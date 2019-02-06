Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля

Тверской суд Москвы вынес решение о дальнейшей судьбе Александра Кокорина и Павла Мамаева. Арест футболистов продлен на два месяца - до 8 апреля.
В СИЗО останутся Кирилл, младший брат Александра Кокорина, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Все они стали участниками потасовок в Москве 8 октября.
Следствие настояло на том, что обвиняемым нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела.
С 2012-го олигархам стали закручивать шайки, и ромашка попал под пресс. На своё щелси еле хватать стало. И началось: АИК, Пльзень, 5х4, 43, опять Пльзень...
С 2012-го олигархам стали закручивать шайки, и ромашка попал под пресс. На своё щелси еле хватать стало. И началось: АИК, Пльзень, 5х4, 43, опять Пльзень...
газпром цыплёнок по сравнению с гинером. Мастерство гиннера покупать жеребьёвки а-ля Осер-Партизан, Янг Бойз и Базель в ЛЧ 2017/18 (швейцарцы тупо слили им), отмазывать преступных фанатов, забросавших вратаря Пармы петардами, устраивать соперникам технари в РФПЛ (на чём даже зенит неоднократно попадался), не имеет равных в мире. Если зенит по мерзости сопоставим с каким-нибудь манчестерским мешком (любым), то цска наряду с ювентусом и мешком абрамовича - самое дрянное, что есть.
газпром цыплёнок по сравнению с гинером. Мастерство гиннера покупать жеребьёвки а-ля Осер-Партизан, Янг Бойз и Базель в ЛЧ 2017/18 (швейцарцы тупо слили им), отмазывать преступных фанатов, забросавших вратаря Пармы петардами, устраивать соперникам технари в РФПЛ (на чём даже зенит неоднократно попадался), не имеет равных в мире. Если зенит по мерзости сопоставим с каким-нибудь манчестерским мешком (любым), то цска наряду с ювентусом и мешком абрамовича - самое дрянное, что есть.
Возни много, а справедливости, смысла и прозрачности - как не было, так и нет...
И не будет...
Возни много, а справедливости, смысла и прозрачности - как не было, так и нет...
И не будет...
Нет!
Футболисты уже вывод наверняка сделали...
Приличный штраф (оплатить онкооперации на Западе детишкам) и пущай дальше бегают.
Нет!
Футболисты уже вывод наверняка сделали...
Приличный штраф (оплатить онкооперации на Западе детишкам) и пущай дальше бегают.
Это ещё Якунчикова своего слова не сказала.
Это ещё Якунчикова своего слова не сказала.
Как не вспомнить ...
"На свете есть две бесконечности.Вселенная и глупость .Но на счет вселенной я не уверен."
Альберт Эйнштейн.
Как не вспомнить ...
"На свете есть две бесконечности.Вселенная и глупость .Но на счет вселенной я не уверен."
Альберт Эйнштейн.
Вот и не оправдывай харьковского спекулянта носками,рейтузами и уголовника !
Вот и не оправдывай харьковского спекулянта носками,рейтузами и уголовника !