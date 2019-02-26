Адвокат Кокорина: «Александру грозит замена сустава и инвалидность»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировал состояние здоровья футболиста, который находится под арестом в СИЗО.

Нами приобщено три разных медицинских заключения — от «Зенита», РФС и итальянских врачей «Вилла Стюарт». Все они настаивают на том, что Кокорину нужны специальное оборудование и лекарства. Требуется активная форма восстановления, но в СИЗО это невозможно. В противном случае возможна замена сустава и инвалидность.

Соловчук три дня находился на больничном, Пак — десять, а Гайсин ни одного. Должна же быть соразмерность происходящего. Наши доводы не опровергнуты. В материалах дела отсутствует даже справка от врачей СИЗО.

Почему-то никто не учитывает одно обстоятельство: мой подзащитный инициативно и добровольно явился в правоохранительные органы. Как и Мамаев. А протокол явки с повинной оформлен не был. Почему? Чтобы избрать самую жесткую меру пресечения.