Сарри планирует оставить Кепу в запасе на матч с «Тоттенхэмом»

26 февраля 2019, 17:19

Конфликт между главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и голкипером Кепой Аррисабалагой может не ограничиться штрафом для футболиста.

В Англии сообщают, что наставник сейчас рассматривает возможность не включать вратаря в состав на матч 28-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Вероятно, его место займет Вилли Кабальеро.

Напомним, в финальном матче Кубка Лиги против «Манчестер Сити» Кепа отказался уходить с поля, когда Сарри хотел его заменить.