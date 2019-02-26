Сарри планирует оставить Кепу в запасе на матч с «Тоттенхэмом»

Конфликт между главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и голкипером Кепой Аррисабалагой может не ограничиться штрафом для футболиста.
В Англии сообщают, что наставник сейчас рассматривает возможность не включать вратаря в состав на матч 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Вероятно, его место займет Вилли Кабальеро.
Напомним, в финальном матче Кубка Лиги против «Манчестер Сити» Кепа отказался уходить с поля, когда Сарри хотел его заменить.
По хорошему надо всю спесь с маленького поганца сбить, а то возомнил себя царём и богом в одном лице. Думает если самый дорогой вратарь в мире, так все перед ним на цырлах ходить будут.
Сарри покажи ему кто в доме хозяин.
По хорошему надо всю спесь с маленького поганца сбить, а то возомнил себя царём и богом в одном лице. Думает если самый дорогой вратарь в мире, так все перед ним на цырлах ходить будут.
Сарри покажи ему кто в доме хозяин.