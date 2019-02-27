В Германии уверены, что «Бавария» оформила трансфер Люка Эрнандеса

27 февраля 2019, 10:07

«Бавария» оформила трансфер защитника «Атлетико» Люка Эрнандеса. Переход игрока состоится летом. Отмечается, что в осуществлении сделки баварцам поспособствовал агент Джованни Бранчини, ранее помогавший привлечь в команду Хосепа Гвардиолу и Луку Тони. Сообщалось, что мюнхенцы были согласны заплатить сумму выкупа за игрока в размере 80 млн евро.

Официального подтверждения перехода пока нет.