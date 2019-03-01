Гвардиола участвует в разработке формы «Манчестер Сити»

01 марта 2019, 16:38

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано сообщил, что наставник команды Хосеп Гвардиола принимает непосредственное участие в разработке формы команды.

Напомним, клуб сменил технического спонсора с Nike на Puma. По слухам, сотрудничество, рассчитанное на 10 лет, будет приносить «горожанам» 65 млн фунтов в год.