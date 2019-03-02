«Зенит» сыграет против «Урала» в белой форме

«Урал» и «Зенит» показали экипировку на матч 18-го тура РПЛ. Хозяева сыграют в традиционной оранжевой форме, а игроки петербургской команды выйдут на поле в белом.
Форма команд на матч #УралЗенит pic.twitter.com/0g0fNYbUYI— ФК Урал (@FCURAL) 2 марта 2019 г.
Команды в этой встрече рассудит Виталий Мешков.
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1.На стадионе...
2.На канале "Матч Премьер"....
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