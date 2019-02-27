«Манчестер Юнайтед» нацелился на Ракитича

27 февраля 2019, 12:22

По данным из СМИ , «Манчестер Юнайтед» следит за полузащитником «Барселоны» Иваном Ракитичем.

Несмотря на то, что сам хорватский футболист счастлив в каталонском клубе, «блаугранас» все же могут продать его, чтобы сбалансировать свой бюджет.

Ранее на игрока также претендовал «Интер».