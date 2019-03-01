«Барселона» может сыграть против «Реала» в ретро-форме

«Барселона» планирует в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» сыграть в специальной форме.
Причина - двадцать лет сотрудничества с компанией Nike, которая подготовила для команды ретро-комплект формы для данного поединка. Экипировка будет напоминать форму, в которой каталонцы выступали сезоне-1998/1999.
Помню с ребятами гоняли мяч во дворе, у них была команда, они фанатели от барселоны и в один день они все купили их эту форму.
С тех пор её запомнил.
Помню с ребятами гоняли мяч во дворе, у них была команда, они фанатели от барселоны и в один день они все купили их эту форму.
С тех пор её запомнил.
Аха-ха)
Аха-ха)
а-ах)
а-ах)
В пользу кого лооолл)))???
В пользу кого лооолл)))???
https://youtu.be/5ZmVnPFQ_pw
11-1!!!
😆😆😆
11-1!!!
😆😆😆
Вот была на два цвета разделенная, вот она классная.имхо.
Вот была на два цвета разделенная, вот она классная.имхо.