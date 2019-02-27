В Германии уверены, что «Бавария» оформила трансфер Люка Эрнандеса

«Бавария» оформила трансфер защитника «Атлетико» Люка Эрнандеса. Переход игрока состоится летом. Отмечается, что в осуществлении сделки баварцам поспособствовал агент Джованни Бранчини, ранее помогавший привлечь в команду Хосепа Гвардиолу и Луку Тони. Сообщалось, что мюнхенцы были согласны заплатить сумму выкупа за игрока в размере 80 млн евро.
Официального подтверждения перехода пока нет.
Есть ведь прекрасный варик, если на подстраховку
или на смену Алабе , Филипп Макс из Аугсбурга,
Ни одного матча не пропустил в первом круге,
и самый что ни на есть, бундесмен . Так нет ведь,
ни Вернера, ни Макса не позовут, зато вот латиносов,
Асенсио и Эрнандеса, как здрасти....К чему все это - непонятно....
Есть ведь прекрасный варик, если на подстраховку
или на смену Алабе , Филипп Макс из Аугсбурга,
Ни одного матча не пропустил в первом круге,
и самый что ни на есть, бундесмен . Так нет ведь,
ни Вернера, ни Макса не позовут, зато вот латиносов,
Асенсио и Эрнандеса, как здрасти....К чему все это - непонятно....