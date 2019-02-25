Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесен

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 7’  Леганес 0:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 21’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 4’ Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 35’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 8 3.55 1.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 50 11 1.05
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 8.5 3.2 1.57
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.1 2.3 3.1
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 4.05 2.4 2.4
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 49’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.15 4.9
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 0:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 8’ Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 0:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.65 3.2 6.3
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 6’ Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 52’ Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 0:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3.35 2.35 2.95
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.2 5.1 19
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3.3 2.55 2.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 20 8.5 1.11
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 22’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесен

25 февраля 2019, 14:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург11.03.2019 в 19:30 Не начался

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что домашний матч 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» перенесен. 

Встреча начнётся 11 марта в 19:30. Изначально матч планировался на 10 марта.

Встреча с «Оренбургом» пройдет между двумя играми «Краснодара» против «Валенсии» в 1/8 финала ЛЕ, которые состоятся 7-го и 14-го марта.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
   96 / 887
25 февраля в 22:48
Наконец-то, правильное действие Краснодара, и спасибо Оренбургу в смысле администрации клуба за то, что идут на встречу!
Botazubr
Botazubr
25 февраля в 22:26
Стратегически грамотный ход, если первая игра с Валенсией пройдёт удачно, то с Оренбургом можно будет подслить ради ЛЕ, если всё плохо с Валенсией будет, то к Оренбургу можно будет лучше подготовиться, а ответку испанцам слить.
Sergey Z
Sergey Z
   237 / 887
25 февраля в 21:57
Если поможет Краснодару ...
pomor45
pomor45
   179 / 887
25 февраля в 20:44
Всё понятно. Галицкий переориентируется на приоритет ЧР, если жертвует лишним днём отдыха перед ответным домашним матчем с Валенсией. Думаю, что и гостевой матч в Испании будет слит по полной.
scikuni
scikuni ответил kotmyshka
   882 / 887
25 февраля в 19:43
Как по-моему, так перенос ухудшает шансы Краснодара в ЛЕ, но повышает шансы в чемпионате
все логично чемпионат на кону, после лиги европы надо отдохнуть чтобы какой-нибудь ростов не отскочил, вчера ясно что не сливали внаглую но после немцев очень сильно выхолощены, это не фенер все-таки, плюс и традиционный автобус отсюда и ноль ударов.
kotmyshka
kotmyshka
   171 / 887
25 февраля в 19:15
Как по-моему, так перенос ухудшает шансы Краснодара в ЛЕ, но повышает шансы в чемпионате
andrefino13
andrefino13 ответил Ваня лучший
   768 / 887
25 февраля в 18:30
Где такое написано?
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   132 / 887
25 февраля в 17:45
Верное решение, тем более не пошли на встречу быкам отказав перенести матч с Ростовом на кубке.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил andrefino13
   30 / 887
25 февраля в 17:26
Вопросы нужно задавать тем, кто придумал не играть в футбол летом ДВА МЕСЯЦА, ради экстрима в декабре.
Играть летом (июнь и июль) запрещают УЕФА и ФИФА, т.к. в четные годы проходя ЧМ и ЧЕ. В эти годы сезон должен заканчиваться не позднее 25 мая и начинаться не ранее 25 июля.
andrefino13
andrefino13
   768 / 887
25 февраля в 17:06
Вопросы нужно задавать тем, кто придумал не играть в футбол летом ДВА МЕСЯЦА, ради экстрима в декабре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
25 февраля в 16:19
Перенос нужен, лишь бы на пользу пошло. Вот когда на недели переносят, это стремно...
1 команда
1 команда
   68 / 887
25 февраля в 16:11
Стыдно за Ростов.
Novograd
Novograd
   711 / 887
25 февраля в 16:10
нас рать думаю все
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   234 / 887
25 февраля в 15:49
Не интересно!
Dominators
Dominators ответил Alladins
   220 / 887
25 февраля в 15:47
В Оренбурге поняли проблемы Краснодара, в ростове поступили по-свински.
В чем ты считаешь Ростов поступил по свински .Хотите играть в ЕК ,пожалуйста ,играйте основой там и вторым составом в Кубке России . А ведь еще есть чемпионат . Победа в Кубке прямая путевка в группу ЛЕ .Ростову эта путевка нужнее .Все турниры выиграть невозможно ,Краснодар не ТОП европейский клуб ,скамейка не такая длинная .Пусть Краснодар определится в приоритетах и выигрывает ,а то опять останется у разбитого корыта . Ты тоже узнай всю подноготную о переносе , а потом балаболь .Что же РФС отказал Ростову в переносе 1 кубковой игры .
ermak6848
ermak6848
   199 / 887
25 февраля в 15:40
можно перетерпеть ради игры в Лиге Европы ...
Надеюсь, что фк " КРАСНОДАР" - Порадует своей ПОБЕДОЙ!!!
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Indian
   857 / 887
25 февраля в 15:37
Надо добавить в регламент правило, чтобы команды читали расписание игр в еврокубках заранее, и не лезли туда, если не могут играть через два дня на третий. А то началось теперь и у Краснодара.
так они наверное и не думали, что так далеко пройдут в ЛЕ
stanichnik
stanichnik ответил Alladins
   122 / 887
25 февраля в 15:35
В Оренбурге поняли проблемы Краснодара, в ростове поступили по-свински.
Для Вас и Вам подобным привожу слова Карпина из статьи на Бомбардире:

"...– Тема имеет предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в премьер-лиге – как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок – на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме.
В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл.
А теперь кто-то хочет поменять дату. При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты – 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже.
О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?
– Вам ясно, кто хочет все поменять?
– Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9%, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля."

Что тут свинского со стороны Ростова? Скорее баранья упёртость Краснодара! Последнее предложение к словам Карпина не относится, это мои суждения.
cska plus
cska plus
   12 / 887
25 февраля в 15:24
Лишь бы помогло быкам.
shlomo
shlomo
   109 / 887
25 февраля в 15:21
Да Бог на пользу чтобы пошло....удачи Быкам в Европе .
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
25 февраля в 15:20
Надо УЕФА заставить верстать расписание игр под наш Чемпионат! Поручить это нытику и врунишке тренеру "Краснодара"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
25 февраля в 15:18
На один день в любую сторону перегести не зазорно. К тому же это на пользу России...
ДСА
ДСА
   140 / 887
25 февраля в 15:12
Бог даст это поможет Краснодару в игре с Валенсией.
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
25 февраля в 15:07
Надо еще матч Спартак - зенит на субботу перенести)...
Indian
Indian
25 февраля в 15:06
Надо добавить в регламент правило, чтобы команды читали расписание игр в еврокубках заранее, и не лезли туда, если не могут играть через два дня на третий. А то началось теперь и у Краснодара.
Zenit_84
Zenit_84
   107 / 887
25 февраля в 15:04
.лишь бы перенос этот помог пройти далее
Alladins
Alladins
   44 / 887
25 февраля в 15:02
В Оренбурге поняли проблемы Краснодара, в ростове поступили по-свински.
drug01
drug01
   115 / 887
25 февраля в 14:59
Руководство новое_переносы старые!
LOpp
LOpp ответил EAGuar As
   5 / 887
25 февраля в 14:58
Переносы продолжаются .
привет!
матч Арсенал-цска будут из Тулы переносить?
EAGuar As
EAGuar As
   46 / 887
25 февраля в 14:53
Переносы продолжаются .
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