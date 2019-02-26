Следствие по делу Кокорина и Мамаева закончат в ближайшие 2 недели

Сторона обвинения на заседании по апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сообщила, что планирует завершить следствие в ближайшие две недели.

На этой неделе все стороны будут уведомлены о дополнительных следственных действиях, а также все потерпевшие будут знакомиться с дополнительными материалами и экспертизами.

Дополнительные материалы составляют более трех томов, и чтобы все стороны ознакомились с ними, на это требуется время.

Кроме того, нужно время для того, чтобы направить материалы дела прокурора. Планируем закончить в ближайшие две недели.