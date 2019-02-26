Суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

Сообщается, что Московский городской суд признал законность продления срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Футболисты находятся под арестом с 8 октября прошлого года. 6 февраля суд продлил срок их пребывания в СИЗО до 8 апреля.
Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляции защиты и признал законным продление ареста всех фигурантов дела.
Их я не не берусь судить - это дело Суда. мну имеет ввиду конкретный эпизод в кафе...
Их я не не берусь судить - это дело Суда. мну имеет ввиду конкретный эпизод в кафе...
Это во-первых, во - вторых, есть в литературе термин "иносказательное выражение", хотя... Уже поздно....))
Это во-первых, во - вторых, есть в литературе термин "иносказательное выражение", хотя... Уже поздно....))
Почему этим негодяям СМИ уделяют столько внимания?
Почему этим негодяям СМИ уделяют столько внимания?
Жаль с чинушами/грабителями не такой суд.процесс, а только лишь с Кокошей и Мамаевым
Жаль с чинушами/грабителями не такой суд.процесс, а только лишь с Кокошей и Мамаевым
В поезде один замяли,я бы при всём желании поопасался оскорблять подвыпивших подростков.
В поезде один замяли,я бы при всём желании поопасался оскорблять подвыпивших подростков.