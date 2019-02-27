«Бавария» заинтересована в приобретении Брандта

27 февраля 2019, 15:35

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт попал в сферу интересов «Баварии», об этом сообщают СМИ .

Хавбек стал целью баварцев после того, как «Челси» отказался продавать Каллума Хадсона-Одои.

Контракт Брандта с «Байером» рассчитан до 2021 года.