Самура: «Все стадионы ЧМ-2022 будут готовы до конца 2020 года»

сегодня, 09:58

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура сообщила, что все арены ЧМ -2022 будут введены в эксплуатацию к концу следующего года.

Катар будет первой страной в истории проведения чемпионатов мира, которая сдаст все стадионы как минимум за два года до начала мирового первенства. Один стадион уже введен в эксплуатацию, еще два три будут сданы в 2019 году. Оставшиеся четыре стадиона, по словам организаторов, будут сданы до конца 2020 года.

На данный момент введен в эксплуатацию один стадион - арена «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей.

Летом сообщалось, что все арены будут сданы в эксплуатацию в 2021 году.