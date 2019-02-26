Суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Леванте 1.92 3.25 4.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 12’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 26’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.45 4.3 6.3
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.57 3.3 7
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:0 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл -:- Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 13’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

26 февраля 2019, 12:21

Сообщается, что Московский городской суд признал законность продления срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Футболисты находятся под арестом с 8 октября прошлого года. 6 февраля суд продлил срок их пребывания в СИЗО до 8 апреля.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляции защиты и признал законным продление ареста всех фигурантов дела.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответил spartach n1
   222 / 882
28 февраля в 08:56
Олег,три эпизода за сутки ! В поезде один замяли,я бы при всём желании поопасался оскорблять подвыпивших подростков.
Серый!)
Их я не не берусь судить - это дело Суда. мну имеет ввиду конкретный эпизод в кафе...
Шуnя771
Шуnя771 ответил S010386A
   222 / 882
28 февраля в 08:52
господа модераторы, почему вы не удаляете этого типа, который оскорбляет людей, еще не осужденных судом?
В отличии от Вас "господа модераторы" внимательно читают посты...
Это во-первых, во - вторых, есть в литературе термин "иносказательное выражение", хотя... Уже поздно....))
andrefino13
andrefino13
   668 / 882
27 февраля в 18:10
8 :Думают Васильева и Сердюков.)
Знатог
Знатог ответил Василий 50
   258 / 882
27 февраля в 13:35
Кокорин и Мамаев это не самая главная проблема России. Почему этим негодяям СМИ уделяют столько внимания?
Чтобы отвлечь внимание от проблем.
Palex
Palex ответил ekliziast
   126 / 882
27 февраля в 11:51
Если встряли,в чужую переписку,то читайте внимательней, кому и где нравится копаться.
la_masia
la_masia ответил S010386A
   96 / 882
27 февраля в 10:29
Пусть в суд придет , и скажет что он знает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   562 / 882
27 февраля в 10:25
А в самом начале арест им казался забавным приключением.
Василий 50
Василий 50
   369 / 882
27 февраля в 10:18
Кокорин и Мамаев это не самая главная проблема России.
Почему этим негодяям СМИ уделяют столько внимания?
ekliziast
ekliziast ответил Мароканский передвижной дельфинарий
27 февраля в 10:06
В стране где хранитель общака -глава фсб, разворовашие армию на миллиарды получают новые должности , где премьер -владелец половины италии мы все знаем и понимаем чего стоит такое " правосудие"...На парнях решили устоить показательную порку , типа мы после этого поверим что в этой стране возможно какое то правосудие ...ну подрались ...травмы - пару синяков ..а пацаны уже пол года сидят несмотря на массу извинений и щедрые компенсации ущерба ..и это только следствие , даже не наказание...Поздравляю всех нас- у нас самая лицемерная власть
Чтобы писать такую чушь , надо иметь основания, иначе это клевета. Просто вас гложет зависть , что вас нет среди них. А сажают в России всех и губернаторов и министров и футболистов посадят если заслужили.
Знатог
Знатог ответил Sergey Z
   258 / 882
27 февраля в 09:55
Ребята, читайте законы!!! Следствие может длиться до 6 месяцев! Дальше - решение суда!!! Здесь и "мусолить" нечего!!!
Следствие может длиться до 6 месяцев, но подозреваемых не обязательно держать в сизо все эти 6 месяцев."мусолить" есть чего!!!
ekliziast
ekliziast ответил S010386A
27 февраля в 09:54
господа модераторы, почему вы не удаляете этого типа, который оскорбляет людей, еще не осужденных судом?
Назвать их людями , язык не поворачивается.Это уроды и мажоры, и место им на зоне под шконкой.
ekliziast
ekliziast ответил Palex
27 февраля в 09:42
Ты о Глушакове ничего рассказать не хочешь,умник? И про суд и про алименты и о проститутке в сауне и о запугивание свое жены. Или ты не в курсе?
Вам нравится копаться в грязном белье ?Оглянитесь вокруг себя , я уверен , тоже что нибудь найдёте.
Морозовский
Морозовский ответил Palex
   6 / 882
27 февраля в 09:16
Я не знаю чей он друг,но мне достаточного того,что он играет за спартак,да еще и капитан,этой недокоманды.
Желаю, ВАМ, здоровья, успехов и крепкого, большого СЕМЕЙНОГО счастья! Мне этого достаточно!
Palex
Palex ответил Морозовский
   126 / 882
27 февраля в 09:11
Я не знаю чей он друг,но мне достаточного того,что он играет за спартак,да еще и капитан,этой недокоманды.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   26 / 882
27 февраля в 06:42
Жалко, конечно, детей... Но жен, оправдывающих мужей, что они были стриптизклубе, затем сидящих в кафе с какими-то телками(видимо из этого клуба), и собирающихся потом куда-то поехать (логичный вывод: в отель либо на пустую хату вместе(99,9%) с этими девушками), могу понять только с материальной точки зрения, а так развод!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил spartach n1
   26 / 882
27 февраля в 06:35
Прямо ни с того ни с сего начали их то водитель, то чиновник, в разных местах, матами оскорблять!) Не верю я в такие совпадения. Значит, вели они себя перед этим так, что без мата не скажешь;)
рус фан
рус фан
   239 / 882
27 февраля в 04:50
Получается полгода дали.
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире
   160 / 882
26 февраля в 23:57
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
       158 / 882
    26 февраля в 22:49
    Шикарно прям! Неужели есть ситуация в России где деньги не решают,повезло что на чинушу напали :D
    Жаль с чинушами/грабителями не такой суд.процесс, а только лишь с Кокошей и Мамаевым
    Юрниекс
    Юрниекс
       84 / 882
    26 февраля в 22:40
    69..больше нет в нашей стране ни преступности ни терроризма.Все силы бросили на этих двух муда..ов. Достал уже этот водевиль..
    Заполярный
    Заполярный ответил Морозовский
       208 / 882
    26 февраля в 22:30
    ПРЕДЛАГАЮ "Зенит" РАЗОГНАТЬ!!!
    ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРИНЯТО.
    Морозовский
    Морозовский ответил Palex
       6 / 882
    26 февраля в 22:08
    Ты о Глушакове ничего рассказать не хочешь,умник? И про суд и про алименты и о проститутке в сауне и о запугивание свое жены. Или ты не в курсе?
    Дениска, друг Радимова, такой же как и ваши перечисленные!
    Palex
    Palex ответил Морозовский
       126 / 882
    26 февраля в 22:03
    Таня Буланова ЧЕРЕЗ СУД добилась от бывшего мужа Зенитавца РАДИМОВА выплат на содержание сына, КЕРЖАКОВ задолжал 13 миллионов алиментов, про многодетного папу АРШАВИНА вообще молчу... , пинька КОКОРИН... ВОТ ОНО, ЛИЦО "ЗенитА", ВО ВСЕЙ КРАСЕ!!!
    Ты о Глушакове ничего рассказать не хочешь,умник? И про суд и про алименты и о проститутке в сауне и о запугивание свое жены. Или ты не в курсе?
    S010386A
    S010386A ответил la_masia
       580 / 882
    26 февраля в 21:37
    Я думаю Тактаров ничего не знает)
    а как ты аккуратно насчет Тактарова? Жим-жим ? А ведь все он правильно сказал...
    spartach n1
    spartach n1 ответил Шуnя771
       23 / 882
    26 февраля в 21:30
    Привет Серега! Да там сложный вопрос.... - дык где то на ветках была инфа, что чиновники обозвали их непотребными словами... Хотя на улице они погорячились....
    Олег,три эпизода за сутки !
    В поезде один замяли,я бы при всём желании поопасался оскорблять подвыпивших подростков.
    S010386A
    S010386A ответил Шуnя771
       580 / 882
    26 февраля в 21:26
    "Кому что, а Дуньке пряжа!"
    господа модераторы, почему вы не удаляете этого типа, который оскорбляет людей, еще не осужденных судом?
    Sergey Z
    Sergey Z ответил Санчо Панса
       235 / 882
    26 февраля в 21:25
    Вот так дела! Да, эти двое друзей уже испили чашу наказания до дна. Может уже хватит? Хотелось бы верить, что их не будут удерживать в СИЗО после 8 апреля.
    Ребята, читайте законы!!! Следствие может длиться до 6 месяцев! Дальше - решение суда!!! Здесь и "мусолить" нечего!!!
    S010386A
    S010386A
       580 / 882
    26 февраля в 21:18
      Мароканский передвижной дельфинарий
      Мароканский передвижной дельфинарий
         242 / 882
      26 февраля в 21:16
      В стране где хранитель общака -глава фсб, разворовашие армию на миллиарды получают новые должности , где премьер -владелец половины италии мы все знаем и понимаем чего стоит такое " правосудие"...На парнях решили устоить показательную порку , типа мы после этого поверим что в этой стране возможно какое то правосудие ...ну подрались ...травмы - пару синяков ..а пацаны уже пол года сидят несмотря на массу извинений и щедрые компенсации ущерба ..и это только следствие , даже не наказание...Поздравляю всех нас- у нас самая лицемерная власть
      Морозовский
      Морозовский
         6 / 882
      26 февраля в 21:10
      Таня Буланова ЧЕРЕЗ СУД добилась от бывшего мужа Зенитавца РАДИМОВА выплат на содержание сына, КЕРЖАКОВ задолжал 13 миллионов алиментов, про многодетного папу АРШАВИНА вообще молчу... , пинька КОКОРИН... ВОТ ОНО, ЛИЦО "ЗенитА", ВО ВСЕЙ КРАСЕ!!!
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