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 10’ Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 0:0 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.75 3.4 4.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 1.85 3.5 4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3 2.9 2.65
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.2 2.95 3.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1.37 4.7 9
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 53’ Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.75 3.15 2.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 3.45 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 4.5 3.7 1.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс -:- Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.9 3.3 3.85
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 5.6 4.3 1.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз 2:2 Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир - - -
14:30 39’ Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган 1.65 4 4.4
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
14:00 55’ Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1:2 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.62 3.55 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.3 3 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.35 2.85 3.3
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 2.35 3.45 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 2.3 3.5 3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 3:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:1 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка -:- Логотип футбольный клуб Рапид (Уэд-Зем)Рапид - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик СафиОлимпик Сафи -:- Логотип футбольный клуб Молоудиа УдждаМолоудиа Уджда - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 3:0 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
07:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:3 Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 3:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 0:0 Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 3:1 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 1:2 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 1:2 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 12.5 7 1.17
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 1.55 4.5 5.1
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 3.7 3.6 1.95
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 5.3 4 1.55
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот -:- Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс 1.9 3.8 3.6
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:3 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 1:1 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.6 3.2 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.35 3 3.1
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.45 3.1 3
Португалия. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 0:0 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4.8 3.33 1.75
14:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бенфика-2 (Лиссабон)Бенфика-2 1:0 Логотип футбольный клуб Кова-да-ПиедадиКова-да-Пиедади 1.53 3.8 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико Визеу -:- Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 2.1 3.1 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрокаАрока -:- Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 -:- Логотип футбольный клуб Варзим (Повуа-де-Варзин)Варзим 2.2 3.05 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил -:- Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика 2 3.1 3.95
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 10’ Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан 2.05 3.1 3.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 2.05 3.1 3.7
Румыния. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пандурий (Тыргу-Жиу)Пандурий 0:2 Логотип футбольный клуб Петролул (Плоешти)Петролул - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 11’ Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 0:0 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав -:- Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДомжалеДомжале -:- Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар 1.45 4.4 6
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб КршкоКршко -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 7 4.5 1.4
Турция. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 83’ Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 0:2 Логотип футбольный клуб Алтай (Семей)Алтай 2.15 3.2 3.3
13:30 81’ Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1:3 Логотип футбольный клуб ЭлазигспорЭлазигспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор -:- Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор 2.25 3.15 3.05
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ -:- Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор 1.45 4.4 5.6
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
13:30 84’ Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 2.6 3.1 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 2.1 3.1 3.6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 1.3 5.3 8.5
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 3.4 3.1 2.15
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 1.65 3.3 5.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.5 4 6
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 1:0 Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1.3 4.2 17
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 0:0 Логотип футбольный клуб Кокимбо УнидоКокимбо Унидо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль -:- Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Палестино (Сантьяго)Палестино -:- Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато 2.7 3.1 2.6
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья 1:1 Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион (Сан Фелипе)Унион 0:1 Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс 0:2 Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТунТун -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.85 4.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.05 3.55 3.35
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик -:- Логотип футбольный клуб Фри Стэйт Старс (Бетлехем)Фри Стэйт Старс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Блэк Леопардс (Полокване)Блэк Леопардс -:- Логотип футбольный клуб ХайлендсХайлендс - - -
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Не игрок одного сезона, но к Салаху есть вопросы

сегодня, 13:00

Повторить голевой результат прошлого чемпионата Мохамед не сможет, но «Соккер.ру» копает глубже. Салах убедил в исключительности?

«Манчестер Сити» чемпион не из-за голов Агуэро, а вот «Ливерпуль» без помощи Салаха вряд ли доберется до долгожданного празднования. В каждой команде роль ключевого снайпера разная. И когда говорим о Мохамеде, то можем смело констатировать – самые худшие опасения не оправдались.

Поклонники результативного футбола переживали, что травма плеча в финале ЛЧ и проваленный ЧМ-18 поставят точку в истории про нового египетского фараона. Казалось, джин отвернулся от проворного Мохамеда, и желания не будут сбываться. Но Клопп все предельно грамотно спланировал – дал Салаху спокойно войти в сезон после неудач.

Вингер не сразу забивал, а неспешно раскачивался. А Юрген, когда в октябре Салах собрал три подряд матча с голами, успокоил публику – травма плеча больше не тревожит Мохамеда, снова готов радовать публику. В этом сезоне у Салаха есть паузы без попаданий мячом в сетки, но аритмия всегда была свойственна взрывному по природе футболисту.

Общие цифры сезона приличные, хотя не такие космические, как у Месси или Мбаппе прямо сейчас. Но в 34 матчах в разных турнирах у Салаха уже 20 мячей и 7 ассистов. Перед нами одна из самых главных звезд АПЛ и, следовательно, мирового футбола.

В чем отличия от прошлого сезона?

Первый год в «Ливерпуле» и конкретно в АПЛ получился сказочным и эталонным. По голам все понятно – средняя результативность Салаха в чемпионате упала с 0.99 мяча каждые 90 минут до 0.69 гола за полный матч. Разница в 30 % - солидный темповой откат. Раньше тратил на гол 4.5 удара, теперь – 5.12. Хотя спад не мешает Мохамеду делить первую строчку по голам в лиге на данный момент.  

Зато ассистов в новом сезоне должно быть больше – уже 7 против 10 (0.27 и 0.30 в среднем за 90 минут). Также не скатился по точности паса. Бракует 24-25 % передач, всегда был не таким аккуратным, как Месси, например. Также стало меньше ударов, и разница заметная – скатился с 4 до 3.3 выстрела за матч. Зато подтянулся в оборонительной работе – стало больше отборов, перехватов и совершенных фолов.

Явно установка Клоппа – просит прессинговать защитников. Салах примерно половину матчей провел на позиции центрфорварда, меняясь с Фирмино, а не строго справа в атаке на месте вингера. Поэтому рост количества ключевых передач, сохранение показателей дриблинга и заработанных фолов говорит в пользу Мохамеда. Доказывает стабильность, поскольку по большинству параметров в точности повторяет прошлый сезон в АПЛ, хотя и не стал еще круче.

И тут надо сделать поправку. Когда собрал 32 мяча, то чаще работал со смещением на правый фланг, что заметно даже по количеству ударов из этой зоны в прошлом сезоне. А сейчас у Салаха карта выстрелов, как у центрального нападающего, коим является во многих матчах. Фирмино удобно отступает назад, выполняя черновую работу, а фараону создают идеальные условия. Салах лидер АПЛ по xG – качеству полученных моментов, и позволил себе минимум 5 промахов из хороших позиций.

Что настораживает в игре Салаха?

Во-первых, снизил эффективность работы по центру штрафной, в круге радиусом метров 5-6 вокруг точки для исполнения пенальти. В прошлом сезоне из этой зоны забил 15 голов с игры (без учета пенальти), в этом – всего 4. Падение заметное и объясняет отставание по голам от прошлогодних показателей. Но не в количестве дело, а еще и в том, как Салах в целом подходит к играм.

Забивая середнякам и создавая против них голы передачами, даже отправляя мяч в сетку прямым ударом с угла поля – как в матче за сборную Египта, Мохамед часто пропадает с радаров, когда нужен. «Тоттенхэм» и ПСЖ в сентябре переиграли без его участия, хотя был на поле и матчи складывались непросто, разница дважды в один мяч. С «Челси» потеряли очки в АПЛ, когда Салах не смог помочь.

В Неаполе уступили – снова Мохамед был плох. Как и в матче против «Манчестер Сити», когда была нулевая ничья на «Энфилд Роуд». Намек понятен – есть претензии к играм именно против статусных соперников. Создать три гола в ворота «Кардиффа» для египтянина проще простого, а вот забить «Арсеналу» в гостях не смог. И ПСЖ проиграли в Париже с ним на поле. В дерби с «Эвертоном» победу выжали тоже без участия Мохамеда.

У него есть важный победный мяч «Наполи», но победа над МЮ 3:1 обошлась без пасов и голов Салаха. Ассист и гол «Арсеналу» случился, когда «Ливерпуль» и так вел в счете, то есть форвард добил раненного соперника в матче, где итоговый результат был 5:1. А вот в следующем матче против «Сити» форвард снова сыграл слабо. Ни «Лестеру», ни «Вест Хэму» победные мячи Салах забить не смог. С «Борнмутом» сыграл лучше, но отличился при счете 2:0  в пользу «Ливерпуля».

Наконец, против «Баварии» Мохамед был плох. Чтобы подбить промежуточный итог накануне сражения против МЮ, нужно суммировать результаты матчей против «Наполи», ПСЖ и представителей английской «большой шестерки». У Салаха 12 таких матчей, в которых играл больше 3 минут (столько провел в проигранной битве Кубка Лиги с «Челси», и этот матч не учитываем), но лишь 2 гола и 1 ассист. А речь о парне, у которого в сезоне 20 голов и 7 ассистов. Ужасная статистика против именно прямых конкурентов.

В чем Мохамед должен прибавить?

Салах всегда был взрывным игроком, а такие берут паузы. В прошлом сезоне отдавал всего 26 передач за игру, хотя бил по воротам 4 раза за матч, то есть на один удар приходилось всего шесть пасов напарникам. И в среднем по 17 созданных для них моментов на 10 поединков. Эгоистическая составляющая в игре Мохамеда сохранилась. Но защитники чуть лучше готовы к Салаху – стал чаще терять мяч в борьбе.

С другой стороны, при таком объеме атакующих действий и маленьком вовлечении в игру с мячом – «Ливерпуль» не работает через Салаха, у него и сейчас всего 28 пасов за поединок в среднем в АПЛ, Мохамед остается эффективным оружием в завершающих фазах атак. Пусть частенько теряет мяч или плохо его обрабатывает. Но египтянин играет на большой скорости и не выполняет те задачи, что Месси в «Барселоне».

Например, у Лионеля по 56 пасов за матч. Вдвое больше, чем у Мохамеда. И по 3.1 созданному моменту – в полтора раза больше. Возможно, именно нехватка диспетчерских включений ухудшает впечатления от игры Салаха? В этом сезоне даже у собирателей голов, вроде Роналду, Азара или Стерлинга, немало голевых передач – у каждого больше, чем у Мохамеда. Даже если взглянуть на xA – опасность созданных моментов, то остаются вопросы.

За счет частых появлений на поле суммарный показатель Салаха третий в лиге – после Фрэйзера и Стерлинга. Но в пересчете на 90 минут получается, что Сане, Давид Сильва и даже Колашинац, Алексис Санчес и Зинченко создают качественные моменты чаще, чем лидер «Ливерпуля». Если претендует на звание игрока года и титул, то должен чаще включаться в игру в сложных матчах. Клопп позволяет ему отдыхать ради правильных рывков, но у Салаха объективно многовато невзрачных центральных боев в этом сезоне.

Неужели форварда морально надломил фол Рамоса, стал тушеваться с грандами? Проверим сегодня на «Олд Траффорд», где «Ливерпулю» традиционно не рады. В общем и целом Мохамед – красавец. Никто и не ждал, что повторит до запятой рекордный сезон. Держит темп лучших игроков АПЛ – похвально. Но от лидера одного из фаворитов всегда ждешь большего. И сегодня у Салаха персональный экзамен. Пока на его счету важные победные мячи в основном только против середняков.

МЮ сейчас поднялся в первую четверку, и это серьезный враг. Салаху для закрепления на небосводе для футбольных звезд мало общего количества голов. Нужны персональные победы над такими соперниками, как команда Сульшера. «Ливерпуль» и так подпустил «Манчестер Сити» слишком близко в феврале месяце. Клопп даровал Салаху в атаке полную свободу, Мохамед играет так, как ему удобно. И за это нужно отплачивать выдающейся игрой с грандами. А в этом сезоне чаще всего исчезает именно в сложных матчах.

Пусть Клопп привычно кокетничает, заявляя, что результат с МЮ не может быть определяющим в борьбе за титул, многие понимают разницу между математикой и психологией в футболе. Именно поражения в неподходящий момент с такими соперниками убивают настрой. И наоборот - «Реал» по цифрам не лучший клуб мира, но выиграл гору кубков чемпионов, имея веру в себя, мастерство и характер. «Ливерпулю», если хотят опередить «Сити» в борьбе за титул, нужен Салах-лидер и его великие центральные матчи. Выезд на «Олд Траффорд» - идеальная проверка.

Поделиться
Другие материалы по теме
Рибери не пожал руку Ковачу после замены
Вчера, 23:53 ФотоКомментарии21
Сарри: «Я не хочу давить на своих футболистов»
Вчера, 11:28 Комментарии5
«Лацио» оштрафует Патрика
22 февраля Комментарии7
СлухиСульшер даст шанс Фреду
21 февраля Комментарии2
Роналду: «Я брал Лигу чемпионов пять раз. „Атлетико“ – никогда»
21 февраля Комментарии140
Милинкович-Савич поможет «Лацио» в Севилье
20 февраля Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Последний Аккаунт
Последний Аккаунт
   77 / 895
сегодня в 13:58
"Казалось, джин отвернулся от проворного Мохамеда"

Хорошо, что Момо не спился)
El Dassory
El Dassory
   289 / 895
сегодня в 13:49
С такой игрой Челси, победа над МЮ не поможет им закрепиться в топ 4.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   770 / 895
сегодня в 13:47
Физический спад у Салаха в нем есть скорость но нет выносливости коня надо было брать Салах в любом случае пригодится Ливерпулю для ротации в основе должен играть более выносливый игрок За Кейта слишком много отдали и он не усилил Ливерпуль фактически за такие деньги Кейта в полной мере должен сейчас например заменить Салаха чтобы тот набрал форму
jobss
jobss ответил Bom Bom
   438 / 895
сегодня в 13:44
"Салахf"
исправили, спасибо
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:33
"Салахf"
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   139 / 895
сегодня в 13:29
Салах не топ!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100