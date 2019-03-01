Гвардиола участвует в разработке формы «Манчестер Сити»

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что наставник команды Хосеп Гвардиола принимает непосредственное участие в разработке формы команды.
Напомним, клуб сменил технического спонсора с Nike на Puma. По слухам, сотрудничество, рассчитанное на 10 лет, будет приносить «горожанам» 65 млн фунтов в год.
Пеп и тренерский штаб заинтересованы в технических особенностях экипировки и тренировочного инвентаря. Они очень требовательны. Следят за весом, за тем, как будет ощущаться форма при жаре. Не столь заботятся о цветах, как о технических деталях.