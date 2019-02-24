«Ростов» и «Краснодар» показали форму на матч Кубка России

«Ростов» и «Краснодар» показали свою экипировку, в которой сегодня сыграют в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России. Это будет первая официальная игра в России в 2019 году.
Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.
💪🏼💪🏼💪🏼— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2019 г.
Наша форма на #РостовКраснодар
Полевые игроки - в желтых футболках, синих шортах
Вратарь - в синем pic.twitter.com/fjyHFO7nuN
Форма гостей #РостовКраснодар pic.twitter.com/zeXCxpisV7— Football Club Rostov (@rostovfc) 24 февраля 2019 г.
Краснодар сейчас в форме, но Ростов играет дома.
У быков европейская такая форма, со вкусом и на стиле.
Краснодар сейчас в форме, но Ростов играет дома.
У быков европейская такая форма, со вкусом и на стиле.