«Уфа» перед матчем с «Динамо» предложит болельщикам блины и кашу

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб организует для болельщиков полевую кухню перед матчем 18-го тура РПЛ против «Динамо».

Футбольный клуб «Уфа» полностью готов к возобновлению Российской Премьер-Лиги. Поле находится в отличном состоянии, вся остальная инфраструктура также готова. Кроме того, для всех болельщиков мы подготовили угощение в виде каши, блинов, а также организовали множество конкурсов и развлекательных мероприятий.