Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин сообщил, что посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 28% по сравнению с прошлым сезоном.

У нас улучшилась посещаемость на стадионе на 28%, за первые 17 туров матчи посетили 2,3 млн человек, количество сотрудников сократилось, мы сами справлялись за счет увеличения числа контролеров-распорядителей на 33%, они стали работать более качественно, получив хорошую практику на чемпионате мира.