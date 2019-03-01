«Барселона» может сыграть против «Реала» в ретро-форме

01 марта 2019, 18:08

«Барселона» планирует в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Реала» сыграть в специальной форме.

Причина - двадцать лет сотрудничества с компанией Nike, которая подготовила для команды ретро-комплект формы для данного поединка. Экипировка будет напоминать форму, в которой каталонцы выступали сезоне-1998/1999.