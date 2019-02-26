17 тыс. болельщиков ожидается на матче между «Уралом» и «Зенитом»

В пресс-службе «Урала» сообщили, что около 17 тыс. болельщиков ожидается на матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

В настоящий момент мы не открыли продажу на сборные и разборные трибуны, в настоящий момент задействуем ту чашу стадиона, которая является основной. На временных трибунах мы планируем разместить болельщиков команды гостей, если спрос будет превышать предложение, то мы, конечно же, откроем временную трибуну и для наших болельщиков. В настоящий момент реализовано более 10 тыс. билетов без учета гостевого сектора, всего мы ожидаем, что общее количество болельщиков на первый матч после перерыва составит около 17 тысяч.