Почеттино: «Теперь чемпионство точно разыграют только „Сити“ и „Ливерпуль“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после поражения от «Челси» (0:2) в матче 28-го тура АПЛ признал, что теперь «шпорам» будет невозможно выиграть борьбу за чемпионство. Отставание «Тоттенхэма» от лидирующего в чемпионате «Ливерпуля» увеличилось до 9 очков.

Турнир определит наше итоговое место. Это соревнование длится 10 месяцев, а не 3 или 4. Сейчас мы разочарованы.

После поражения от «Бернли» я сказал, что выиграть борьбу за титул будет сложно. После сегодняшнего результата бороться с «Ман Сити» и «Ливерпулем» [за чемпионство] не представляется возможным. Только они могут выиграть чемпионат. Мы должны быть честными и продолжать бороться за очки.