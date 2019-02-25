Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесен

25 февраля 2019, 14:45

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что домашний матч 19-го тура РПЛ против «Оренбурга» перенесен.

Встреча начнётся 11 марта в 19:30. Изначально матч планировался на 10 марта.