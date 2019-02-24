«Ростов» и «Краснодар» показали форму на матч Кубка России

сегодня, 11:59

«Ростов» и «Краснодар» показали свою экипировку, в которой сегодня сыграют в рамках ответного четвертьфинального матча Кубка России. Это будет первая официальная игра в России в 2019 году.

Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.