17 тыс. болельщиков ожидается на матче между «Уралом» и «Зенитом»

В пресс-службе «Урала» сообщили, что около 17 тыс. болельщиков ожидается на матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
В настоящий момент мы не открыли продажу на сборные и разборные трибуны, в настоящий момент задействуем ту чашу стадиона, которая является основной. На временных трибунах мы планируем разместить болельщиков команды гостей, если спрос будет превышать предложение, то мы, конечно же, откроем временную трибуну и для наших болельщиков. В настоящий момент реализовано более 10 тыс. билетов без учета гостевого сектора, всего мы ожидаем, что общее количество болельщиков на первый матч после перерыва составит около 17 тысяч.
Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможной посещаемости грядущего матча против «Зенита».
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб не собирается подписывать новых игроков до закрытия трансферного окна.
«Никаких трансферов ждать не стоит, до закрытия окна никто ни уйдет, ни придет.
Всякое может быть, но мы ничего не планируем», – заявил Иванов.
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб не собирается подписывать новых игроков до закрытия трансферного окна.
«Никаких трансферов ждать не стоит, до закрытия окна никто ни уйдет, ни придет.
Всякое может быть, но мы ничего не планируем», – заявил Иванов.