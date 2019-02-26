Президент «Урала»: «Не ждите уральского болельщика на стадионе в марте»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал календарь РПЛ.
Все прекрасно понимают: календарь делается ради клубов, играющих в еврокубках. Мы сталкивались с этим еще в советские времена, когда чемпионат заканчивался в середине ноября, а лучшие должны были еще две-три недели что-то делать.
Готов ли я немножко подвинуться? Я-то готов, но болельщики наши при чем? Даже в этих рамках можно найти более разумные варианты. У нас на юге четыре команды: Махачкала, Грозный, Краснодар, Ростов. В Питере прекрасная крытая арена. Махачкала или Красноярск в начале марта — есть разница, как думаете? А смотришь календарь — и глазам своим не веришь: все южане и Питер в первом весеннем туре играют на выезде.
Ну хорошо, раз такое дело, раз не получается идеально выстроиться по географии — можно разрешить играть в манеже? Вот этого я точно не могу понять: когда переходили на «осень-весну», манеж был сильным козырем, с него только и ходили, а сейчас что?
«Спартак» и киевское «Динамо» когда-то, в золотые годы, играли в тапочках на бетоне, покрытом ковром. Неплохо у них получалось, никто особо не возмущался. А тут Рахимов разок сыграл… Невозможно там, оказывается, люди задыхаются, гибнут. Ну раз невозможно — значит, не ждите уральского болельщика на стадионе в декабре или в марте. Ему на хоккее лучше. Там тепло, уютно.
Мой посыл "газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита"
Твой ответ "а нищий Мюллер подоил страну "
Вот пожалуй для тебя даже объясню "тайный" смысл моих "тяжеловосприменяемых" слов
Газпром договаривался с городом, что бы построить стадион для Зенита за СВОЙ СЧЕТ (еще больше расшифрую: газпром был готов потратить свои деньги). И по началу, все к этому и шло. Но тут узнали про ЧМ18. И город сказал газпрому, что стадионом займутся сами. Ведь газпром хотел стадион на 30-40 тысяч зрителей и гораздо менее скромный. Власти же, увидели способ навороваться на стройке.
А отдали Зениту за 1 рубль, потому, что Зенит берет все расходы по ремонту (а его не мало, одна крыша чего стоит) и обслуживанию на себя, а это не малых денег стоит. В противном случае Зенит мог продолжить играть на Петровском, платя лишь за аренду. Городу было бы не выгодно, содержать пустующий стадион. А вот вариант с арендой за 1 рубль, но при этом обслуживая за свой счет город устраивает.
А теперь давай посмотрим, официально на стройку стадиона в Санкт-Петербурге потрачено 43 млрд рублей... В стоимость входили разбор старого объекта, проработка почвы под столь большой проект, возведение новых подушек под фундамент, фундамент, технологии и прочее. На РЕКОНСТРУКЦИЮ Лужников потрачено 26,6 млрд рублей. Не на постройку нового со сносом старого, а на реконструкцию. 3 тысячи мест добавить. Это почти 9 млн рублей за место. Опять миллер виноват? Опять миллер украл? А сколько денег потрачено на олимпиаду? Или опять миллер? Сколько денег убито в "непотушимый" факел, который тух по 5 раз за день? Миллер?
Пора уже трезво смотреть правде в глаза, ворует не миллер, а 99% чиновников. Не важно где и какой чиновник! Воруют все. Но вы же видите только Зенит и миллера с газпромом.
Так понятней?
Мой посыл "газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита"
Твой ответ "а нищий Мюллер подоил страну "
Вот пожалуй для тебя даже объясню "тайный" смысл моих "тяжеловосприменяемых" слов
Газпром договаривался с городом, что бы построить стадион для Зенита за СВОЙ СЧЕТ (еще больше расшифрую: газпром был готов потратить свои деньги). И по началу, все к этому и шло. Но тут узнали про ЧМ18. И город сказал газпрому, что стадионом займутся сами. Ведь газпром хотел стадион на 30-40 тысяч зрителей и гораздо менее скромный. Власти же, увидели способ навороваться на стройке.
А отдали Зениту за 1 рубль, потому, что Зенит берет все расходы по ремонту (а его не мало, одна крыша чего стоит) и обслуживанию на себя, а это не малых денег стоит. В противном случае Зенит мог продолжить играть на Петровском, платя лишь за аренду. Городу было бы не выгодно, содержать пустующий стадион. А вот вариант с арендой за 1 рубль, но при этом обслуживая за свой счет город устраивает.
А теперь давай посмотрим, официально на стройку стадиона в Санкт-Петербурге потрачено 43 млрд рублей... В стоимость входили разбор старого объекта, проработка почвы под столь большой проект, возведение новых подушек под фундамент, фундамент, технологии и прочее. На РЕКОНСТРУКЦИЮ Лужников потрачено 26,6 млрд рублей. Не на постройку нового со сносом старого, а на реконструкцию. 3 тысячи мест добавить. Это почти 9 млн рублей за место. Опять миллер виноват? Опять миллер украл? А сколько денег потрачено на олимпиаду? Или опять миллер? Сколько денег убито в "непотушимый" факел, который тух по 5 раз за день? Миллер?
Пора уже трезво смотреть правде в глаза, ворует не миллер, а 99% чиновников. Не важно где и какой чиновник! Воруют все. Но вы же видите только Зенит и миллера с газпромом.
Так понятней?
газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита
газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита
Правильно, г-да олигархи?
Правильно, г-да олигархи?
А вот насчёт календаря- я согласен с ним!!! Тупой РПЛ!!!
А вот насчёт календаря- я согласен с ним!!! Тупой РПЛ!!!
Ладно хоть снега во время матча не будет! :)))
Ладно хоть снега во время матча не будет! :)))
В Европе строительством стадионов занимаются САМИ КЛУБЫ. Государство никаким боком в этом не участвует.
В Европе строительством стадионов занимаются САМИ КЛУБЫ. Государство никаким боком в этом не участвует.
Нет денег на содержание поляны? Идите играйте лигой ниже, там требования попроще.
Нет денег на содержание поляны? Идите играйте лигой ниже, там требования попроще.