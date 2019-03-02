«Зенит» сыграет против «Урала» в белой форме

02 марта 2019, 09:13

«Урал» и «Зенит» показали экипировку на матч 18-го тура РПЛ . Хозяева сыграют в традиционной оранжевой форме, а игроки петербургской команды выйдут на поле в белом.

Команды в этой встрече рассудит Виталий Мешков.