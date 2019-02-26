Президент «Урала»: «Не ждите уральского болельщика на стадионе в марте»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал календарь РПЛ .

Все прекрасно понимают: календарь делается ради клубов, играющих в еврокубках. Мы сталкивались с этим еще в советские времена, когда чемпионат заканчивался в середине ноября, а лучшие должны были еще две-три недели что-то делать.

Готов ли я немножко подвинуться? Я-то готов, но болельщики наши при чем? Даже в этих рамках можно найти более разумные варианты. У нас на юге четыре команды: Махачкала, Грозный, Краснодар, Ростов. В Питере прекрасная крытая арена. Махачкала или Красноярск в начале марта — есть разница, как думаете? А смотришь календарь — и глазам своим не веришь: все южане и Питер в первом весеннем туре играют на выезде.

Ну хорошо, раз такое дело, раз не получается идеально выстроиться по географии — можно разрешить играть в манеже? Вот этого я точно не могу понять: когда переходили на «осень-весну», манеж был сильным козырем, с него только и ходили, а сейчас что?

«Спартак» и киевское «Динамо» когда-то, в золотые годы, играли в тапочках на бетоне, покрытом ковром. Неплохо у них получалось, никто особо не возмущался. А тут Рахимов разок сыграл… Невозможно там, оказывается, люди задыхаются, гибнут. Ну раз невозможно — значит, не ждите уральского болельщика на стадионе в декабре или в марте. Ему на хоккее лучше. Там тепло, уютно.