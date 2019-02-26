Президент «Урала»: «Не ждите уральского болельщика на стадионе в марте»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 13’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 27’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 14’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Президент «Урала»: «Не ждите уральского болельщика на стадионе в марте»

26 февраля 2019, 11:20

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал календарь РПЛ.

Все прекрасно понимают: календарь делается ради клубов, играющих в еврокубках. Мы сталкивались с этим еще в советские времена, когда чемпионат заканчивался в середине ноября, а лучшие должны были еще две-три недели что-то делать.

Готов ли я немножко подвинуться? Я-то готов, но болельщики наши при чем? Даже в этих рамках можно найти более разумные варианты. У нас на юге четыре команды: Махачкала, Грозный, Краснодар, Ростов. В Питере прекрасная крытая арена. Махачкала или Красноярск в начале марта — есть разница, как думаете? А смотришь календарь — и глазам своим не веришь: все южане и Питер в первом весеннем туре играют на выезде.

Ну хорошо, раз такое дело, раз не получается идеально выстроиться по географии — можно разрешить играть в манеже? Вот этого я точно не могу понять: когда переходили на «осень-весну», манеж был сильным козырем, с него только и ходили, а сейчас что?

«Спартак» и киевское «Динамо» когда-то, в золотые годы, играли в тапочках на бетоне, покрытом ковром. Неплохо у них получалось, никто особо не возмущался. А тут Рахимов разок сыграл… Невозможно там, оказывается, люди задыхаются, гибнут. Ну раз невозможно — значит, не ждите уральского болельщика на стадионе в декабре или в марте. Ему на хоккее лучше. Там тепло, уютно.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Ваня лучший
   231 / 882
27 февраля в 22:31
А он и не утверждал, что Распил-арену построил Газпром. Стадион построили за счет бюджета, потратив на это почти миллиард валюты ( один из самых дорогих стадионов в мире, УЭМБЛИ дешевле на 30 %). При этом отдали Зениту за 1 руб. Речь о том, что у нас клубы не в равных условиях. Кто-то напрягается и строит стадионы на свои ( Федун, Галицкий, Гинер), а нищий Мюллер подоил страну и очень хорошо подоил. Вот о чем речь. В любом соревновании главное обеспечить равные условия для всех, если это условие не выполняются , то это не справедливо. Вот о чем речь.
Вот ты мне ответил, а мой комментарий судя по всему даже не прочитал
Мой посыл "газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита"
Твой ответ "а нищий Мюллер подоил страну "

Вот пожалуй для тебя даже объясню "тайный" смысл моих "тяжеловосприменяемых" слов
Газпром договаривался с городом, что бы построить стадион для Зенита за СВОЙ СЧЕТ (еще больше расшифрую: газпром был готов потратить свои деньги). И по началу, все к этому и шло. Но тут узнали про ЧМ18. И город сказал газпрому, что стадионом займутся сами. Ведь газпром хотел стадион на 30-40 тысяч зрителей и гораздо менее скромный. Власти же, увидели способ навороваться на стройке.
А отдали Зениту за 1 рубль, потому, что Зенит берет все расходы по ремонту (а его не мало, одна крыша чего стоит) и обслуживанию на себя, а это не малых денег стоит. В противном случае Зенит мог продолжить играть на Петровском, платя лишь за аренду. Городу было бы не выгодно, содержать пустующий стадион. А вот вариант с арендой за 1 рубль, но при этом обслуживая за свой счет город устраивает.
А теперь давай посмотрим, официально на стройку стадиона в Санкт-Петербурге потрачено 43 млрд рублей... В стоимость входили разбор старого объекта, проработка почвы под столь большой проект, возведение новых подушек под фундамент, фундамент, технологии и прочее. На РЕКОНСТРУКЦИЮ Лужников потрачено 26,6 млрд рублей. Не на постройку нового со сносом старого, а на реконструкцию. 3 тысячи мест добавить. Это почти 9 млн рублей за место. Опять миллер виноват? Опять миллер украл? А сколько денег потрачено на олимпиаду? Или опять миллер? Сколько денег убито в "непотушимый" факел, который тух по 5 раз за день? Миллер?
Пора уже трезво смотреть правде в глаза, ворует не миллер, а 99% чиновников. Не важно где и какой чиновник! Воруют все. Но вы же видите только Зенит и миллера с газпромом.

Так понятней?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NoKerzhNoParty
   29 / 882
27 февраля в 18:58
Ну так ты поищи по больше информации перед тем как хрюкать тут газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита
А он и не утверждал, что Распил-арену построил Газпром. Стадион построили за счет бюджета, потратив на это почти миллиард валюты ( один из самых дорогих стадионов в мире, УЭМБЛИ дешевле на 30 %). При этом отдали Зениту за 1 руб. Речь о том, что у нас клубы не в равных условиях. Кто-то напрягается и строит стадионы на свои ( Федун, Галицкий, Гинер), а нищий Мюллер подоил страну и очень хорошо подоил. Вот о чем речь. В любом соревновании главное обеспечить равные условия для всех, если это условие не выполняются , то это не справедливо. Вот о чем речь.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   307 / 882
27 февраля в 16:21
Что-то я важное пропустил, а именно: какие доводы приводили руководители РФС, когда "заставляли" южные команды играть первые туры в холодных районах страны? И почему ТОГДА с этим маразмом согласились, а ломают копья только теперь?
pomor45
pomor45
   215 / 882
26 февраля в 22:27
Крытый стадион для России решение всех проблем с календарём. Играть можно было бы круглый год равномерно без перерыва на зимние каникулы в любимом недельном режиме. Понятно, что это неподъёмная проблема для многих городов. Но, если Санкт-Петербург осилил строительство такого стадиона за счёт своего бюджета, то почему в Москве с бюджетом более чем втрое большим нет ни одного. Могли бы построить три таких. Уже была бы хорошая разгрузка для календаря. Поспешили и с ЧМ. Можно было бы поменяться местами с Катаром и построить крытые стадионы. Нет проблемы, которую невозможно решить. Надо только перестать трепаться и начать последовательно строить крытые стадионы с привлечением всех возможных средств. Параллельно надо решать главную проблему российского футбола - посещаемости. Её крытыми стадионами не решить. Например, осилил бы Гинер крытый стадион и что? Даже такой прославленный клуб всё равно имел бы среднюю посещаемость примерно на половину стадиона. На слуху возросшая посещаемость нового стадиона Зенита, но средняя-то по 17 турам соствляет 31 тысячу с небольшим, а вместимость стадиона 56 тысяч с небольшим. Казалось бы всё есть: и комфорт, и логистика и люди уже начинают идти не только на футбол, но и просто отдохнуть, а проблема посещаемости всё равно просматривается. Главная проблема не в том, на что жалуется Иванов и многие другие. Комфортные условия на стадионе безусловно важны, но главное привить людям любовь к этой игре. Когда из 10 жителей России не то, что является болельщиком, а всего лишь интересуется футболом, то надеятся на какой-то заметный рост посещаемости не стоит даже создав на стадионе условия театра. Слуцкий прав заявив, что пока страна у нас не футбольная. Надо её сделать такой. Процесс исключительно долгий и трудный, не на одно поколение, но его надо начинать и начинать надо с детишек. Детский футбол должен стать общедоступным, массовым, футбольные поля и площадки должны быть в каждом закоулке, в каждой дыре. Детские тренеры учебных заведений должны быть высокой квалификации, в исключительном почёте, с высокой оплатой труда.
felix
felix ответил ПерекатиПоле
26 февраля в 22:00
В Ебурге в субботу +1 обещают, нормально для футбола. А то что болельщик не идёт - вина клуба. Был на днях в столице Урала. К ним Зенит приезжает, а в городе только бегущая строка на стадионе об этом говорит. Рекламы нет, болельщиков соответственно тоже.
И что Зенит приезжает? Весь екат должны Дзюбой завесить? Я их Перми нас футбол боком обошел: в екатеринбурге садик и ЧМ у нас даже Амкару не помогли... Приветствуем чемп по 77баскету... Губер баскетбол Кольцо кидает.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   334 / 882
26 февраля в 21:46
Да, много уральцы билетов не продадут Брр, холодно...
dok66
dok66
   333 / 882
26 февраля в 20:37
Гриша как всегда прав . Болельщик пойдет на хоккей , а не на футбол !
Муслим90
Муслим90
   600 / 882
26 февраля в 19:26
Насчет календаря он прав. Это идиотизм, что Южные клубы играют на выезде. А насчет манежа нет. Тут Рахимов все правильно сказал
Sergey Z
Sergey Z
   235 / 882
26 февраля в 18:48
Согласен! Но и насчёт крыши можно подумать!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Т34
   231 / 882
26 февраля в 18:39
Может ты еще скажешь, что это зенит построил крытый стадион? Или ты считаешь, что клубы, которые, порой, не могут игрокам зарплату выплатить, могут построить крытые стадионы? Государство не будет на их строительство выделять деньги, это не Питер, где на строительство потрачена фантастическая сумма, а на украденные деньги можно было построить еще один стадион. Зенит получил халяву, а теперь их болельщики открывают рот в адрес тех, у кого нет и не может быть такой халявы. Хорошо иметь "крышу" из главного руководства страны. Питерские выходцы своих в обиду не дадут, и воров простят, и долги оплатят, и скандальную распил-арену за рубль подарят. От того и стыдно за зенит, что везде выпендриваются, а как были бомжами, так ими и остались, даже с халявным стадионом.
Ну так ты поищи по больше информации перед тем как хрюкать тут
газпрому ЗАПРЕТИЛИ строить стадион для Зенита
berda2003
berda2003
   479 / 882
26 февраля в 17:31
надо строить баклан-арену в каждом городе и вопрос закрыть...
Правильно, г-да олигархи?
Nikola45
Nikola45 ответил Алексей Коротеев
   13 / 882
26 февраля в 17:23
Строительство крыш на стадионах -дело слишком затратное . Хотя у этих су.......к бабла навалом - аж из ушей прёт ! Просто -напросто вернуть Весна- Осень ,и делов -то ! Календарь "зимнего" футбола верстался для облегчения участия наших клубов в еврокубках . А кто-нибудь заметил разницу в достижениях ? Да ни х.....! Даёшь ВЕСНА -ОСЕНЬ !!!!! ))) А задницы пусть " сильные футбола сего" морозят ! Футбол -летний вид спорта ! И баста !
Да для Тарасовки все равно когда играть! С 4 места еще осенью выгоняют ))
Морозовский
Морозовский
   6 / 882
26 февраля в 17:22
Жопой думали хозяева жизни, когда стадионы к Чемпионату мира строили холодные и без крыши!
Питермен
Питермен
   149 / 882
26 февраля в 16:41
STVA 1
STVA 1 ответил shlomo
   98 / 882
26 февраля в 16:32
На мой взгляд....настоящий болельщик клуба придет на стадион в любую погоду!!!!
Толь , если нет другого!А тут выберут хоккей он говорит!
95-shishani-95
95-shishani-95
   66 / 882
26 февраля в 15:45
Рахимов правильно сказал!
А вот насчёт календаря- я согласен с ним!!! Тупой РПЛ!!!
Т34
Т34 ответил Nikola45
   21 / 882
26 февраля в 15:25
В России что бы играть в футбол осень весна, большинство стадионов должны быть крытыми, с раздвижной крышей! А не те что построили в Москве и остальных городах! Помнится все кричали ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАКОЙ СТАДИОН! Теперь только в С-Петербурге зритель ходит на футбол круглый год: остальные ...... морозят!
Может ты еще скажешь, что это зенит построил крытый стадион? Или ты считаешь, что клубы, которые, порой, не могут игрокам зарплату выплатить, могут построить крытые стадионы? Государство не будет на их строительство выделять деньги, это не Питер, где на строительство потрачена фантастическая сумма, а на украденные деньги можно было построить еще один стадион. Зенит получил халяву, а теперь их болельщики открывают рот в адрес тех, у кого нет и не может быть такой халявы. Хорошо иметь "крышу" из главного руководства страны. Питерские выходцы своих в обиду не дадут, и воров простят, и долги оплатят, и скандальную распил-арену за рубль подарят. От того и стыдно за зенит, что везде выпендриваются, а как были бомжами, так ими и остались, даже с халявным стадионом.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Antjnin
   146 / 882
26 февраля в 15:20
А что изменится от перехода на весна-осень? Начинать будут так же самое в начале марта и заканчивать в начале декабря. Иначе, где клубы играющие в ЕК будут получать игровую практику? Нет денег на содержание поляны? Идите играйте лигой ниже, там требования попроще.
А многое изменится ! Для начала футбол болельщик будет смотреть в относительно тёплое время ,а здесь и посещаемость ! За исключением ,может быть 2-3 месяцев в году ! А футбол ,как мы знаем -для болельщиков ! Во-вторых смотреть матчи типа Спартак - Зенит ,Локомотив ,ЦСКА ,Краснодар приятнее всё таки когда тепло ,а не в январе, феврале,когда снег и морозы ,и когда игроки больше борются с погодой ,чем с оппонентами и морозят свои задницы и задницы фанатов ,потому что нормальный человек в такую погоду сам сидеть не будет и детей своих не возьмёт ! А что касается клубов ,играющих в ЕК , то от перемены сезонов качество футбола в нашей стране не изменилось и не изменится ! Здесь другая причина неуспеваемости ! И не нужно давать советы для бедных в плане играть лигой ниже и т.д. Если в жизни ты ни хрена не разбираешься- сиди и молчи ,за умного сойдёшь ! ))
Kresi frok
Kresi frok ответил ПерекатиПоле
   300 / 882
26 февраля в 15:17
Уральскому болельщику стыдно за Зенит, он на такое не ходит.
Gunslinger
Gunslinger ответил ПерекатиПоле
   196 / 882
26 февраля в 14:44
В Ебурге в субботу +1 обещают, нормально для футбола. А то что болельщик не идёт - вина клуба. Был на днях в столице Урала. К ним Зенит приезжает, а в городе только бегущая строка на стадионе об этом говорит. Рекламы нет, болельщиков соответственно тоже.
Смотрел сейчас свежий прогноз, америкосы обещают утром минус 2-0, после 14-00 снег....
Ладно хоть снега во время матча не будет! :)))
shlomo
shlomo
   109 / 882
26 февраля в 14:33
На мой взгляд....настоящий болельщик клуба придет на стадион в любую погоду!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   286 / 882
26 февраля в 14:29
Вот и играйте в хоккей,а Рахимов дело говорит.
beefs
beefs
   117 / 882
26 февраля в 14:07
Идеально спланировать, наверное, не возможно но к этому нужно стремиться, а наши чинуши не хотят потому что они думают о другом...
Novograd
Novograd
   760 / 882
26 февраля в 14:06
играйте в хоккей футбол єто не кацапское
Antjnin
Antjnin ответил Nikola45
   400 / 882
26 февраля в 13:50
В России что бы играть в футбол осень весна, большинство стадионов должны быть крытыми, с раздвижной крышей! А не те что построили в Москве и остальных городах! Помнится все кричали ЗАЧЕМ НУЖЕН ТАКОЙ СТАДИОН! Теперь только в С-Петербурге зритель ходит на футбол круглый год: остальные ...... морозят!
Так стройте крытые стадионы, собирайте деньги и стройте. Неужели кто-то запрещает?
В Европе строительством стадионов занимаются САМИ КЛУБЫ. Государство никаким боком в этом не участвует.
Antjnin
Antjnin ответил la_masia
   400 / 882
26 февраля в 13:48
Согласен. Было бы желание удовлетворить пожелание болельщиков, удовлетворили бы. Хотя бы подогрев кресел сделали.
Никто не мешает господину Иванову заняться этим вопросом.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   228 / 882
26 февраля в 13:47
А кто ждал?
Antjnin
Antjnin ответил ПерекатиПоле
   400 / 882
26 февраля в 13:47
Фантастические твари (спартачи) голосовали за Дюкова двумя руками и кандидатуру в противовес не выставляли.
Какая разница сколько было кандидатов? На Украине вот сейчас под полсотни дураков выставили свои кандидатуры на Президентские выборы. От этого кому-то лучше стало?
Antjnin
Antjnin ответил Алексей Коротеев
   400 / 882
26 февраля в 13:44
Строительство крыш на стадионах -дело слишком затратное . Хотя у этих су.......к бабла навалом - аж из ушей прёт ! Просто -напросто вернуть Весна- Осень ,и делов -то ! Календарь "зимнего" футбола верстался для облегчения участия наших клубов в еврокубках . А кто-нибудь заметил разницу в достижениях ? Да ни х.....! Даёшь ВЕСНА -ОСЕНЬ !!!!! ))) А задницы пусть " сильные футбола сего" морозят ! Футбол -летний вид спорта ! И баста !
А что изменится от перехода на весна-осень? Начинать будут так же самое в начале марта и заканчивать в начале декабря. Иначе, где клубы играющие в ЕК будут получать игровую практику?
Нет денег на содержание поляны? Идите играйте лигой ниже, там требования попроще.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   146 / 882
26 февраля в 13:37
Строительство крыш на стадионах -дело слишком затратное . Хотя у этих су.......к бабла навалом - аж из ушей прёт ! Просто -напросто вернуть Весна- Осень ,и делов -то ! Календарь "зимнего" футбола верстался для облегчения участия наших клубов в еврокубках . А кто-нибудь заметил разницу в достижениях ? Да ни х.....! Даёшь ВЕСНА -ОСЕНЬ !!!!! ))) А задницы пусть " сильные футбола сего" морозят ! Футбол -летний вид спорта ! И баста !
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