Суд продлил арест Кокорину и Мамаеву до 8 апреля

сегодня, 15:45

Тверской суд Москвы вынес решение о дальнейшей судьбе Александра Кокорина и Павла Мамаева. Арест футболистов продлен на два месяца - до 8 апреля.

В СИЗО останутся Кирилл, младший брат Александра Кокорина, а также детский футбольный тренер Александр Протасовицкий. Все они стали участниками потасовок в Москве 8 октября.

Следствие настояло на том, что обвиняемым нужно время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева