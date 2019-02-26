Суд признал законным продление ареста Кокорина и Мамаева

26 февраля 2019, 12:21

Сообщается, что Московский городской суд признал законность продления срока ареста нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Футболисты находятся под арестом с 8 октября прошлого года. 6 февраля суд продлил срок их пребывания в СИЗО до 8 апреля.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал апелляции защиты и признал законным продление ареста всех фигурантов дела.