Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.75 3.7 4.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.85 3.5 2.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.2 5.25 1.37
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.77 3.4 5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.5 3.1 2.95
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 10’ Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 0:0 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 13’ Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 14’ Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 0:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля

сегодня, 15:45

Тверской суд Москвы вынес решение о дальнейшей судьбе Александра Кокорина и Павла Мамаева. Арест футболистов продлен на два месяца - до 8 апреля.

В СИЗО останутся Кирилл, младший брат Александра Кокорина, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Все они стали участниками потасовок в Москве 8 октября.

Следствие настояло на том, что обвиняемым нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил mihaluch
   61 / 757
сегодня в 17:12
Потому что с 15леткой имел отношения, что не по закону.
mihaluch
mihaluch ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   100 / 757
сегодня в 17:10
При всей отвратительности кокорина и мамаева, футбол в России будет спасён долгосрочными посадками гиннера и акинфеева.
а Акинфеев то тут причём?
Novograd
Novograd
сегодня в 17:09
мать ихтрижди
161регион
161регион
   71 / 757
сегодня в 17:06
Теперь могут вязать носки до весны....
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Великолепный камерунец
   61 / 757
сегодня в 17:05
В Европе у хинерклапа всё получалось, пока у абрамовича были деньги и его не стали прессовать.))))
С 2012-го олигархам стали закручивать шайки, и ромашка попал под пресс. На своё щелси еле хватать стало. И началось: АИК, Пльзень, 5х4, 43, опять Пльзень...
Woode
Woode
сегодня в 17:04
так он ведь чиновников не обидел
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил spartach n1
   1 / 757
сегодня в 16:58
Есть инфо об уголовном прошлом Федуна ? Вот и не оправдывай харьковского спекулянта носками,рейтузами и уголовника !
Федун, возможно не самый честный человек, но как Женька под бандюганами не плясал, и людей под нож не ставил.
Igo0rek
Igo0rek
   115 / 757
сегодня в 16:56
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
veretennikoff-gud
veretennikoff-gud
сегодня в 16:49
Интересно. а вот этот человек сидит рядом с Кокориным или ходит на свободе?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   194 / 757
сегодня в 16:48
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   61 / 757
сегодня в 16:47
Гинеровские сми одного не учитывают. мамаев - воспитанник "цска". Он на три года старше сани. Он лидер в этой шайке.

газпром цыплёнок по сравнению с гинером. Мастерство гиннера покупать жеребьёвки а-ля Осер-Партизан, Янг Бойз и Базель в ЛЧ 2017/18 (швейцарцы тупо слили им), отмазывать преступных фанатов, забросавших вратаря Пармы петардами, устраивать соперникам технари в РФПЛ (на чём даже зенит неоднократно попадался), не имеет равных в мире. Если зенит по мерзости сопоставим с каким-нибудь манчестерским мешком (любым), то цска наряду с ювентусом и мешком абрамовича - самое дрянное, что есть.
spartach n1
spartach n1 ответил Роналду - король Фарер и Андорр
   2 / 757
сегодня в 16:44
При всей отвратительности кокорина и мамаева, футбол в России будет спасён долгосрочными посадками гиннера и акинфеева.
particular
particular
   42 / 757
сегодня в 16:43
Сезон - в топку, жизнь - наперекосяк, карьера - испохаблена...
Возни много, а справедливости, смысла и прозрачности - как не было, так и нет...
И не будет...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   604 / 757
сегодня в 16:42
Уже издеваются
Шуnя771
Шуnя771
   389 / 757
сегодня в 16:40
У пострадавших увечий нет?
Нет!
Футболисты уже вывод наверняка сделали...

Приличный штраф (оплатить онкооперации на Западе детишкам) и пущай дальше бегают.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил spartach n1
   61 / 757
сегодня в 16:40
Надо из всех розеток это вещать. Больше таких материалов.

Это ещё Якунчикова своего слова не сказала.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   61 / 757
сегодня в 16:38
При всей отвратительности кокорина и мамаева, футбол в России будет спасён долгосрочными посадками гиннера и акинфеева.
Суеверный
Суеверный
   232 / 757
сегодня в 16:37
Бессмылено их уже наказывать. Дураки получили свое. И почти все потеряли. Не одумаются - будет железно хуже.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 757
сегодня в 16:36
Опять....Очередные 2 месяца......

Как не вспомнить ...
"На свете есть две бесконечности.Вселенная и глупость .Но на счет вселенной я не уверен."
Альберт Эйнштейн.
spartach n1
spartach n1
   2 / 757
сегодня в 16:34
Кстати,а почему же мамаша за младшего мажора денег в залог не предложила,за старшего 10 Лямов давала ?

berda2003
berda2003
   524 / 757
сегодня в 16:34
ну, и правильно...
Козинак
Козинак ответил Sebastian Eniston
   105 / 757
сегодня в 16:33
Ну тебя тогда в первую очередь на Харпы,по любому если копнуть ты в своей жизни что нибудь да натворил.)))
отстань от честного человека, мой брат за всю жизнь мухи не обидел, достойнейший человек, профессор, доктор наук.
Козинак
Козинак ответил iri13
   105 / 757
сегодня в 16:32
... непонятно: два идиота побили третьего. "Что там за расследование такое на полгода, что выяснять то? Какие такие связи пароли явки? Заказчиков ищут? На главаря группировки отъят выйти? Что? Что мешает суду уже принять решение?"(С)
да расстрелять надо бы их, и всех таких, Сталина на них нет. И тех кто их защищает в лагеря бы Сталин отправил.
Шишанутый
Шишанутый
   56 / 757
сегодня в 16:31
Это уже совсем! Позор расийской судебной системе!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Рoнальдиньo
   29 / 757
сегодня в 16:30
А так и надо, половину так половину, по другому если не понимают!
Ну тебя тогда в первую очередь на Харпы,по любому если копнуть ты в своей жизни что нибудь да натворил.)))
spartach n1
spartach n1 ответил Leha-ha50
   2 / 757
сегодня в 16:29
В 90 е каждый крутился как мог !!! Не все же сидели у кормушки и делили народное имущество?!? Откуда у Федуна деньги на покупку Спартака??? Может папа коммунист наследство оставил??? Или бабушка из-за границы подкинула??? Так еще неизвестно кто больше преступник!?!
Есть инфо об уголовном прошлом Федуна ?
Вот и не оправдывай харьковского спекулянта носками,рейтузами и уголовника !
Сантус
Сантус
   62 / 757
сегодня в 16:27
А Кокорина повезут в автозаке на игру как Юрия Деточкина?
Finn88
Finn88
сегодня в 16:27
Я доволен. 👍Так им и надо.👏 Пусть сидят на кичмане😂😂😂
kastites
kastites
   195 / 757
сегодня в 16:27
Дело ясное Федун и Гинер занесли в суд кейс
iri13
iri13 ответил Caniggia
   259 / 757
сегодня в 16:26
Это было уже предопределено. Экзекуция продолжается!
Решение принимается не в суде, там все просто оформляется.
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