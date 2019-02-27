Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин сообщил, что посещаемость матчей РПЛ увеличилась на 28% по сравнению с прошлым сезоном.
У нас улучшилась посещаемость на стадионе на 28%, за первые 17 туров матчи посетили 2,3 млн человек, количество сотрудников сократилось, мы сами справлялись за счет увеличения числа контролеров-распорядителей на 33%, они стали работать более качественно, получив хорошую практику на чемпионате мира.
Я же знал что увижу на данной ветке...)))
Дальше пойдут "правдивые" истории про ЖКО с раздачей билетов.....про две новые фабрики манекенов и один комбинат....про "Нарушил ПДД - марш на Газпром Арену"....и т.д. )))
Мы же все здесь рады росту посещаемости РПЛ.....
Но только каждый по своему...))))
Я же знал что увижу на данной ветке...)))
Дальше пойдут "правдивые" истории про ЖКО с раздачей билетов.....про две новые фабрики манекенов и один комбинат....про "Нарушил ПДД - марш на Газпром Арену"....и т.д. )))
Мы же все здесь рады росту посещаемости РПЛ.....
Но только каждый по своему...))))